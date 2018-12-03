Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС

Должность президента «Энвижн груп» занял Андрей Ершов, который до июня 2018 г. трудился на посту гендиректора МГТС. В структурах МТС Ершов работает с 2004 г.

Назначение Ершова

Президентом системного интегратора «Энвижн груп», входящего в группу компаний МТС, назначен Андрей Ершов. Совет директоров уже утвердил его кандидатуру, Ершов приступает к новым обязанностям 3 декабря.

До этого пост президента «Энвижн груп» занимал Сергей Кузьмин. В компании по запросу CNews его уход пояснили сменой стратегии развития бизнеса. Сейчас Кузьмин и руководство МТС обсуждают дальнейшее развитие карьеры экс-президента. По базе ЕГРЮЛ Кузьмин на сегодня все еще числится президентом интегратора.

Достижения Кузьмина

В компании отмечают, что за последние годы под руководством Сергея Кузьмина «Энвижн груп» вошла в состав группы компаний МТС, осуществила реструктуризацию, сохранила ключевые экспертизы и наладила продажи ИТ-решений.

Также отмечается выход на целевой уровень рентабельности, рост годовой выручки по новым направлениям бизнеса до 60% и рост выручки на одного сотрудника на 22% год к году. Новая стратегия, в рамках которой бизнес будет развиваться под руководством Андрея Ершова, была запущена осенью 2018 г.

Трудовая биография Ершова

Ершов работает в структурах МТС с 2004 г. С 2012 г. до июня 2018 г. он занимал должность гендиректора МГТС, где руководил строительством волоконно-оптической сети и переводом абонентов на новые технологии. Целью этой работы было уравнять московских пользователей в возможностях в рамках проектов «Информационная Москва» и «Безопасный город».

В июне 2018 г. на собрании акционеров МГТС было принято решение о включении Ершова в состав совета директоров компании. В конце июля Ершов был назначен советником президента МГТС.

Новый президент «Энвижн груп» Андрей Ершов

До МГТС Ершов трудился на посту руководителя макрорегиона «Урал» МТС, который занял в 2010 г. Ранее с 2004 г. возглавлял отдел маркетинга макрорегиона «Поволжье Юго-Восток», затем с 2005 г. руководил отделом маркетинга розничного рынка в корпоративном центре МТС, потом с 2006 г. — коммерческим департаментом «МТС Россия».

Ершов родился в 1974 г. в Куйбышеве. Имеет высшее образование — в 1997 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева по специальности «Инженер-системотехник», в 2000 г. — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит».

Чем занимается «Энвижн груп»

Компания «Энвижн груп» ведет свою историю с 2001 г. и на данный момент является одним из крупнейших системных интеграторов в России — 20 место среди отечественных ИТ-компаний в рейтинге CNews100 по итогам 2017 г. с размером совокупной выручки в 12,35 млрд руб. По итогам 2016 г. занимала 21 место с выручкой 13,17 млрд руб.

В июле 2015 г. МТС и ее контролирующий акционер — АФК «Система» — сообщили о сделке по купле-продаже «Энвижн груп». За данную компанию МТС заплатила «Системе» до 15 млрд руб. Эта сумма учитывала долги интегратора на 10 млрд руб., которые должны были покрыться за счет сделки.

В результате МТС стала единственным акционером «Энвижн груп» и всех ее дочерних предприятий, включая российскую Sitronics Telecom Solutions и чешскую Nvision Czech Republic. Поскольку данное приобретение являлось сделкой с заинтересованностью, она сначала была одобрена специальным комитетом независимых директоров МТС, а потом уже самим советом директоров сотового оператора.

Что касается продавца, то АФК «Система» вложилась в «Энвижн груп» в 2012 г. Тогда подконтрольный корпорации холдинг РТИ получил 50% плюс одну акцию системного интегратора. За это он заплатил 3 млрд руб. наличными и передал ИТ-активы холдинга «Ситроникс» (был подконтролен РТИ): «Ситроникс информационные технологии» и «Ситроникс телекоммуникационные решения» (чешский производитель ПО для телеком-операторов, бывший Strom Telecom).

При этом появившийся у РТИ пакет акций не давал контроля над «Энвижн груп» (условия сделки). Его «Система» установила лишь в начале 2014 г., когда выкупила еще 38,75% акций компании, заплатив за них $82,5 млн, из которых $37,5 млн — наличными, а $45 млн — в виде акций «Системы».

Продавцами выступили сооснователи интегратора Дмитрий Тараба и Алексей Глотов, а также фонд Marschall Capital Partners (MCP) предпринимателя Константина Малофеева. Остававшиеся 11,25% акций «Энвижн груп» в конце 2016 г. АФК «Система» приобрела у бывшего президента системного интегратора Антона Сушкевича за $10 млн.