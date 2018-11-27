Сфера данных США будет расти самыми медленными в мире темпами

IDC и Seagate проанализировали мировой рынок данных и составили прогноз его развития до 2025 года. В соответствии с этим прогнозом роль данных в мировой экономике продолжит возрастать, бизнес все чаще будет отдавать предпочтение облачным хранилищам вместо традиционных ЦОД, а США утратят лидерство на рынке публичных облаков.

США теряют рынок, Китай – в авангарде цифровизации

Согласно данным совместного исследования, проведенного IDC и Seagate, сфера данных США будет расти наиболее низкими темпами по сравнению с Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского Региона и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а доля США на рынке публичных облачных систем значительно снизится в ближайшие семь лет: с 51% в 2017 г. до 31% в 2025 г. Поставщики облачных услуг будут вынуждены адаптироваться к требованиям бизнеса и законодательства некоторых государств в части физического расположения данных на их территории. Кроме того, развертывание локальных облачных хранилищ позволит обеспечить конечным пользователям максимально быстрый отклик при работе с данными.

Один из наиболее быстрых среди всех проанализированных в исследовании регионов рост сферы данных отмечен в Китае: в среднем на 30% в год в течение следующих семи лет. К 2025 г. она станет крупнейшей сферой данных среди всех регионов (по сравнению с регионами EMEA, АТР, США и совокупно другими странами мира). Активное внедрение систем видеонаблюдения в Китае привело к серьезному развитию корпоративной инфраструктуры, оно также отвечает за львиную долю данных, создаваемых на конечных устройствах. Китай также является и одним из самых быстрорастущих регионов по темпам внедрения облачных решений.

Объем региональной сферы данных (China – Китай; EMEA – Европа, Ближний Восток, Африка; APJxC – Азиатско-Тихоокеанский Регион за исключением Китая; ROW – остальной мир)

Второй в списке — Азиатско-Тихоокеанский регион без учета Китая, активно инвестирующий в «умные города», которые приводят к высокому росту объема генерируемых данных и нуждаются в дополнительных хранилищах.

Доля на рынке облачных хранилищ по регионам (China – Китай; EMEA – Европа, Ближний Восток, Африка; APJxC – Азиатско-Тихоокеанский Регион за исключением Китая; ROW – остальной мир)

Что касается Европы, то большая часть роста сферы данных всего региона EMEA происходит за счет высокой населенности и активного использования конечных устройств. Также определенную роль играет и зрелая инфраструктура видеонаблюдения, и ранний эффект от внедрения законодательства о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Данные как ключевой элемент цифровой трансформации

Роль данных в мировой экономике непрерывно растет, и в будущем эта тенденция станет лишь более очевидной благодаря сбору, классификации и монетизации данных на каждом уровне цепочки поставок.

IDC определила три основные точки цифровизации и создания цифрового контента: корневая инфраструктура (традиционные и облачные центры обработки данных), периферийная инфраструктура (корпоративная инфраструктура, такая как базовые станции мобильной связи и региональные офисы) и конечные устройства (компьютеры, смартфоны и устройства интернета вещей – IoT).

Суммарно все данные, которые создаются, сохраняются и реплицируются в этих ключевых узлах, определены как глобальная сфера данных или инфосфера, и в данный момент она растет невероятными темпами. IDC предсказывает, что глобальная сфера данных вырастет с 33 ЗБ (один зеттабайт соответствует триллиону гигабайт) в 2017 г. до 175 ЗБ в 2025 г.

Жесткие диски останутся самым распространенным накопителем

Сегодня более 5 млрд потребителей взаимодействуют с данными каждый день. К 2025 г. их число вырастет до 6 млрд, что составит около 75% населения Земли. В 2025 г. каждый пользователь Сети будет взаимодействовать с цифровыми данными 4,9 тыс. раз в день, или примерно один раз каждые 18 секунд.

Число взаимодействий с данными в день на душу пользователя интернета

Многие из этих взаимодействий будут происходить благодаря миллиардам устройств интернета вещей по всему миру, которые сами по себе будут ответственны за генерацию более 90 ЗБ данных к 2025 г. IDC прогнозирует, что к 2025 г. к Сети по всему миру будут подключены свыше 150 млрд устройств, и большинство из них будут генерировать данные в режиме реального времени.

Объем данных, хранимых с использованием соотвествующих носителей (HDD – жесткие диски, SSD - твердотельные накопители, NVM-NAND - флеш-накопители, Optical - оптические устройства, Tape - накопители на магнитной ленте)

Чтобы удовлетворить спрос на системы хранения данных, вызванный продолжающимся накоплением информации, емкость поставленных накопителей должна в течение следующих четырех лет превысить аналогичный показатель за предыдущие два десятка лет — это более 6,9 ЗБ. С 2018 по 2025 гг. должно быть поставлено носителей суммарной емкостью в 22 ЗБ. По данным исследования, около 59% этого объема придется на жесткие диски, 26% — на устройства, использующие флеш-память. Только рынок оптических носителей показывает признаки стагнации, в то время как конечные пользователи отказываются от DVD в пользу потокового видео и аудио.

