«РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту

С помощью Единой транспортной карты (ЕТК) пассажиры смогут оплатить проезд на любом железнодорожном транспорте и услуги на железнодорожных вокзалах и остановках.

28 ноября в Москве в рамках 10 Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «Россия зовет» РЖД, банк ВТБ и компания «ТрансТелеКом» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД).

Единая транспортная карта (ЕТК) станет проездным документом, а также универсальным платежным инструментом, действующим по всей инфраструктуре российских железных дорог.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество компаний по таким направлениям, как взаимодействие в рамках обеспечения работы Центра транспортных транзакций ЕТК, интеграция информационных систем банка ВТБ и РЖД, апробация технологии применения ЕТК и выработка решений по развитию проекта.

Для пассажиров Единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты товаров и сопутствующих услуг, имеющим функцию безналичной оплаты с использованием средств электронного кошелька. Она позволит интегрировать разрозненные билетные решения как в дальнем, так и в пригородном железнодорожном сообщениях. Ее владельцам будет доступно участие в программе лояльности «РЖД», различные специальные предложения и тарифы российских железных дорог и компаний-партнеров программы.

Договор о создании ЕТК подписали представители РЖД, ТТК и ВТБ

В перспективе в ЕТК могут быть интегрированы биометрические данные о ее владельце, поэтому она может стать документом, позволяющим идентифицировать личность. По ЕТК станет возможной покупка билета вплоть до отправления поезда и бесконтактная оплата мобильными устройствами.

«Сегодняшнее соглашение – очередной шаг по цифровизации железной дороги и расширению возможностей для пассажиров. Карта даст возможность быстрее и удобнее оплачивать те услуги, которые предоставляет железная дорога», - рассказал Генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозёров.

«Мы вместе с РЖД и Банком ВТБ разрабатываем уникальный по масштабу применения продукт – Единую Транспортную Карту. Для компании «ТрансТелеКом» участие в проекте большая честь и ответственность. Как технологический партнер, мы обеспечим высокое качество и надежность работы Единой Транспортной Карты», - прокомментировал Генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – РЖД, владеет 99,99% акций компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной способностью более 3,4 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.