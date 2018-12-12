Windows 10 следит за пользователем даже после прямого запрета на это

Опция по отключению сбора данных об активности пользователя в Windows 10 оказалось фальшивкой — система продолжает передавать данные журнала активности на сервера Microsoft. Дело в том, что Windows 10 рассматривает эти данные как диагностические, поэтому блокировать их передачу нужно совсем в другом месте.

Ложная опция

Windows 10 продолжает отправлять в Microsoft данные об активности пользователя, даже если он запретил это делать, отключив соответствующую опцию. На этот факт обратили внимание пользователи ресурса Reddit. Напомним, сама возможность отключать сбор данных была введена Microsoft в ответ на жесткую критику Windows 10 со стороны защитников приватности.

Чтобы отключить сбор данных о своих действиях, пользователю нужно пройти в «Настройки» — «Приватность» — «История действий» и деактивировать пункт «Позволить Windows синхронизировать мои действия на этом ПК с облаком». После этого компания должна потерять доступ к журналу активности пользователя.

Однако этого не происходит — не помогает даже опция «Очистить историю действий» на ПК, поскольку после этого все равно можно зайти в аккаунт Microsoft и увидеть историю действий, размещенную там.

Издание BetaNews указывает причину происходящего. Дело в том, что сведения об активности пользователя Windows 10 классифицирует как диагностические данные, соответственно, отключить их передачу можно только в настройках диагностики и обратной связи. Пройдя в «Настройки» — «Приватность» — «Диагностика и обратная связь», следует выбрать «Базовый» вариант передачи диагностических данных, чтобы компания не получала данных журнала активности пользователя. По умолчанию там выставлен «полный» вариант.

Windows 10 передает в облако данные об активности пользователя, даже если он это отключил

Профильные СМИ указывают, что действия Microsoft в данном случае могут рассматриваться как возможное нарушение европейского общего регламента по защите данных (GDPR), который предписывает компаниям быть откровенными с клиентами относительно того, какие именно данные они собирают, и предоставлять пользователям возможность в любой момент отказаться от передачи сведений.

Windows 10 и телеметрия

С момента запуска Windows 10 в июле 2015 г. Microsoft неоднократно сталкивалась с критикой со стороны обычных пользователей и различных организаций, которым не нравилось, что ОС передает компании телеметрические данные, и отключить это нельзя. В итоге в ноябре 2015 г. компания добавила возможность отключения «слежки» для корпоративных клиентов.

В апреле 2017 г. Microsoft внесла изменения в настройки приватности уже для всех пользователей, а также опубликовала список данных, которые она будет собирать. Пользователи получили возможность выбирать между базовым и полным пакетом отсылаемых телеметрических данных.

Количество данных, которые входят в базовый набор, было уменьшено вдвое. Компания оставила только основную информацию об устройстве, данные о качестве работы, совместимости приложений и Windows Store. В полный комплект входит общая информация, данные об использовании продуктов и сервисов, установке приложений, потреблении контента, а также о просмотре страниц, поиске и запросах в интернете. Сюда же относятся сведения о рисовании, наборе текста и распознавании речи, данные о лицензии и приобретении.

Передаваемые данные не содержат какие-либо пользовательские файлы или информацию, которая позволяет идентифицировать пользователя, узнать его имя, почтовый адрес и логин в аккаунте Microsoft, уверяет компания.