Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний

Власти рассматривают возможность реализации ряда крупных ИКТ-проектов, включая строительство линии передачи трафика между Европой и Азией и создание семейства ПО для российской промышленности. Для осуществления проектов планируется привлечь инвестиции от Mail.Ru Group, «МегаФона», МТС, «Яндекса» и других компаний.

Миллиардные проекты

В России намечается строительство кабельной линии с пропускной способностью 8 Тбит/c для передачи трафика между Европой и Азией. Линия протянется от финской границы до Китая и Монголии. Стоимость проекта, предложенного «Ростелекомом», оценивается в 13,1 млрд руб., из них 10,1 млрд руб. должны быть внесены частными инвесторами.

Власти полагают, что такими инвесторами могут стать Mail.Ru Group, «Металлоинвест», «МегаФон», АФК «Система», МТС, «ЭР-Телеком» и «Яндекс». Государство намерено поддержать проект, в том числе налоговыми льготами.

Эти же инвесторы должны будут вложиться в проект по развитию семейства программных продуктов для российской промышленности стоимостью 23,2 млрд руб. Из этой суммы 11,9 млрд руб. вложит государство. В рамках проекта будут созданы и внедрены цифровая платформа искусственного интеллекта, а также пакет инструментов для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «Логос», разработанный в «Росатоме».

Сведения об этих и других проектах содержатся в материалах, которые рассмотрит рабочая группа по содействию реализации новых инвестиционных проектов, пишет «Коммерсант». По данным издания, проекты были отобраны и согласованы на предмет значимости и окупаемости с ВЭБ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Российским фондом прямых инвестиций. Сейчас идет обсуждение юридических механизмов инвестирования, которое должно завершиться к середине декабря. При этом некоторые из потенциальных инвесторов о проектах ничего не знают, отмечает издание.

Проекты в сфере связи

Третий проект, требующий 12,5 млрд руб. частных инвестиций, посвящен созданию инфраструктуры связи. Каналы связи с пропускной способностью 10 Гбит/с протянутся до портов и других важных районов Ямало-Ненецкого автономного округа и полуострова Таймыр, что позволит предоставлять в портах развлекательные сервисы, услуги цифровой медицины и т.д.

В качестве инвесторов для этого проекта предлагаются такие компании как «Роснефть», «Новатэк», «Газпромнефть», «Норильский никель», «Восток Уголь», «Росатом», Независимая нефтегазовая компания и ЛУКОЙЛ. Они же будут и потребителями предоставляемых услуг.

Проект для «Почты России»

Еще один проект, вынесенный на рассмотрение рабочей группы, касается строительства инфраструктуры для e-commerce, которая позволит «Почте России» внедрить у себя роботизированный фулфилмент. Напомним, под фулфилментом понимается вся последовательность операций, которая осуществляется в сфере e-commerce с момента оформления заказа покупателем до получения им посылки.

Власти хотят взять у ИТ-компаний миллиарды на реализацию крупных проектов

«Почта» намерена начать осуществлять фулфилмент в логистических центрах, для чего потребуются частные инвестиции в размере 4,6 млрд руб. Предполагается, что этим займутся 17 из 38 центров, которые создаются совместным предприятием «Почты» и ВТБ. В качестве инвесторов указываются компании, имеющие интересы в сегменте e-commerce.

Добровольно-принудительные инвестиции

Напомним, в августе 2018 г. помощник Президента России Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо с предложением изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у ряда компаний металлургической и химической отрасли. Белоусов мотивировал это тем, что в 2017 г. этим компаниям благоприятствовала рыночная конъюнктура, позволившая им получить более 1,5 трлн руб. прибыли, при этом налоговая ставка в данных отраслях составляла всего 7%.

В список Белоусова вошли 14 компаний: «Норникель», АЛРОСА, «Северсталь», «Полюс Золото», Evraz, ММК, НЛМК, «Мечел», «Металлоинвест», «Сибур», СУЭК, «Фосагро», «Акрон» и «Уралкалий». Изъятые средства планировалось употребить на реализацию проектов по 12 приоритетным направлениям, о которых шла речь в майском указе Путина. В общей сложности на осуществление этих проектов потребуется 8 трлн руб. в следующие шесть лет.

Однако впоследствии Белоусов отказался от мысли изъять средства у бизнеса и вместо этого предложил компаниям инвестировать в крупные проекты. Отбором проектов, которые будут им предложены, занимается специально сформированная рабочая группа. В сентябре компаниям из списка Белоусова был направлен предварительный список из 395 отобранных проектов, таких как строительство железных и автомобильных дорог, атомных станций, линий связи, портов, национальных парков и т.д.