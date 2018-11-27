Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы

Александр Селютин, бывший глава Комитета связи и информатизации республики Коми, приговорен к лишению свободы на пять лет за мошенничество, допущенное при заключении и оплате госконтрактов. Госконтракты касались создания в регионе электронного правительства и автоматизации госуслуг. По приказу Селютина контракты на одни и те же работы были заключены с двумя подрядчиками.

Решение суда

Бывший руководитель Комитета связи и информатизации республики Коми Александр Селютин приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и уплате штрафа в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве при создании электронного правительства в регионе, передает информационное агентство «Комиинформ».

Обвиняемый свою вину не признал. Его жена Ольга сообщила изданию TAdviser, что защита намерена подать апелляцию. Пока апелляция будет рассматриваться, Селютин, которого арестовали сразу же после оглашения приговора, будет находиться в СИЗО.

Одновременно Сыктывкарский горсуд вынес приговор еще двум фигурантам того же дела, которые являются руководителями ИТ-компаний. Александр Новоселов, глава ООО «АйТиХелп», получил 3,5 года лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Однако, в связи с учетом времени, проведенного под арестом, как отбывания срока, Новоселов был освобожден сразу после оглашения приговора. Юрия Поливенко, главу ООО «Центр информационных аналитических систем», суд приговорил к четырем годам лишения свободы и уплате штрафа в размере 200 тыс. руб.

Кроме того, фигуранты дела должны будут возместить ущерб в размере 4,2 млн руб. Суд снял арест с их имущества. Обвинение настаивало на возмещении ущерба в размере 11,3 млн руб. и предлагало сроки лишения свободы от пяти до семи лет.

Помимо дела о переводе госуслуг в электронный вид, Селютин обвинялся в нарушениях, допущенных при разработке и тиражировании Автоматизированной системы кадрового учета государственных служащих Республики Коми, но эти обвинения суд с него снял.

Состав преступления

Все три фигуранта дела были признаны виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения или в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Бывший глава Комитета связи и информатизации Республики Коми Александр Селютин (фото Комиинформ)

В 2010 г. в Республике Коми был принят план развития электронного правительства на 2011-2013 гг. Предусмотренные планом мероприятия проводило государственное автономное учреждение РК «Центр информационных технологий». Работу Центра курировал Селютин, который был сначала референтом главы республики, а затем руководителем регионального комитета связи и информатизации.

В том же 2010 г. Центр получил из республиканского бюджета субсидию на создание электронного правительства и автоматизацию госуслуг. Под руководством Селютина Центр заключил контракты на выполнение соответствующих работ с компанией-подрядчиком. Подрядчик допустил ряд недочетов при выполнении заказа, в результате чего созданная система не смогла корректно работать.

Компания должна была исправить недочеты по гарантии, но Селютин распорядился, чтобы директор Центра Сергей Писарев принял и оплатил работы по автоматизации 21 госуслуги в том виде, в каком они были сданы. Ущерб бюджету от оплаты этого контракта оценивается в 10,2 млн руб.

Затем на выполнение тех же работ был заключен еще один договор — на этот раз с компанией «АйТиХелп» — в рамках которого они были еще раз оплачены. Помимо этого договор предусматривал автоматизацию и других, новых госуслуг — всего их было 56, включая повторно оплаченные. Выплаты второму подрядчику нанесли бюджету региона ущерб на сумму 9,3 млн руб.

Судебное разбирательство

В 2014 г. началось судебное разбирательство по делу Писарева, тогда же было открыто дело против Селютина. В январе 2015 г. Селютин был отстранен от исполнения обязанностей руководителя Комитета информатизации и связи. Суд счел это целесообразным, чтобы он не оказывал давление на свидетелей. Кроме того, Селютину пришлось внести за себя залог в размере 2 млн руб.

Решение об отстранении его от работы Селютин пытался обжаловать в марте 2015 г., но безуспешно. В ноябре 2015 г. он лишился занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. В декабре 2016 г. Селютин был арестован на десять суток по причине неуплаты алиментов. Его жена связывала неуплату алиментов с потерей занимаемой должности.

Выдвинутые против него обвинения Селютин изначально объяснял чей-то кляузой. В рассмотрении дела он нашел множество ошибок и нарушений. По его словам, внедрением системы занимался подрядчик, а не Центр, как это было установлено в ходе разбирательства. Также, по его мнению, к экспертизе были привлечены некомпетентные лица. Представляя доказательства своей невиновности, Селютин оправдывал вменяемые ему нарушения своим стремлением к прозрачности в процессе информатизации региона и инновационным подходом к тайм-менеджменту.