В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова

Новым заместителем министра связи Константина Носкова стал Михаил Мамонов из Российского экспортного центра. Ожидается, что он будет курировать международное сотрудничество и сферу электронной торговли.

Михаил Мамонов стал заместителем министра связи

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о назначение нового заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Им стал Михаил Мамонов. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Летом 2018 г. Мамонов стал советником министра связи Константина Носкова. В этом статусе он возглавил комиссию Регионального содружества в сфере связи (РЭС, объединяющую телекоммуникационных регуляторов из стран СНГ) по координации международного сотрудничества.

Чем займется новый замминистра

Мамонов большую часть своего трудового пути занимался международным сотрудничеством. В 2015-2018 гг. он работал в Российском экспортном центре (РЭЦ) в должности управляющего директора по международному продвижению торговли.

До этого Мамонов в разное время работал заместителем начальника Управления Администрации президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, помощником вице-премьера Владислава Суркова (в 2012-2013 гг) и начальником отдела международной деятельности и молодежных обменов Федерального агентства по делам молодежи.

Летом издание РБК уже писало о предстоящем назначении Михаила Мамонова заместителем министра связи. По данным издания, Мамонов должен был курировать сферу электронной торговли, в том числе трансграничную торговлю.

Как Константин Носков обновляет руководящий состав Минкомсвязи

В мае 2018 г. Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Перед этим пост министра вместо Николая Никифорова, занял Константин Носков, до этого возглавлявший Аналитический центр при правительстве (АЦ).

Носков в значительной степени обновил руководящий состав министерства. От него ушло пять бывших заместителей Никифорова: Дмитрий Алхазов (курировавший телекоммуникационную отрасль), Алексей Козырев (отвечавший за электронное правительство), Михаил Евраев (отвечавший сначала за почтовую связь, затем за Реестр отечественного ПО), Рашид Исмаилов (международное сотрудничество) и Сергей Калугин (до прихода в министерство бывший президентом «Ростелекома»).

Из бывших заместителей Никифорова в министерстве остаются Алексей Волин (отвечает за масс-медиа), Алексей Соколов (импортозамещение и ИТ-отрасль) и Олег Пак (координация расходов на информатизацию).

В команду нового министра пришли бывший заместитель главы Роскомнадзора Олег Иванов (отвечает за телекоммуникационную отрасль), бывшие заместители Носкова в Аналитическом центре Олег Войтенко и Евгений Кисляков, а также Максим Паршин (до этого возглавлявший департамент развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития). Таким образом, сейчас у Константина Носкова восемь заместителей.