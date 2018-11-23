Huawei откроет в России два новых ЦОДа для сервисов искусственного интеллекта

В российском офисе Huawei рассказали CNews о планах открытия в марте 2019 г. двух новых ЦОДов в Москве. Из них по облачной модели российским заказчикам будут предложены сервисы с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Новые ЦОДы Huawei

Как стало известно CNews, в начале 2019 г. у Huawei появятся в России два новых ЦОДа, которые станут базироваться в Москве. На данный момент компания уже располагает одной площадкой в столице нашей страны — примерно на 100 серверных стоек; она открылась в апреле 2018 г. Оба новых ЦОДа должны запуститься в марте 2019 г. В первом из них разместится порядка 300 стоек, стартовые мощности второго пока не определены. При этом обе эти площадки рассчитаны на 1000 стоек каждая. Об этом CNews рассказал директор по решениям направления Huawei Cloud в России Артур Пярн.

Партнером Huawei в данном проекте выступает отечественный оператор дата-центров 3data. Эта организация предоставляет китайской компании физические площадки, а Huawei привозит в них собственные серверы (в этом компания, по ее заверению, принципиально отличается от всех других зарубежных вендоров с их публичными облаками в России) и портирует на них свои сервисы, которыми клиенты могут пользоваться по облачной модели.

Точную структуру отношений Huawei с 3data партнеры называют коммерческой тайной. Однако клиенты в нашей стране непосредственно взаимодействуют только с 3data. Оператор осуществляет продажи и продвижение услуг, обеспечивает так называемые первую и вторую линию техподдержки, берет на себя все вопросы оформления сделок, а также самостоятельно занимается лицензированием оборудования ЦОДа и получением необходимых разрешений у местных регуляторов.

«У нас есть материнское облако в Китае, в котором все сервисы запускаются изначально, — отмечает Артур Пярн. — В нем сейчас около 110 сервисов различных категорий: IaaS, SaaS, PaaS (инфраструктура, ПО и платформа как услуга; — прим. CNews). — В каждой стране мы выбираем свою модель работы — через кого-то или самостоятельно. В России у нас облако запущено совместно с 3data, и брендинг совместный».

Huawei обзаводится двумя новыми ЦОДами в Москве

По словам Артура Пярна, Россия стала первым регионом за пределами Китая, в котором в партнерском публичном облаке присутствует название компании Huawei, а не только партнера — Huawei 3data Cloud. В других странах заказчики могут вообще не знать, что необходимые им услуги оказываются из библиотеки Huawei, на «железе» этой компании. Как поясняет гендиректор 3data Илья Хала, в России решено было задействовать название Huawei, потому что этот бренд у нас в стране хорошо известен и уважаем.

Планов работать в России без посредников у Huawei нет. И сейчас, если заказчик каким-либо образом выходит на нее напрямую, Huawei передает его в 3data. Договор будет подписывать оператор ЦОДов.

Какие сервисы предоставят новые ЦОДы

Несмотря на то, что сервисы Huawei уже существуют в Китае в готовом виде, развертывание каждого из них в какой-либо стране требует достаточно больших усилий — выделения стоек, решения задач портирования и локализации, расходов на покрытие энергозатрат и пр. Кроме того, как говорит Артур Пярн, организации в России еще только приходят к пониманию эффективности использования тех или иных облачных сервисов — в компаниях еще нет достаточной экспертизы, чтобы работать с ними.

«Поэтому мы решили локализовать сервисы последовательно — говорит Пярн. — Мы уже развернули в первом ЦОДе все сервисы, связанные с инфраструктурой — IaaS и некоторые востребованные в России сервисы PaaS. Во втором и третьем дата-центре будут добавлены сервисы EI». Данная аббревиатура расшифровывается как Enterprise Intelligense (интеллектуальное предприятие). Это достаточно широкое понятие, относящееся к технологиям хранения и обработки данных, использованию алгоритмов искусственного интеллекта, машинного обучения и пр. Точный список сервисов будет формироваться по конкретным запросам заказчиков.

Неготовность российских организаций к использованию полного спектра ресурсов Huawei подтверждает и Илья Хала. «Когда мы начинали проект, мы просили китайских коллег не запускать в России все сервисы сразу, — говорит он. — Если вывалить одновременно сто новых сервисов, то мы всех запутаем, никто не разберется. Люди не поймут, зачем все это. Поэтому мы договорились двигаться последовательно, и у нас расписана дорожная карта. Сначала мы развернули порядка 20 сервисов. На портирование любого нового требуется несколько недель. У нас есть четкий график релизов. В зависимости от интереса клиентов, мы выбираем сервисы и ставим их в наш следующий релиз».

При этом, по мнению гендиректора 3data, скорее всего в России в итоге будут портированы далеко не все сервисы, потому что у каждого регионального рынка есть свои особенности.

Особенности российских публичных облаков

Отметим, что 3data позиционирует себя как сеть премиальных дата-центров, которая первой в России реализовала концепцию «ЦОД шаговой доступности». «Наши московские дата-центры располагаются не в промзонах, где дешевые площади и электричество, а в центре города, в деловых районах, — говорит Илья Хала. — Это дает ряд преимуществ, например, позволяет экономить на связи».

Как поясняет Хала, свету в известных пределах все равно, какое расстояние преодолевать по оптоволокну. Но длина трассы при этом сказывается на стоимости передачи данных весьма существенно. «Когда люди арендуют канал или темное волокно, то в зависимости от того, тянется оно на несколько километров или на несколько десятков километров, цена услуг будет отличаться в разы, — отмечает он. — На короткой трассе, в частности, ниже риск повреждения коммуникаций в рамках программы “Моя улица”».

По заверению гендиректора 3data, для большинства его клиентов средняя трасса от их офисов до ближайшего ЦОДа компании обходится в несколько тысяч рублей в месяц. До условных традиционных ЦОДов (на окраинах города или в Подмосковье) канал связи, по его словам, будет стоит несколько десятков тысяч рублей. «Если мы говорим про некий средний сегмент клиентов, то это ощутимые деньги для ежемесячных выплат», — рассуждает Хала.

Второй важный аргумент в пользу дислокации дата-центров поблизости от потенциальных заказчиков связан с аспектами психологии российских клиентов, для которых, как это ни странно, важна физическая доступность площадок. «В теории заказчику не нужно посещать ЦОД, но на практике клиенты постоянно к нам ездят, — рассказывает Хала. — Кому-то нужно привести какой-нибудь жесткий диск, чтобы поставить его в стойку или скинуть на него данные. Кому-то требуется что-то настроить на месте, потому что удаленно не очень получается. Это в первую очередь относится к аренде мощностей, но касается также и облаков. Для них сетевая и физическая доступность тоже имеют значение. Например, некоторые клиенты периодически хотят привозить большие объемы данных и загружать их. Звучит странно, но концепция работает уже шестой год и доказала свою эффективность».