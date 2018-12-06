Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив

Шведская Telia продала властям Узбекистана местного сотового оператора Coscom. Сумма сделки составила $215 млн. Именно из-за Coscom у Telia начались серьезные проблемы с властями Швеции и США, и компании пришлось распродавать свои активы.

Telia продала узбекского оператора Coscom местным властям

Шведская компания Telia сообщила о продаже узбекского сотового оператора Coscom (торовая марка Ucell). Покупателем выступил местный Государственный комитет по поддержке приватизации и развитию конкуренцию. Сумма сделки составил $215 млн, сделка не подлежит одобрению властей.

Как Telia попалась на коррупции

В 2015 г. Telia, ранее носившая название TeliaSonera начала распродажу принадлежащих ей операторов из макрорегиона Евразия, в который у компании входили страны СНГ, Грузия и Непал. Толчком к распродаже стал коррупционный скандал, начавшийся с оператора Coscom.

В 2012 г. выяснилось, что партнером TeliaSonera в Coscom через гибралтарский офшор Takilant была модельер Гаянэ Авакян, близкая к Гульнаре Каримовой, дочери занимавшего тогда пост президента Узбекистана Ислама Каримова. TeliaSonera перечислила Takilant $300 млн для переференций Coscom.

После этого власти США, Нидерландов и Швеции начали свое анти-коррупционное расследование. Руководство TeliaSonera во главе с президентом Ларсом Нубергом (Lars Nyberg) ушло в отставку.

Как американцы наказывают телекоммуникационные компании за коррупцию в Узбекистане

В 2017 г. Telia согласилась выплатить властям США штраф в размере $965 млн за коррупцию в Узбекистане. Одновременно в Швеции были предъявлены обвинения Ларсу Нубергу и другим бывшим руководителям компании. А в Голландии были конфискованы принадлежащие Takilant 6% акций Coscom.

Telia продала сотового оператора Coscom,

из-за которого у нее начались крупные проблемы с властями Швеции и США

Пострадали и другие телекоммуникационные компании, работавшие в Узбекистане. У группы Vimpelcom (нынешнее название - Veon, работает в России под торговой маркой «Билайн») и «Мобильных телесистем» также нашлись сделки с окружением Каримовой на сотни миллионов долларов.

Vimpelcom (владеет узбекским сотовым оператором Unitel) в 2016 г. согласился выплатить властям США штраф в размере $795 млн. Из акционеров Vimpelcom ушел новрвежский Telenor, также из-за расследования коррупции в Узбекистане в Норвегии на некоторое время задерживали экс-гендиректора Vimpelcom Джо Лундера (Jo Lunder).

МТС в 2016 г. решила уйти из Узбекистана, отдав местным властям принадлежавшую ей 51% долю в сотовом операторе Universal Mobile Telesystems (UMS) за символический $1. Штрафов в Америке компания пока не платила, но недавно МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. из-за рисков, связанных с Узбекистаном.

Узбекский сотовый рынок уходит под контроль государства

Таким образом, после нынешней сделки из четырех узбекских сотовых операторов три будут находиться под контролем госструктур: Coscom, UMS и «Узмобайл» («дочка» подконтрольного государству оператора фиксированной связи «Узбектелеком»). Единственным негосударственным оператором остается Unitel, входящий в группу Veon.

На конец 2017 г. лидером узбекского сотового рынка был Unitel, обслуживающий 9,7 млн абонентов. У Coscom было 8,6 млн пользователей, у UMS - 1,8 млн абонентов, у «Узмобайл» - 800 тыс пользователей.

На нынешний момент Telia продала в макрорегионе Евразия сотовых операторов из Непала, Таджикистана, Азербайджана и Грузии. Одновременно Telia продала долю в «Мегафоне», который компания не относила к макрорегиону Евразия. У Telia в Евразии остаются активы в Молдавии и Казахстане.