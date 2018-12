Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского»

Назначение Швецова

Руководителем дирекции ИТ в Райффайзенбанке вскоре станет Никита Швецов, который также войдет в состав правления банка. С 3 декабря 2018 г. Швецов начнет исполнять обязанности советника председателя правления, а с 25 декабря возглавит ИТ-дирекцию — после того, как его кандидатура на пост члена правления будет одобрена Центробанком.

В новой должности Швецов будет развивать программу цифровой трансформации и укрепления ИТ-дирекции Райффайзенбанка. Это должно поспособствовать усилению конкурентных преимуществ продуктов и сервисов банка.

«Все аспекты трансформации, включая стратегию, проектный опыт и технологии, должны быть направлены на устойчивый рост бизнеса. Я рад присоединиться к команде Райффайзенбанка, чтобы внести вклад в динамичное развитие компании», — так прокомментировал Швецов свое назначение.

Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин отмечает «уникальный опыт» Швецова в формировании стратегии технологической и продуктовой разработки. По словам Монина, банк делает ставку на цифровую трансформацию как ключевой фактор в развитии продуктов и сервисов для клиентов.

Будущий глава ИТ-дирекции Райффайзенбанка Никита Швецов

До того момента, как Швецов приступит к своим новым обязанностям, ИТ-дирекцией банка продолжит руководить Андрей Попов. Затем он полностью уйдет из Райффайзенбанка и группы RBI. На вопрос CNews о причинах его ухода в банке не ответили. Сергей Монин заявил, что Андрей Попов проработал в банке более семи лет, сумев создать одну из лучших на рынке ИТ-команд.

Чем раньше занимался Швецов

До этого Швецов 14 лет проработал в «Лаборатории Касперского», где прошел долгий карьерный путь. В 2004 г. он приступил к работе в компании в должности вирусного аналитика, а в 2006 г. перешел на позицию старшего разработчика. В 2014 г. он стал директором по исследованиям и разработке после ухода с этого поста Николая Гребенникова.

Должность Швецова перед назначением на пост техдиректора — вице-президент по исследованиям угроз и заместитель директора по исследованиям и разработке. В зону его ответственности на этих постах входило «стратегическое развитие технологий предотвращения угроз».

Как пояснили в Райффайзенбанке по просьбе CNews, команда Швецова фактически создала портфолио «Лаборатории» для корпоративных клиентов в его нынешнем виде.

Вклад Швецова состоит в том, что к классическим программным продуктам Kaspersky Endpoint Security for Business были добавлены новые комплексные решения — такие как Kaspersky Anti Targeted Attack Platform или Kaspersky Endpoint Detection and Response. Швецов также стоял у истоков сервисов по информационной безопасности, которые быстро набирают вес в продуктовом ассортименте «Лаборатории». Под его руководством развивалось и портфолио продуктов для конечных клиентов — оно двигалось в сторону сервисной модели. Например, два года назад был запущен Kaspersky Security Cloud.

Швецов имеет высшее образование — в 2004 г. окончил Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ), а в 2011 г. получил сертификат Managing Technology for Innovation в бизнес-школе European School of Management and Technology. Первым местом работы стала должность разработчика в компании StarForce Technologies, которую Швецов получил в 2002 г. и оставил в 2004 г.