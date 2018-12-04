ИТ-бюджет Москвы вырастет в полтора раза. На что пойдут деньги

В ДИТе Москвы рассказали CNews, на какие именно проекты в ближайшие годы пойдут значительные дополнительные средства в контексте растущего бюджета столицы на информатизацию.

Информатизация дорожает

Принятый Московской городской думой в третьем чтении и подписанный 4 декабря 2018 г. мэром Москвы Сергеем Собяниным бюджет столицы на 2018 г. и плановый период 2020-2021 г. подразумевает увеличение расходов на ИТ примерно в полтора раза в перспективе трех лет. Документ опубликован на сайте мэра Москвы.

Отметим, что в 2018 г., как и год назад, данные о финансовых расходах в разрезе московских ведомств запаздывают. В отношении прошлого закона они появились в свободном доступе лишь на рубеже марта-апреля 2018 г. Поэтому, сколько именно будет выделено Департаменту ИТ столичного правительства (ДИТ), пока не ясно.

На данный момент бюджет представлен в разрезе госпрограмм. Из выборки видно, что если в 2018 г. на программу «Информационный город», которая со следующего года меняет название на «Умный город», было выделено 57,9 млрд руб., то на 2021 г. запланированы расходы в размере 83,9 млрд руб., что составляет прирост на 44,9%.

Кроме того, в разрезе распределения финансов по разделам бюджетной классификации в 2018 г. на «связь и информатику» город должен был израсходовать 43,8 млрд руб., а на 2021 г. предусмотрены траты на уровне 70,9 млрд руб., что составляет прирост на 61,9%.

В ДИТе структурировали для CNews предстоящие расходы на информатизацию Москвы

Подчеркнем, что обе указанные статьи расходов бюджету ДИТа не эквивалентны, хотя в той или иной степени с ним связаны.

На что пойдут деньги

В разговоре с CNews на тему того, какие именно проекты городской информатизации потребуют дополнительного финансирования, в пресс-службе ДИТа отметили, что бюджет этого департамента традиционно формируется с инфраструктурным уклоном. «Инфраструктурный задел необходим, для того чтобы обслуживать растущий спрос на городские сервисы со стороны граждан (так, в 2017 г. было оказано 8,1 млн услуг, а в 2018 — уже 19 млн), бизнеса и внутренних пользователей, своевременно реагировать на технологические вызовы, такие как бум интернета вещей, а также использовать весь потенциал больших данных, которые накапливают усложняющиеся городские системы», — указали собеседники редакции.

В ДИТе рассказали, что в бюджете 2019 г. на создание, обслуживание и развитие общегородской инфраструктуры будет направлена почти половина всех ассигнований. «Городскую систему видеонаблюдения ждет рост числа камер и развитие функциональности, а сама услуга передачи видео в городской центр хранения, которую город закупает у операторов по сервисной модели, подорожает из-за роста требований к качеству изображения, — говорят в департаменте. — Развитие ресурсоемкой видеоаналитики и расширение хранилища потребуют увеличения серверных мощностей. Город также ждет перезаключение долгосрочных контрактов на услуги связи с операторами по новым ценам. При этом они не будут меняться весь срок действия контракта (пять лет). Существенно вырастут инвестиции в информационную безопасность — защиту городских систем и безопасную обработку данных, а также в R&D, анализ больших данных и внедрение искусственного интеллекта».

По данным пресс-службы, также бюджет сфокусирован на поддержке и развитии цифровых сервисов в социальном блоке. «Внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы в зданиях стационаров по своему масштабу сопоставимо с внедрением ЕМИАС в поликлиническом звене — от строительства СКС до установки АРМ и обучения врачей, — рассуждают в ДИТе. — Проект “Московская электронная школа” продолжит развиваться как платформа, открытая для сторонних разработчиков образовательного контента. Она охватит дополнительное образование, появятся новые массовые электронные сервисы».

Московские информатизаторы также упоминают проект технического перевооружения городских школ искусств, не получавшие нового оборудования несколько лет. Кроме того, продолжится оснащение библиотек.

«Бюджет также учитывает инфляционный рост, связанный с ослаблением рубля, — отметили в завершении в пресс-службе департамента. — ИТ-отрасль по-прежнему очень зависима от доллара, особенно если речь идет о лицензионных отчислениях или закупке оборудования».

Бюджет ДИТа в предыдущие годы

Напомним, на 2018 г. бюджет ДИТа был определен на уровне 49,2 млрд руб. В 2019 г. департаменту год назад планировалось выделить только 34,5 млрд руб., а в 2020 г. — 29,2 млрд руб., то есть на 40% меньше, чем двумя годами ранее.

Из общения CNews в апреле 2018 г. с главой ДИТ (на тот момент) Артемом Ермолаевым можно было заключить, что приведенные показатели на 2019 и 2020 гг. — это исключительно прогнозные значения, которые впоследствии предстояло скорректировать. «Новое финансирование сохранится в прежнем объеме», — заверял тогда он, поясняя это очевидностью масштаба стоящих перед ДИТом задач.

Уверенность чиновника не противоречит ретроспективным статистическим данным. Когда в конце 2016 г. принимался бюджет Москвы на 2017 г., прогноз финансирования ДИТа на 2018 г. был выставлен на уровне 44,8 млрд руб., а в итоге, напоминаем, мы сейчас по факту имеем 49,2 млрд руб. Когда в конце 2015 г. принимался бюджет на 2016 г., ДИТу прогнозировали финансирование в 2017 г. на уровне 29,9 млрд руб., а реально было выделено 45,7 млрд руб. При этом, как ранее отмечал Ермолаев в разговоре с CNews, бюджетные значения даже на текущий год в течение этого года по тем или иным причинам могут быть скорректированы.

Кроме того, по словам Артема Ермолаева, в обозримом будущем город намерен удвоить реальные средства, выделяемые на информатизацию Москвы из бюджета, за счет проектов государственно-частного партнерства.