Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС

Михаил Евраев, один из заместителей Николая Никифорова в его бытность главой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, продолжит государственную службу в должности заместителя руководителя ФАС.

У главы ФАС появился новый заместитель

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) объявила о назначении Михаила Евраева на должность заместителя руководителя ФАС. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. О направлениях работы, которые будет доверено курировать Михаилу Евраеву, будет сообщено позже. Пост главы ФАС, напомним, с 2004 г. бессменно занимает Игорь Артемьев.

В 2013 г. Евраев стал заместителем Министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова. В министерстве он курировал развитие почтовой связи и деятельность «Почты России», создание «Почта Банка», а также занимался развитием ГИС ЖКХ, ГИС «Независимый регистратор», реестра отечественного ПО, оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому (MNP).

Исход заместителей из Минкомсвязи

После освобождения Никифорова от занимаемой им должности в конце мая 2018 г. его бывшие заместители также начали покидать ведомство. Так, к августу 2018 г. из министерства ушли: Алексей Козырев, курировавший направление цифрового правительства; Дмитрий Алхазов, отвечавший за телекоммуникационную отрасль; Рашид Исмаилов и Михаил Евраев.

Бывший замглавы Минкомсвязи и новый заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев

При Константине Носкове, новом главе теперь уже Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, должности за собой сохранили Алексей Волин и Алексей Соколов. Волин курирует деятельность СМИ, а Соколов занимается ИТ-отраслью и импортозамещением.

О проекте ГИС ЖКХ

Один из наиболее значимых проектов, которые курировал Евраев – ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ — это система, действующая по всей России и предназначенная для информирования граждан в сфере ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ее задача – объединить всех участников рынка ЖКХ, включая федеральные органы власти и местные администрации, а также непосредственно жильцов, с тем, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее.

Создание ГИС ЖКХ было поручено Правительству Президентом России 4 октября 2011 г. Разработанный Минкомсвязи проект технической концепции системы был одобрен Правительством в конце 2013 г. Непосредственно проект стартовал в июле 2014 г. и осуществлялся совместно Минкомсвязи, Минстроем и «Почтой России» (организация подведомственна Минкомсвязи), на субподряде у которой к работам без проведения тендера была привлечена компания «Ланит».

Система была аттестована на соответствия требованиям безопасности 28 апреля 2016 г., а 1 июля того же года введена в промышленную эксплуатацию. Тогда же произошел запуск круглосуточной службы техподдержки.

В начале 2018 г. Счетная Палата опубликовала результаты проверки ГИС, в результате которой был сделан вывод, что система к полноценному запуску не готова – по итогам контрольных мероприятий выяснилось, что на портале ГИС ЖКХ размещены неполные статистические данные. Кроме того, надзорное ведомство зафиксировало превышение на 1,43 млрд руб. плановых затрат на ГИС ЖКХ, хотя и не усмотрело в этом нарушения законодательства.

Биография Евраева

Михаил Евраев родился в 1971 г. в Ленинграде. До поступления в институт работал токарем на заводе имени М.И. Калинина.

В 1993 г. Евраев закончил Ленинградский Финансово-Экономический институт («ФинЭк»). В студенческие годы трудился в стройотряде на Южно-Сибирском участке БАМа.

В период с 1991 по 2000 гг. – работал в сфере экономики и промышленности: эксперт, руководитель финансово-юридического управления, директор по экономике и финансам.

В 1999 г. получил второе высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском Государственном Университете.

С 2000 по 2004 гг. – руководил направлением по разработке социально-экономических программ института «ЭПИЦентр». Разрабатывал и внедрял на практике антикризисные экономические программы в городах Артем (Приморский край), Томск (Западная Сибирь), Балтийск (Калининградская область).

С апреля 2004 г. – начальник управления ФАС России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. Среди его обязанностей – совершенствование жилищно-коммунального, градостроительного и природоресурсного законодательства.

С января 2007 г. по октябрь 2012 г. – начальник управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа. Основное направление работы – реформа госзаказа и организация контроля в данной сфере.

С октября 2012 г. – заместитель Министра регионального развития Российской Федерации.