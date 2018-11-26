Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха

Группа SCM Рината Ахметова сохранила контроль над «Укртелекомом». Украинский суд в споре группы с властями Украины принял новое решение, отказавшись расторгать заключенный в 2011 г. договор о приватизации «Укртелекома».

Группа SCM Рината Ахметова отстояла контроль над «Укртелекомом»

Хозяйственный суд Киев при новом рассмотрении отклонил иск Фонда госимущества Украины (ФГИ) к украинской компании ЕСУ, через которую группа System Capital Management (SCM) Рината Ахметова контролирует крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком».

Ринат Ахметов – один из богатейших предпринимателей Украины, чьи основные активы исторически были расположены на территории нынешних Донецкой и Луганской народных республик..

Истец требовал расторжения договора о приватизации «Укртелекома» в связи с невыполнением ЕСУ своих обязательств. ЕСУ подал встречный иск к ФГИ о прекращении обязательств по договору о приватизации «Укртелекома» в связи с невозможностью их выполнения, который также был отклонен.

Многочисленные скандалы вокруг приватизации «Укртелекома»

Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в начале 2011 г. За 92,7% его акций австрийская консалтинговая компания EPIC заплатила 10,5 млрд гривен ($1,3 млрд по тогдашнему курсу). Сделка выглядела следующим образом: контрольный пакет акций «Укртелекома» купила компания ЕСУ, которой EPIC владел через кипрский оффшор EPIC Telecom Invest (нынешнее название – Raga Establishment).

Ринат Ахметов, главный олигарх Донбасса и владелец «Укртелекома»

На Украине сразу засомневались, что EPIC является конечным собственником «Укртелекома». В 2013 г. группа SCM приобрела ЕСУ вместе с контрольным пакетом акций «Укртелекома». Позднее выяснилось, что сумма данной сделки составила $860 млн.

После смены власти на Украине в 2014 г. стали известными многие подробности приватизации «Укртелекома». А у группы SCM начался ряд проблем с данным активом.

Оказалось, что ЕСУ и, соответственно, SCM не выполнили возложенные на них обязательства по договору о приватизации. Покупатель «Укртелекома» должен был вложить в компанию $450 млн, а также построить за свой счет сеть спецсвязи и передать ее государству. Более того, государство само профинансировало создание «Укртелекомом» сети спецсвязи на сумму 4,2 млрд гривен ($164 млн), однако властям ее так и не передали.

В связи с этим были возбуждены уголовные дела в отношении ряда представителей прежней украинской элиты: экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главы «Укртелекома» Георгия Дзекона и других.

Как различные ветви украинской власти мешали друг другу вернуть контроль над «Укртелекомом»

В 2017 г. ФГИ и Генпрокуратура независимо друг от друга начали борьбу за возвращение «Укретелекома» под контроль государства. Осенью 2017 г. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ФГИ о расторжении договора о приватизации оператора и выплате со стороны ЕСУ компенсации в размере 2,1 млрд гривен ($82 млн).

Это решение было утверждено судами ряда вышестоящих инстанций. Но передать государству акции «Укртелекома» не удалось, так как параллельно на них был наложен арест по иску Генпрокуратуры. А летом 2018 г. Верховый суд вернул дело на новое рассмотрение, в рамках которого суд принял иное решение.

Как украинские банки пытались забрать «Укртелеком» за долги

Кроме того, оказалось, что в 2011 г. покупка «Укртелекома» финансировалась за счет украинских государственных банков – «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Они выкупили два облигационных займа ЕСУ на общую сумму 4,2 млрд гривен ($164 млн).

ЕСУ не смогла расплатиться по указанным обязательствам. Между сторонами начались судебные разбирательства. Половину задолженности своего акционера на сумму 2,1 млрд гривен ($82 млн) взял на себя «Укртелеком».

Но и «Укртелеком» также не смог выполнить свои обязательства и не выкупил у госбанков облигации ЕСУ. Тем не менее Верховный суд Украины отклонил иски как «Ощадбанка», так и «Укрэксимбанка» о принудительном задолженности с «Укртелекома» и наложении взыскания на его акции.

Как Ахметов не расплатился с предыдущими владельцами «Укртелекома»

Также оказалось, что в 2011 г. EPIC покупал «Укртелеком» в интересах известного украинского политика и бизнесмена Валерия Хоршковского. Кроме того, интерес в сделке имел владелец компании Group DF Дмитрий Фирташ, известный как бывший партнер «Газпрома» на Украине».

При этом SCM не выполнила своих обязательств по покупке в 2013 г. ЕСУ и контрольного пакета акций «Укртелекома». Продавец – оффшор Raga Establishment (его владельцем сейчас называет себя бывший владелец Рада-банка Денис Горбуненко) – из обещанных $860 млн получил лишь $100 млн.

Raga Establishment выиграла соответствующее разбирательство с SCM в Лондонском арбитраже. В рамках разбирательства истец также добился наложения арестов на активы SCM в Голландии и на Кипре.