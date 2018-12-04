Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM»

Один из ключевых партнеров корпорации «Галактика» осуществляет проект внедрения единой системы планирования и учета исполнения работ на крупном предприятии российского ТЭК. Решение базируется на отечественной платформе управления производственными активами «Галактика EAM».

ТГК-2 внедряет решение «Галактики» для управления активами

Как стало известно CNews, «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) реализует масштабный проект по паспортизации и автоматизации технического обслуживания и ремонта оборудования на базе информационной системы «Галактика ЕАМ». В рамках проекта внедрения будет реализована единая система планирования и учета исполнения работ ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) во всех регионах присутствия компании. Реализация проекта доверена одному из ведущих партнеров корпорации «Галактика» – ООО «Галактика про».

ТГК-2 – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Производственные активы ТГК-2 включают в себя 12 ТЭЦ, восемь котельных и пять предприятий тепловых сетей. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях Российской Федерации и Республике Македония. Ранее ТГК-2 самостоятельно решала задачи управления процессами ТоИР, а для повышения уровня автоматизации выбрала решение «Галактики».

Напомним, приказом Министерства энергетики России от 26 июля 2017 г. № 676 была утверждена единая методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей на основе интегрального показателя – индекса технического состояния (ИТС). Эта методика должна быть использована предприятиями отрасли при переходе от заранее запланированных предупредительных ремонтов к ремонтам по техническому состоянию и позволит сэкономить существенные средства при одновременном сохранении необходимого уровня надежности оборудования.

Партнер «Галактики» работает над созданием единой системы планирования и учета исполнения работ ТОиР для ТГК-2 на базе «Галактики EAM»

В системе «Галактика EAM» уже реализована функциональность по расчету ИТС и распределению воздействий с учетом критичности оборудования, который полностью соответствует единой методике, утвержденной Приказом Минэнерго.



Подробнее об этапах проекта

По данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (госзакупки), проект автоматизации ТОиР в ТГК-2 был инициирован в июне 2017 г. На этапе подготовки вариантов решения был проведен анализ наиболее широко представленных на российском рынке систем управления ТОиР, получены предварительные коммерческие предложения, уточнены рамки проекта, составлено техническое задание проекта.

По условиям технического задания развернутая ИС ТоИР должна была обеспечить оптимизацию процессов планирования, подготовки и проведения ремонтов и технического обслуживания; эффективные системы контроля и минимизации производственных издержек, снижения финансовых и временных потерь, связанных с простоем оборудования; снижение аварийности оборудования за счет проведения своевременного и качественного ТОиР; сокращение уровня оборотных активов, замороженных в складских запасах, и количества хранимых складских запасов путем оптимизации складской логистики; получение управленческой и аналитической информации для качественного и оперативного решения производственных задач и целей долгосрочного планирования.

На основе технических и функциональных требований к ИС ТОиР и взаимодействия с потенциальными участниками рынка было подготовлено резюме проекта с указанием наиболее оптимальных сроков реализации, стоимости и объема проекта. Было учтено мнение технического блока о необходимости формирования базы данных оборудования и нормативов силами подрядчика. По результатам показов и референс-визитов для реализации проекта была выбрана технологическая платформа «Галактика EAM», на внедрение и первичное лицензирование которой в компании были готовы потратить до 120 млн руб. без НДС и 10 млн руб. бед НДС соответственно. С учетом выбранной платформы выбор исполнителей осуществлялся в формате регламентированной процедуры среди авторизированных партнеров корпорации «Галактика».

Соответствующие лоты были опубликованы на портале госзакупок в конце декабря 2017 г. Кроме того, ТГК-2 осуществила адресную рассылку запроса предложений потенциальным участникам в лице ООО «Тюмбит-АСУ» (Тюмень), ООО «Стоик-М» (Магнитогорск), АО «Галактика центр», ООО «Галактика про» (обе – Москва).

Свои предложения к установленному сроку представили ООО «Галактика про» и АО «Галактика центр». Наиболее выгодные финансовые условия предложила ООО «Галактика про» (118,99 млн руб. без НДС), и именно она была выбрана в качестве интегратора.

Тендер на оказание услуг по лицензированию ИС ТОиР также выиграла ООО «Галактика про», запросив за свою работу 9,877 млн руб. без НДС. В перечень приобретенных ТГК-2 таким образом в бессрочное пользование продуктов в том числе вошли серверная версия пакета «Галактика EAM Enterprise» и 100 пользовательских лицензий на подключение к пакету Enterprise. Единственный конкурент «Галактики про» – «Галактика центр» – снизила максимальную начальную сумму контракта до 9,992 млн руб.

Проект по внедрению системы «Галактика ЕАМ» на предприятиях ТГК-2, охватывающий все задачи по автоматизации технического обслуживания и ремонта, рассчитан до конца 2020 г. В настоящий момент проводится паспортизация – сбор баз данных оборудования и нормативов. Уже завершена интеграция справочников «Галактики ЕАМ» с системой нормативно-справочной информации ТГК-2.

Несколько слов о компании «Галактика»

«Галактика» была основана в Москве в 1987 г. Николаем Красиловым, Геннадием Гацко, Дмитрием Черных и Валерием Басалыгой. Свою деятельность начала с автоматизации управления на ряде машиностроительных предприятий СССР.

В 1995 г. корпорация выпустила интегрированную систему автоматизации управления предприятием «Галактика» (сегодня – «Галактика ERP»), реализованную в соответствии с «клиент-серверной» архитектурой.

В 2010 г. выпущена первая версия «Галактики EAM» (Enterprise Assets Management – управление активами предприятия) – комплексной информационной системы управления производственными активами на всем жизненном цикле, которая включена в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России. В основе системы «Галактика EAM лежит разработанный в 1998 г. модуль ТОРО на основе системы «Галактика ERP».

За время существования «Галактика» реализовала свыше 6,5 тыс. проектов для 1,2 тыс. компаний из ключевых отраслей российской экономики. В числе ее клиентов: «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника» и другие.

Выручка компании за финансовый 2017 г. составила 3,27 млрд руб. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» «Галактика» занимает 40 место.