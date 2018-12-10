В России создана первая в мире миниатюрная RFID-метка для экстремальной нефтегазодобычи

Радиочастотная метка Hermes-1 компании «Горизонты роста» с максимальной защитой IP69K выдерживает температуры до +200°С и выдерживает до 100 тыс. циклов считывания в сложных условиях. Изделие уже тестируется на предприятиях нефтегазового сектора.

Для особых условий эксплуатации

Как стало известно CNews, компания «Горизонты роста» из Санкт-Петербурга, резидент инновационного центра «Сколково», запустила в массовое производство миниатюрные радиочастотные метки (RFID) для работы в сложных условиях эксплуатации: при высоких температурах, давлении и влажности, а также в агрессивных средах.

Метки диаметром 12 мм при толщине 3 мм предназначены для маркировки тонкостенного (в которое невозможно интегрировать крупные чипы) и внутрискважинного оборудования. Область применения Hermes-1 включает сферы автоматизации учета оборудования на складах и производственных площадках, отслеживания инспекционной истории изделия, ведения цифрового паспорта оборудования, а также контроля его жизненного цикла — от момента производства до утилизации. Помимо этого, метка Hermes-1 также применима в логистике для мелких, средних, и крупногабаритных грузов — как при складировании, так и транспортировке. Кроме того, для этих меток в «Горизонтах роста» разработано специальное ПО, учитывающее специфику работы в полевых условиях.

Как рассказали CNews в «Горизонтах роста», отечественных аналогов их меток с подобными параметрами и характеристиками пока никто не производит. Среди зарубежных изделий существуют, например, метки для маркировки металлических активов компании Xerafy, схожие по габаритам с метками Hermes-1. Однако они не предназначены для агрессивных сред.

Производство меток налажено компанией в Санкт-Петербурге. В настоящее время мощность производства составляет до 10 тыс. изделий в месяц, однако в компании утверждают, что при необходимости объемы выпуска могут быть увеличены.

Особенности меток Hermes-1

Корпус меток Hermes-1 выполнен из высокотемпературного пластика. Стандартный диапазон рабочих температур меток находится в интервале от -40°С до +70°С, однако краткосрочно они выдерживают шоковые температуры в диапазоне от -50°С до +200°С при влажности от 5% до 95%. Вес метки составляет 4 г.

Корпусная метка Go-RFID Hermes-1

Помимо максимальной защиты от пыли и воды, метки Hermes-1 также имеют химическую устойчивость к кислотам, алкалоидам и моющим средствам. Метки монтируются непосредственно в тело объекта (в «глухое» отверстие) путем запрессовки, что обеспечивает невозможность несанкционированного монтажа.

Установленная метка Hermes-1

Метки выполнены на чипе NXP UCODE 8, поддерживают протокол ISO18000-6C и соответствуют стандарту EPC Class 1 Gen 2. Метки работают в ультракоротковолновом (UHF) диапазоне 860-960 МГц (в России — 863-868 МГц).

Для работы с метками Hermes-1 могут использоваться стационарные и мобильные считывающие устройства, при этом, в зависимости от типа считывателя и материала изделия, в которое запрессована метка, дальность считывания может составлять от 20 см до 2 м в зависимости от условий считывания.

Емкость банка памяти метки (EPC) составляет 128 бит, идентификационный номер (TID) — 96 бит, пользовательская память — 512 бит. Скорость считывания нормируется на уровне 200 штук в секунду, при этом срок эксплуатации достигает 100 тыс. циклов считывания.

Заказы, тиражи и перспективы

Благодаря широкому диапазону условий эксплуатации, работе в условиях вибрации и ударов, RFID-метки Hermes-1 можно использовать, например, для считывания механических свойств бурильных труб, а также для отслеживания всех произведенных с ними операций и ведения истории ремонтов. На складах и производственных площадках тонкостенного оборудования метки позволят автоматизировать учет оборудования, на которое ранее не всегда можно было надежно закрепить более крупные корпусные метки.

Монтаж метки Hermes-1 на буровой

В настоящее время в «Горизонтах роста» уже есть список потенциальных клиентов из нефтедобывающих, нефтесервисных, геофизических и добывающих предприятий, а также производителей промышленного оборудования, заинтересованных в приобретении меток Hermes-1, однако сам список в компании скрывают, ссылаясь на коммерческую тайну в соответствии с договоренности с заказчиками.

Метка Hermes-1 на оборудовании

Из публичных клиентов разработчики называют нефтесервисную компанию «ТНГ групп». Она использует метки для учета и отслеживания геофизического оборудования. «ТНГ групп» приобрела 400 меток, из которых на оборудование уже установлено порядка 130 штук.

Промаркированная метками техника используется в геофизических исследованиях и для работы в скважинах в среднем на глубине 1500-1600 м.