Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов

На встрече с Владимиром Путиным глава ФНС сообщил, что аналитические системы позволили федеральному бюджету получить дополнительные 345 млрд руб. В настоящий момент ФНС завершила основной этап сопряжения своих систем с системами таможенной службы.

Дополнительные средства

В 2018 г. российская казна получила дополнительные 345 млрд руб. благодаря использованию инструментов аналитики. Об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Стенограмма встречи опубликована на сайте президента России.

Мишустин сообщил, что за первые 10 месяцев 2018 г. в федеральный бюджет поступило 17,6 трлн руб. Это на 22,9% или 3,3 трлн руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. К концу года ожидается прирост в размере 4 трлн руб., отметил он. Половину прироста составляют не нефтегазовые доходы.

«В первую очередь важно то, что мы стараемся это делать методом аналитики — снижаем количество проверок очень серьезно: 345 миллиардов рублей поступило дополнительно за счет таких вот аналитических средств», — прокомментировал Мишустин процесс наполнения бюджета.

Роль аналитических систем

По словам Мишустина, применение методов аналитики существенно снижает количество проверок. Из аналитических инструментов он упомянул автоматизированную систему контроля за возмещением НДС. Глава ФНС напомнил, что по поручению президента эта система была сопряжена с таможенной службой — основной этап сопряжение уже завершен.

«Сегодня мы получаем по импорту товаров на территорию Российской Федерации всю таможенную стоимость в нашу информационную систему и уже 100% вычетов по НДС по соответствующим товарам, которые по импорту идут, видим», — пояснил он. Таким образом, ФНС может видеть появление всех импортируемых товаров, также как и экспорт товаров при возмещении НДС.

Президент России Владимир Путин и глава ФНС Михаил Мишустин

Еще одним важным достижением в процессе сопряжение систем Мишустин считает то, что ФНС обменялась с таможенной службой системой управления рисками, что позволяет в настоящий момент «достаточно аккуратно» вести скоординированную деятельность. ФНС и таможня теперь видят одинаковые профили налогоплательщиков, что дает возможность понять, какие вопросы могут возникнуть к этому лицу у другой службы.

Третьим важным элементом стало то, что ведомства скоординировали свои проверки, отметил Мишустин. По аналитическим данным, предоставленным таможенной службой, ФНС видит около 77 млрд руб. без специальных проверок, пояснил он.

«Нужно обязательно договориться с нашими инопартнерами, чтобы их таможенные органы давали нам объективные данные по стоимости товаров, экспортируемых в Россию, чтобы вы вместе с таможней могли это учитывать», — предложил в свою очередь президент.

Онлайн-кассы

Также глава ФНС сообщил, что в России разворачивается вторая волна перехода бизнеса на онлайн-кассы. В общей сложности такие кассовые аппараты установлены уже у 835 тыс. налогоплательщиков. Общее количество функционирующих онлайн-касс в России составляет 2,3 млн, что в два раза больше, чем было до кассовой реформы.

Онлайн кассы дают возможность контролировать в рознице объем средств в размере 2,5 трлн руб. в месяц. «И мы видим где-то на 60%, что розница растет, то есть в этой системе она абсолютно прозрачная», — поясняет Мишустин. По его словам, технология передачи данных в налоговую службу онлайн также «хорошо используется» и «дает кумулятивный эффект обеления соответствующей отрасли в рознице».

Онлайн-кассы в торговле

В июле 2016 г. вступили в силу поправки в 54-ФЗ, регулирующий применение контрольно-кассовой техники (ККТ) и порядок взаимодействия торговых предприятий с ФНС. С 1 июля 2017 г. все организации, использующие ККТ, были обязаны начать передавать данные о продажах в налоговую службу через операторов фискальных данных в режиме онлайн.

На начало 2017 г. в режим онлайн было переведено порядка 20 тыс. касс (из, по различным оценкам, от 1,5 до 2,5 млн единиц кассовой техники по всей России).

Переход на онлайн-кассы первыми начали осуществлять крупнейшие участники рынка, такие как «Роснефть», «Ашан», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Детский мир» и другие.

В конце 2017 г. произошел масштабный сбой, затронувший порядка 9% российского ритейла. Причиной стала некорректная работа фискальных накопителей «Штрих-М» – одного из популярнейших российских производителей ККТ. Затронутыми оказались как накопители самой «Штрих-М», так и устройства, произведенные связанными с ней структурами «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) тогда оценила общую потерю прибыли магазинов из-за сбоя в 2,5 млрд руб.