Доли жестких дисков (HDD), твердотельных накопителей (SSD) и флеш-накопителей (NVM-NAND) в мировых поставках носителей для корневой и периферийной инфраструктуры

Рост хранения данных у конечных пользователей и в периферийной инфраструктуре будет происходить в основном за счет твердотельных накопителей (SSD), в то время как корневая инфраструктура по-прежнему будет требовать низкой стоимости хранения данных, обеспечиваемой жесткими дисками. Крупные корпорации будут использовать как жесткие диски, так и SSD, флеш-память и ленточные накопители, решая задачи увеличения производительности, управления данными и архивирования. К концу 2025 г. более 80% данных крупных компаний в корневой и периферийной инфраструктурах будет храниться на жестких дисках.

Бизнес «уйдет в облака»

Модель хранения данных существенно меняется от потребительской к корпоративной. Для крупных организаций это означает повышенные требования к производительности и безопасности. Корпорации будут нести больше ответственности, вплоть до хранения всей цифровой жизни конечных пользователей.

Серьезным претендентом на роль поставщика услуг хранения данных и сопутствующих услуг для корпораций стали облачные сервисы. Крупнейшие провайдеры обладают ресурсами, возможностью масштабирования, защищенностью и производительностью — далеко не все крупные компании способны предоставить столь же высокое качество услуг в собственных центрах обработки данных. Возможность централизованного доступа позволяет компаниям предоставлять услуги по всему миру, подключаться и анализировать весь объем корпоративных данных, подключая алгоритмы искусственного интеллекта.

Переход от традиционных ЦОД к облачным системам — один из ключевых драйверов роста корневой инфраструктуры. Облако обеспечивает быстрый повсеместный доступ к данным, поэтому все чаще конечные пользователи соглашаются с уменьшением хранилища на устройстве в пользу облачного сервиса. По прогнозу IDC, к 2024 г. в корневой инфраструктуре будет храниться в два раза больше данных, чем на конечных устройствах. Благодаря внедрению облачных решений для бизнеса (как публичных, так и частных) для нужд обработки данных, облачные ЦОД становятся новым средством хранения корпоративной информации. IDC прогнозирует, что к 2025 г. 49% глобальной инфосферы будет храниться в публичной облачной инфраструктуре.

Доли данных, хранящихся в традиционных ЦОДах (Enterprise Datacenters) и в публичных облаках (Public Cloud)

Корпоративный сектор наращивает свою долю в инфосфере с одновременным падением доли конечных пользователей в генерируемых данных с 47% в 2017 г. до 36% к 2025 г. Причиной тому — новый мир, в котором данные об окружении генерируются и анализируются в круглосуточном режиме. Ожидается, что к 2025 г. объем данных корпораций вырастет до 13,6 ЗБ и будет составлять 80% от всех хранимых данных.

Готовность к цифровизации

Как выяснили в IDC, не все отрасли готовы к цифровым преобразованиям будущего в равной степени. Чтобы помочь компаниям оценить уровень готовности к обработке больших данных, исследовательская компания разработала индекс готовности к работе с данными (DATa readiness CONdition, DATCON) — инструмент оценки готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных с учетом уникальной специфики их инфосферы, уровня обработки и использования данных, монетизации и лидерского потенциала.

Рейтинг DATCON рассчитывается на основе шести векторов оценки и множества дополнительных метрик, получаемых с помощью глобальных опросов, регулярных исследований IDC, экспертного анализа и проприетарных методов моделирования. В частности, эксперты опросили 2,4 тыс. представителей крупных компаний, ответственных за принятие решений, и провели детальные интервью с высшим менеджментом, ответственным за информационные технологии.

Векторы оценки включают следующие показатели: рост объема данных и инвестиций; компетентность в области цифровой трансформации; структурный анализ информационных технологий; вовлечение топ-менеджеров; компетентность оценки ценности данных; самостоятельная оценка компаниями собственного лидерского потенциала.

В рамках исследования DATCON IDC оценила четыре отраслевых группы: финансовые услуги, производство, здравоохранение, а также индустрию СМИ и развлечений. Благодаря DATCON удалось выделить наиболее актуальные вопросы, на которые компаниям стоит обратить внимание до 2025 г.

Промышленность и финансовые услуги набрали по 3,3 балла. В сравнении с остальными отраслями, они в наибольшей степени используют периферийные вычисления, и зачастую блокчейн, аналитические данные и искусственный интеллект.

Несмотря на стремительное развитие, сфера здравоохранения пока набрала только 2,4 балла. Исследование показало важность блокчейна в этой сфере, но около 60% ее представителей либо не рассматривают внедрение данной технологии, либо только собираются заняться этим вопросом.

Индустрия СМИ и развлечений набрали наименьшее количество баллов — по 2,0, демонстрируя готовность к внедрению новейших методов обработки данных. В особенности это касается защиты данных и управления ими.