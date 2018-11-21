Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google

Бумаги Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google рухнули одновременно, возглавив общее падение фондового рынка. У трех компаний есть причины для спада, остальные две последовали за ними. Обвал рынка вызван торговыми трениями между США и Китаем.

Обвал акций ИТ-компаний

Акции пяти крупнейших технологических компаний — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, материнской компании Google — обрушились одновременно на открытии торгов на американском фондовом рынке во вторник. Самое значительное падение показали бумаги Apple — на 4,8%.

Если сравнивать с пиковой капитализацией за последний год (52 недели), то перечисленные компании потеряли в совокупности $1,02 трлн стоимости. Капитализация Amazon снизилась на $280 млрд, то есть на 28,9%. Apple и Facebook потеряли по $253 млрд, что в их случае составляет 24% и 40,6% соответственно. Google по сравнению с пиковой стоимостью потеряла $164 млрд, то есть 22%, а Netflix лишилась $67 млрд, что составляет 39,1% ее стоимости.

В результате все пять технологических гигантов, который в течение последних десяти лет рассматривались как привлекательные для инвесторов структуры, уже вечером понедельника оказались на так называемом «медвежьем» рынке — то есть среди компаний, бумаги которых подешевели на 20% или более по сравнению с пиковой стоимостью за последний год.

Facebook и Google достигли своей пиковой капитализации в июле 2018 г. при стоимости акций $218,62 и $1291,44 за штуку соответственно. Пиковая стоимость Netflix была зафиксирована в июне при цене на акцию $423,21. Бумаги Amazon и Apple достигли пика в сентябре и октябре соответственно, при стоимости одной акции $2550,5 и $233,47.

Возможные причины падения

Во вторник инвестиционная компания Goldman Sachs снизила свои прогнозы относительно капитализации Apple, указав в качестве причины слабый спрос на продукцию компании в Китае и на других развивающихся рынках. Другой причиной стало то, что потребитель плохо принял недавно выпущенную модель iPhone XR.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп продолжить обсуждение торговых разногласий США и Китая на саммите G20

Падение акций Facebook ресурс CNBC связывает с новым витком критики со стороны общественности, которая не утихает с этого лета. Основной причиной критики является неспособность компании удовлетворительно справиться с последствиями скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая обвиняется в намеренном влиянии на результаты президентских выборов в США в 2016 г. посредством соцсети.

Акции Amazon продолжают падение, которое началось после того, как компания опубликовала 25 октября 2018 г. прогноз на четвертый квартал года, где были представлены более низкие финансовые результаты, чем ожидалось ранее.

Что касается акций Netflix и Google, то они последовали за бумагами остальных компаний из этой пятерки, пишет CNBC.

Остальной рынок

Падение акций технологических компаний возглавляет общее падение рынка американских ценных бумаг, которое было зафиксировано в понедельник. Из компаний, не относящихся к ИТ-отрасли, значительную часть стоимости потеряли Nissan, акции которого упали на 5,8% в США, и его партнер Renault, утративший 8,4% стоимости бумаг в Париже. Boeing потерял 4,8% стоимости акций, Nike и крупный военный подрядчик Raytheon — по 3,2%.

Промышленный индекс Доу-Джонса, которые характеризует положение 30 крупнейших публичных компаний, опустился на 396 пунктов, то есть на 1,56%. Индекс S&P 500, который характеризует состояние 500 избранных американских компаний, понизился на 44 пункта, то есть на 1,6%. Индекс Nasdaq Composite обрушился на 219 пунктов, что составляет 3%.

В качестве причины обвала издание The Guardian указывает разногласия между США и Китаем относительно торгового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впервые за 30 лет страны не могут подписать совместную декларацию по мировой торговле — на недавней встрече документ так и не был согласован. Обсуждение сотрудничества в сфере торговли должно продолжится при встрече президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и китайского лидера Си Цзиньпина (Xi Jinping) на саммите G20 позднее в этом месяце.