Facebook взвинтила цены на рекламу для россиян

В ответ на изменения в законодательстве России Facebook ввела 20% НДС для россиян на покупку рекламы в социальной сети. Компания последовала примеру Apple, месяц назад взвинтившей цены на свою продукцию.

Налог для россиян

Американская компания Facebook ввела налог на добавленную стоимость при покупке рекламы. Размер НДС установили на уровне 20%, и он распространяется исключительно на пользователей из России.

Налог будет взиматься со всех российский пользователей, пожелавших разместить рекламу в социальной сети.

Фактически цена на рекламу в Facebook вырастет на 20%. Как пишет в своем заявлении Facebook, если цена рекламы составляет $100, то на нее будет начисляться НДС в размере 20%, поэтому общая стоимость услуги составит $120.

Переплачивать придется всегда вне зависимости от того, для каких целей размещается реклама – личных или коммерческих. Новые правила покупки и размещения рекламы в Facebook вступят в силу 1 января 2019 г.

Всем пользователям и предприятиям, размещающим рекламу в сети Facebook, компания рекомендует до конца 2018 г. убедиться в правильности заполнения персональных данных, включая название организации и ее адрес. Также желательно указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). НДС будет взиматься и без него, но наличие ИНН может облегчить возможное возмещение НДС, сообщает ТАСС.

Никаких консультаций

Facebook не стала вдаваться в подробности о причинах ввода нового налога для российских пользователей. Всем заинтересованным лицам компания порекомендовала обратиться за консультацией в соответствующие ведомства страны, то есть в отделения Федеральной налоговой службы (ФНС).

Реакция вполне закономерна

Ввод Facebook 20% НДС с покупки рекламы имеет логичное объяснение, и напряженные отношения между США и Россией здесь ни прич ем. Совет обращаться в ФНС России был дан не просто так: ключ к пониманию сложившейся ситуации лежит в так называемом «налоге на Google», вступившем в силу 1 января 2017 г. Закон обязывает зарубежные компании, ведущие свой бизнес на территории России через интернет, уплачивать НДС с любой совершенной сделки.

Facebook вводит 20% НДС для россиян на покупки рекламы

1 января 2019 г. НДС в России увеличится с 18% до 20%, и для иностранных компаний это означает неминуемый рост расходов. Facebook всего лишь заранее отреагировала на изменения в законодательстве страны, не более того, и ее примеру рано или поздно последуют другие зарубежные предприятия.

Apple была первой

Но, если Facebook всего лишь повышает стоимость своих услуг для россиян, то Apple пошла на более радикальные меры. С 1 января 2019 г. в России прекратит работу сервис Apple Search Ads, через который разработчики приложений могут покупать рекламу своих продуктов в магазине App Store. И дело тут не только и не столько в росте НДС, но еще и в том, что все иностранные компании 1 января 2019 г. обяжут самостоятельно вставать на учет в ФНС и уплачивать НДС. До конца 2018 г. это делают за них их российские клиенты.

Закрытие Apple Search Ads лишит российских разработчиков возможности продвижения своих проектов и повлечет за собой снижение уровня доходов. Им придется либо искать посредников в других странах, где сервис продолжит работать, либо переходить на другую программную платформу – Android. В магазине Google Play сервис покупки рекламы пока не закрывается.

Реклама как основной источник дохода



Основатель компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) никогда не скрывал, что реклама – хоть и не единственный, но все же основной источник дохода. Согласно официальному финансовому отчету за III квартал 2018 г., прибыль компании превысила $13,72 млрд, из которых $13,539 млрд принесла именно реклама.

Этой рекламы в 2019 г. станет еще больше – платформу показа объявлений, сообщает Independent, интегрируют в популярный мессенджер WhatsApp, с 2014 г. принадлежащий Facebook.

В то же время сама сеть Facebook может стать свободной от рекламы, но при этом платной – в апреле 2018 г. Цукерберг выступил в Конгрессе США с новой идеей монетизации сети. Она подразумевает создание платной версии Facebook: пользователям будет предложена премиум-подписка, исключающая рекламу и добавляющая ряд дополнительных функций. В бесплатной версии реклама останется в полном объеме. По состоянию на ноябрь 2018 г. решение о переходе на новую схему работы Facebook еще не принято.