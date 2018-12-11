Google оштрафован за отказ блокировать сайты в России

Google не выполнила закон об удалении из результатов поиска ссылок на запрещенные ресурсы, в связи с чем Роскомнадзор выписал компании штраф в размере 500 тыс. руб. Глава ведомства сообщил, что вскоре против Google будет начато следующее дело.

Роскомнадзор оштрафовал Google

Роскомнадзор назначил Google штраф в размере 500 тыс. руб. за то, что компания не подключилась к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) с целью фильтрации поисковой выдачи, как это предусмотрено российским законодательством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя ведомства Александра Жарова.

Одновременно Жаров заявил, что Роскомнадзор продолжит контролировать исполнение закона о фильтрации ссылок со стороны Google. Более того, ведомство в ближайшее время намерено начать в отношении компании следующее административное дело.

«Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — приводит слова Жарова ТАСС.

Зачем нужна ФГИС

ФГИС содержит список ресурсов интернета, доступ к которым запрещен в России. Закон обязывает поисковые системы удалять из результатов поиска ссылки на такие ресурсы. Для этого операторы поисковиков и должны подключиться к ФГИС. Норма действует с 1 октября 2018 г.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснял, что Google может и не подключаться к ФГИС, если она найдет другие технические средства для фильтрации результатов поиска. Он акцентировал внимание на том, что главным требованием закона является именно удаление ссылок на запрещенные ресурсы, а сделано это может быть различными способами.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Роскомнадзор сообщил «Интерфаксу», что требование подключиться к ФГИС было направлено также операторам поисковых систем «Яндекс», «Спутник» и Mail.ru. Все указанные поисковики были подключены к системе еще до конца октября 2018 г.

Юридические основания

Правонарушение Google подпадает под статью 13.40 Кодекса административных правонарушений. Согласно статье 23.44 того же кодекса Роскомнадзор может самостоятельно, не обращаясь в суд, рассматривать такие дела и выписывать по ним штрафы. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил «Интерфаксу», что при возбуждении административного производства присутствовал юрист Google, который отразил позицию компании в протоколе.

Двадцать шестого ноября Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и завел дело против Google. У Google было две недели, чтобы привести свою деятельность в соответствии с законодательством. Поскольку это не было выполнено, ведомство наложило штраф. В данном случае штраф мог составлять около 500-700 тыс. руб., сообщал до этого Роскомнадзор.

Конфликт «Яндекса» с Роскомнадзором

Дело Google — не первый за последнее время резонансный конфликт оператора поисковой системы с властями по поводу неудаления ссылок из поисковой выдачи. Предыдущий случай касался отказа «Яндекса» удалить из сервиса «Яндекс.Видео» пиратские ссылки на сериалы, созданные входящими в холдинг «Газпром-Медиа» телеканалами.

В конце августа каналы пожаловались в Мосгорсуд, и суд ввел предварительные обеспечительные меры в отношении «Яндекса». Поисковик обязали удалить ссылки на сериалы «Домашний арест», «Вне игры», «Мистические истории» и «Осторожно, земляне».

Роскомнадзор, куда было передано определение Мосгорсуда, предоставил «Яндексу» время до 31 августа на удаление соответствующего контента. В противном случае должен был быть заблокирован сервис «Яндекс.Видео», на котором можно просмотреть соответствующие сериалы. «Яндекс» отказался удалять ссылки. Компания мотивировала это тем, что самих нелегальных копий сериалов она у себя не размещает, а значит не нарушает законодательство.

«Яндекс» пообещал обжаловать определение Мосгорсуда. Однако Роскомнадзор предупредил, что подача апелляции не отменяет принятого ранее определения суда, поэтому угроза блокировки сохраняется.

В результате «Яндекс» принял решение об удалении из поисковой выдачи ссылок на спорный контент. Компания пояснила, что это сделано из-за угрозы блокировки. Если бы Роскомнадзор стал блокировать сервис «Яндекс.Видео», размещенный по адресу yandex.ru/video, то у многих провайдеров оказался бы заблокирован весь домен yandex.ru.