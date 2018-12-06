Финдиректор и дочь главы Huawei арестована по приказу США

США начали новый виток торговой войны с Китаем, потребовав задержать финансового директора Huawei по подозрению в нарушении санкций против Ирана. Китай уже выразил свое крайнее недовольство произошедшим.

Без суда и следствия

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou), сообщает канадская газета The Globe and Mail. Факт задержания официально подтвердил представитель министерства юстиции страны Айан МакЛеод (Ian McLeod). По его словам, задержание произошло 1 декабря 2018 г. в Ванкувере.

Мэн Ванчжоу, как пишет The Globe and Mail, задержана по запросу США, и теперь власти этой страны добиваются ее экстрадиции в Штаты. Финдиректора Huawei подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана, но прямые обвинения пока не выдвигаются. Слушание о возможности внесения залога назначено на пятницу, 7 декабря 2018 г. Следует отметить, что Мэн Ванчжоу приходится дочерью генеральному директору Huawei Жэнь Чжэнфэю (Ren Zhengfei).

По информации The Wall Street Journal, власти США с 2016 г. изучают возможную доставку компанией Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение торговых санкций. На данный момент официальных подтверждений этому нет.

Противостояние США и Ирана

В мае 2018 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил о выходе американской стороны из соглашения о ядерной программе с Ираном. Одновременно с этим президент восстановил все ранее отмененные санкции против этой страны, включая те, что были введены против стран, ведущих бизнес с Ираном.

Финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу пострадала от действий США на мировой арене

Дональд Трамп, по его словам, стремится снизить экспорт нефти из Ирана до нуля, и он призвал всех ее покупателей полностью отказаться от нее. Первые санкции, направленные против Ирана, повторно вступили в силу 7 августа 2018 г., а дополнительные – 5 ноября 2018 г. В этот же период США временно вывели из-под нефтяных санкций против Ирана Тайвань, Японию, Китай, Италию, Грецию, Южную Корею, Турцию и Индию.

Реакция Китая и Huawei

Ситуацию с задержанием Мэн Ванчжоу прокомментировала член правления Huawei Чэнь Лифань (Chen Lifang), заявив, что на данный компания не располагает сведениями о противоправных действиях против ее финансового директора. Компания также не владеет достаточным количеством информации о причинах задержания. По словам Чэнь Лифань, Huawei надеется, что Канада и США смогут прийти к справедливому решению по данному вопросу, пишет ТАСС.

В то же время посольство Китая в Канаде выразило свое недовольство фактом задержания, и подчеркнуло, что это серьезное нарушение прав человека.

США против Huawei

Дональд Трамп уже давно питает нелюбовь к компании Huawei и при любой возможности обвиняет ее то в пособничестве Ирану, то в слежке за гражданами и чиновниками США в пользу правительства Китая. В августе 2018 г. он официально запретил всем американским чиновникам пользоваться гаджетами Huawei и попутно ZTE, а уже в ноябре 2018 г. призвал страны-союзники полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, в том числе и базовых станций для сетей 5G. В обоих случаях это было обусловлено возможностью шпионажа в пользу Китая, но в действительности призвание отказаться от устройств 5G Huawei основано на стремлении США стать лидером на рынке оборудования для сетей пятого поколения.

Следующим шагом может стать запрет на использование в смартфонах Huawei американской ОС Google Android, но на этот случай у компании уже есть решение: она ведет активную разработку собственной платформы Kirin OS, факт существования которой Huawei подтвердила 30 ноября 2018 г.

Но новый этап конфликта США и Китая не замедлит сказаться и на американских компаниях. Прошлая ссора стран привела к резкому падению акций крупных американских ИТ-корпораций на мировых биржах в конце ноября 2018 г. – пострадали Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google.