Верховный суд России: Покупателей «шпионских» гаджетов нельзя сажать, если они не шпионы

Верховный суд подготовил проект постановления, в котором предлагает не наказывать покупателей «шпионских» гаджетов, если эти гаджеты использовались ими в безобидных бытовых целях или для обеспечения собственной безопасности. По действующему законодательству граждане несут уголовную ответственность уже за сам факт покупки.

Позиция Верховного суда

Верховный суд считает, что граждан, которые приобретают «шпионские» гаджеты с невинными целями не следует привлекать к ответственности. Речь об этом идет в проекте постановления пленума суда, передает РИА «Новости».

Напомним, статья 138.1 Уголовного кодекса «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» предлагает до четырех лет лишения свободы за покупку «шпионской» техники — очков с функцией видеосъемки, авторучек с возможностью аудиозаписи и т.д. При этом ответственность возлагается на граждан уже за сам факт покупки — независимо от того, для каких целей реально было использовано устройство.

К мысли, что ситуацию необходимо изменить, Верховный суд пришел из-за многочисленных дел, которые были заведены в последние годы против покупателей «шпионской» техники. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, за первые шесть месяцев 2018 г. по статье 138.1 были осуждены 86 человек, в то время как оправдательный вердикт был вынесен только один. Дела в отношении еще 50 человек были прекращены на этапе следствия.

Как определить виновного

Верховный суд считает, что сам по себе факт покупки не является свидетельством вины, если у человека не было умысла купить или продать именно шпионскую аппаратуру. То есть, если гаджет рекламировался как устройство бытового назначения, и покупатель «добросовестно заблуждался» относительно его шпионских возможностей, то такой покупатель ни в чем не виноват, гласит проект документа.

Также предлагается снять ответственность с тех, кто приобретает шпионские гаджеты в целях обеспечения личной безопасности, то есть для слежки за собственным жилищем, или же наблюдения за родными или животными.

Покупателей «шпионской» техники перестанут сажать, если они использовали ее не для шпионажа

Статью 138.1 Верховный суд предлагает применять только в тех случаях, когда покупатель «шпионского» гаджета намеревался использовать его для посягательства на конституционные права граждан. Во всех иных случаях использование статьи будет ошибочным, гласит проект постановления.

Критика от подсудимого

Самый известный фигурант дела о покупке «шпионского» гаджета — фермер Евгений Васильев из Курганской области — прокомментировал инициативу Верховного суда в беседе с «РИА новости». По его мнению, определить, как именно покупатель будет использовать приобретенное устройство, будет довольно сложно.

«С одной стороны, данное решение суда правильно. Но с другой, мне кажется, очень сложно будет определить конкретно, как именно будет использовать купленную вещь человек. Так, я заказал GPS-маячок за 300 рублей для теленка (чтобы быстро его найти, если он отбился от стада) через интернет, получил его на почте, где меня попросили открыть посылку, и тут же появились сотрудники… В итоге я даже не успел его опробовать на те цели, которые планировал», — приводит слова Васильева информагентство.

Фермер добавил, что правоохранителям следовало разрешить ему получить посылку, и уже через какой-то промежуток времени проверить, для чего он использует купленное устройство. В этом случае, по мнению Васильева, уголовного преследования могло бы и не быть. По словам фермера, после того, как дело против него было закрыто, GPS-маячок ему так и не вернули.

Дело Васильева

GPS-трекер был приобретен Васильевым из Китая через интернет-магазин AliExpress. С помощью гаджета фермер намеревался отслеживать местоположение своего теленка, который часто отбивался от стада. Поскольку трекер «Мини А8», купленный Васильевым, имеет функцию передачи звука из того места, где он находится, гаджет был расценен как средство для негласного сбора информации.

В результате на выходе из почты, где фермер получил посылку с покупкой, его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно статье 138.1, преступника ожидал либо штраф до 200 тыс. руб., либо лишение свободы до четырех лет. У 39-летнего Васильева, инвалида 3 группы, источником доходов которого является собственное хозяйство, есть четверо детей.

Вмешательство президента

Пересмотр дела состоялся после того, как с ситуацией Васильева ознакомился Президент России Владимир Путин. Историю фермера главе государства рассказали журналисты на пресс-конференции 14 декабря 2017 г. Путин выразил удивление, что использование подобной техники запрещено в России, и пообещал разобраться в проблеме.

Вскоре после этого Генпрокуратура сообщила, что начала проверку всех дел по статье 138.1. Дело против Васильева было прекращено в марте 2018 г. за отсутствием реального шпионского умысла в действиях обвиняемого.

После упомянутой пресс-конференции Путин поручил генпрокуратуре сформулировать поправки к законодательству, чтобы рядовые граждане перестали нести уголовную ответственность за покупку гаджетов с «шпионскими» функциями, в том числе по интернету.