ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов

Экономия за счет ИИ

Внедренные на металлургических предприятиях «Евраза» экспертные киберфизические системы на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения способны на каждом из объектов за несколько месяцев сэкономить миллионы долларов. В частности, именно такой порядок средств уже удалось сберечь на запущенной в марте 2018 г. самой новой на данный момент доменной печи России — на Нижнетагильском металлургическом комбинате холдинга (НТМК).

Это можно было заключить со слов вице-президента по ИТ «Евразхолдинга» Артема Натрусова во время его выступления на CNews Forum, который прошел в середине ноября 2018 г. «Евраз» является одним из крупнейших производителей стали на планете и мировым лидером по изготовлению рельсов. Помимо России холдинг имеет активы в США, Канаде, Чехии, Италии, Швейцарии, Казахстане и на Украине.

Как поясняет Натрусов, доменная печь запускается примерно на 20 лет, и останавливать ее в течение этого времени нельзя, рабочий процесс можно только корректировать. В качестве примера ситуации для возможной корректировки топ-менеджер продемонстрировал скриншот реального интерфейса экспертной системы, на котором среди прочих индикаторов высветилась рекомендация оператору понизить температуру доменной печи на 19,5 градусов.

Артем Натрусов: рабочее место металлурга сегодня — это большой экран, клавиатура и мышка, в чистом удобном помещении

«Теперь нам необходимо принять решение — стоит понижать температуру или нет, — поясняет суть вопроса Натрусов. — Если понизить, то это хорошо — мы сэкономим кокс и природный газ. Но это опасно. Потому что, чем ниже температура, тем выше вероятность, что печь войдет в неуправляемое состояние. В принципе, если я оператор, а на дворе ночь, я немного дремлю, то мне не хочется рисковать, и появляется желание сказать экспертной системе “нет”. Но правильно говорить “да”», — заверяет Натрусов, считающий, что в таких вопросах на искусственный интеллект уже вполне можно положиться.

Новейшая доменная печь России на предприятии «Евраза» — с ИИ

«Постепенно мы переводим экспертные системы из режима, когда оператор процесса соглашается или не соглашается с их рекомендациями, в тот режим, когда процесс уже полностью ведет экспертная система, а оператор в него может вмешаться только принудительно, — говорит топ-менеджер. — Такую возможность надо оставлять, потому что это опасное производство, всегда могут быть особенные ситуации».

ИИ против живого металлурга

Какие именно ИТ-решения были задействованы для новой доменной печи НТМК, Артем Натрусов в своем выступлении не пояснил, однако экспертная система конвертора на этом же предприятии реализована в облачном сервисе MicrosoftAzureMachineLearning. «В этом нет ничего страшного, потому что система рекомендательная; она советует мастеру, как действовать перед плавкой», — поясняет Натрусов.

Презентация Артема Натрусова (кликните для пролистывания)

По его заверению, сейчас большую сложность представляет убедить производственников в том, что экспертной системе можно доверять. «Вот недавно, запуская эту систему, я общался с оператором, — рассказывает он. — Это такой вальяжный мужчина с 30-летним опытом работы в конвертере. Он говорит: “Слушай, я все понимаю по звуку, по температуре пламени и всегда дам более точный результат. А вот это машинное обучение — вообще непонятно, как и что делает”».

Натрусов признает, что некоторым недостатком систем на базе машинного обучения действительно является отсутствие объяснимости. Искусственный интеллект нечто рекомендует на основе предыдущего опыта, но не говорит, почему надо поступить именно так.

Выступление Артема Натрусова на CNews Forum 2018

В вышеописанной истории Натрусов провел с опытным металлургом пробную 11-минутную плавку, в которой ключевым отслеживаемым параметром выступала остаточная концентрация ванадия. «Плавка закончилась, ванадия осталось слишком много, — рассказывает Натрусов. — Металлург говорит: “Ну да, бывает, не попал, охладителя надо было положить на тонну больше”. И это человек, у которого 30 лет опыта, который уверен в себе. А есть люди, которые только пришли на производство. На этом фоне система машинного обучения выглядит достаточно выигрышно и дает реальный нормальный результат. И мы это показываем».

Кто из людей останется

В разговоре с CNewsАртем Натрусов подтвердил, что, по его мнению, самообучающиеся системы уже сегодня готовы во многом заменить в металлургии людей с многолетним стажем, однако такая задача перед «Евразом» сейчас не стоит. «Процесс важный, сложный, опасный, — отмечает он. — Мы должны работать вместе с людьми. Всегда могут возникнуть непредвиденные ситуации, когда только человек сможет принять правильное решение и действовать адекватно. Но для большинства рутинных технологических процессов лучше использовать машину. Она быстрее считает, быстрее понимает ситуацию. Поэтому мы говорим о комбинации человека и систем. Именно в таком виде мы можем добиться максимальной эффективности».

Отвечая на вопрос CNews, каким специалистам «Евраза» сейчас точно не грозит увольнение, Натрусов отметил, что тем, кто работает над повышением эффективности, над анализом всех аспектов технологических процессов, предлагая улучшения — в том числе за счет цифровой трансформации. «Вот такой слой людей, которые нацелены на улучшение, на экономию, на повышение производительности, сейчас востребован все больше и больше. Они точно не лишатся работы».

В остальной части выступления на CNewsForum Артем Натрусов описал работу экспертных систем на других объектах «Евраза», а также внедрение ИИ в добывающие и прочие процессы холдинга (см. презентацию и видеозапись выступления).

CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости

В 2018 г. CNews Forum— крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — собрала рекордное число гостей: свыше 1600 человек. На форуме прозвучало около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку свыше 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В традиционном присуждении наград CNews Awards были отмечены самые значимые ИТ-проекты уходящего года в различных отраслях. В отдельных номинациях победителей могли выбрать все участники пленарного заседания с помощью электронного голосования.

Помимо Артема Натрусова на форуме выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко, директор по ИТ компании «М.видео» Сергей Сергеев, директор по ИТ в СО ЕЭС Глеб Лигачев, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов и многие другие.