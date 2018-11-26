Юный хакер украл больше $1 млн у ИТ-боссов Кремниевой долины

С помощью социальной инженерии и атаки под названием «подмена SIM-карты» 21-летний злоумышленник украл криптовалюты более чем на миллион долларов. Полиция арестовала его, но вернуть средства не получается.

«Здравствуйте, я потерял смартфон, не могли бы вы…»

В США 21-летний мошенник Николас Трулья (Nicholas Truglia) смог похитить криптовалюты на общую сумму около $1 млн, используя довольно простую схему — SIM Swapping (подмена SIM-карты). Как минимум, одна жертва лишилась всех своих сбережений. Полиция арестовала Трулью, но вернуть награбленное пока не получается.

В последнее время подмена SIM-карты стало одним из самых популярных типов атаки на криптоактивы. Злоумышленники эксплуатируют совершенно легитимные опции, которые предлагают телеком-провайдеры, а конкретнее — возможность присвоения старого номера новому устройству (такая услуга может быть оказана при потере или краже смартфона).

Естественно, операторы телеком-провайдера будут пытаться удостоверить вашу личность, запрашивая полное имя, адрес, номер телефона, день рождения, кодовое слово и т. д. Но вся эта информация в какой-то момент могла попасть к хакеру: он мог сам выудить ее у пользователя с помощью социальной инженерии, или приобрести в даркнете. В этом случае он может успешно пройти авторизацию вместе с оператором и таким образом «угнать» чужой телефонный номер.

Мошенник обчистил криптокошельки ИТ-шников Калифорнии с помощью примитивной атаки

Учитывая, что многие используют SMS с проверочным кодом в качестве элемента двухфакторной авторизации при получении доступа к своим криптоактивам, у злоумышленника есть окно возможности (прежде чем жертва обнаружит, что ее телефон не функционирует как надо и обратится в техподдержку своего провайдера), за которое он может успеть украсть средства — SMS с проверочным кодом придет мошеннику, а не жертве.

Именно так и произошло в данном случае: Николас Трулья успел увести криптовалюту у состоятельного жителя Сан-Франциско Роберта Росса (Robert Ross), обчистив его аккаунты в Coinbase и Gemini.

Как оказалось, эти деньги Росс откладывал значительную часть жизни и планировал на эти средства оплатить обучение своих двух дочерей в колледже. Учитывая, что криптовалюты падают в цене, скорее всего, он бы перевел эти средства в более надежные активы, но Трулья успел их украсть.

Жертв больше

Трулья произвел аналогичные атаки против еще нескольких бизнесменов из Кремниевой долины, но преуспел далеко не везде. В целом, как утверждают правоохранительные органы, он ограбил как минимум шесть человек. Среди них — исполнительный директор ИТ-компании 0Chain Сасвата Басу (Saswata Basu), венчурный инвестор Майлз Дэниелсен (Myles Danielsen), вице-президент Hall Capital Partners Гэбриель Катснелсон (Gabrielle Katsnelson), соосновательница стартапа SMBX и др.

Только $300 тыс. к настоящему времени удалось вернуть, остальные средства Трулья спрятал так, что их до сих пор не удается отследить.

Интересно, что ранее сам Трулья весной обращался в правоохранительные органы с жалобой на своих весьма состоятельных друзей, которые, по утверждению жалобщика, выбивали из него (в самом буквальном и физическом смысле) логины и пароли к его криптокошелькам.

Адвокат обвиняемых заявил позднее, что Трулья сам отозвал обвинения, хотя уголовное производство, судя по всему, было все-таки возбуждено. Сейчас за решетку угодил сам Трулья.

Что же касается мошенничества с подменой SIM-карт, то эта проблема в последнее время явно набирает остроту, — причем не только для пользователей. Пострадавшие начинают подавать иски против своих телеком-операторов, перекладывая на них ответственность за произошедшее. Так, например, в начале ноября 2018 г. несколько человек, пострадавших от этого типа мошенничества, подали в суд на AT&T.

«Ответственность за то, что подмена SIM-карт оказывается возможной, несут и жертвы, и телеком-операторы, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Пользователи — потому что редко утруждают себя дополнительными средствами защиты и допускают утечку своих данных, которыми пользуются потом злоумышленники, операторы — поскольку их штатные алгоритмы аутентификации пользователя часто оказываются бессильными против злоумышленника, вооруженного обилием сведений о жертве. Впрочем, перспективы исков против телеком-операторов в данном случае выглядят довольно туманными».