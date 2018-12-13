Арестован экс-редактор российского PC Week

Пресс-секретарь предпринимателя Леонида Маевского, известный в прошлом ИТ-журналист Максим Букин арестован по делу своего босса. Маевского обвиняют в вымогательстве $37 млн у «Альфа-групп»: якобы предприниматель обещал раскрыть подробности давнего конфликта вокруг акций «Мегафона».

Арестован пресс-секретарь Леонида Маевского Максим Букин

Как стало известно CNews, вслед за предпринимателем Леонидом Маевским был арестован его пресс-секретарь Максим Букин. Об этом рассказал изданию источник, знакомый с ходом дела Маевского.

Маевского арестовали по делу о вымогательстве $37 млн у А1, инвестиционного подразделения «Альфа-групп». 16 ноября 2018 г. Тверской районный суд санкционировал его содержание под стражей сроком на два месяца. Дело в отношении предпринимателя ведет следственный департамент МВД.

На сайте Тверского районного суда появилось решение от 17 ноября 2018 г. об удовлетворении ходатайства об аресте «Букина М.С.» (пресс-секретаря Маевского зовут Максим Сергеевич Букин). Защита обвиняемого пыталась обжаловать это решение в Мосгорсуде. О результате рассмотрения апелляции на сайте Могорсуда информации нет.

Сам Максим Букин, по данным его аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, в последний раз выходил в интернет 16 ноября 2018 г. Защитники Маевского также пытались опротестовать решение о его аресте, но безуспешно: Мосгорсуд отклонил их апелляцию.

Чем известен Максим Букин

Максим Букин был известным ИТ-журналистом: он работал в этой сфере с 1997 г. Букин был научным редактором российского издания еженедельной газеты PC Week и редактором ее приложения Mobile. Также Букин писал на ИТ-тематику для большого числа изданий: «Компьютерра», «Инфобизнес», Byte, Russian Mobile, «Моби», 3Dnews, «Сети», «Банковские технологии», «Бизнес-журнал», «Независимая газета», журнал «Профиль», «Финансовая газета», «Мобильные системы» и др. Кроме того, Букин ранее вел собственный проект Telecompas.ru.

Многочисленные конфликты Леонида Маевского

Пресс-секретарем Маевского Букин стал в 2011 г. Леонид Маевский в 1999-2003 гг. был депутатом Госдумы, затем занялся бизнесом и получил известность благодаря активному участию в корпоративных конфликтах.

Максим Букин, пресс-секретарь предпринимателя

Леонида Маевского, известный в прошлом ИТ-журналист

В частности, в 2003 г. он приобрел у американского предпринимателя российского происхождения Леонида Рожецкина компанию LV Finance Group, владевшую 25,1% акций «Мегафона». После этого миноритарный акционер «Мегафона» бермудский инвестиционный фонд IPOC попытался в различных юрисдикциях обжаловать данную сделку, утверждая о наличии у него опционного соглашения на выкуп данной доли.

В судах, проходивших большей частью за пределами России, выяснилось, что IPOC вместе с группой оффшорных структур контролирует петербургский холдинг «Телекоминвест» (был крупный акционером «Мегафона») и ряд компаний, которых в России было принято называть «питерской группой связистов».

В судах Маевский и «Альфа-групп» утверждали, что офшоры «питерской группы связистов» занимаются отмыванием денег, а их реальным владельцем является Леонид Рейман, занимавший в то время пост министра связи. Рейман эти обвинения отрицал. Однако в 2006 г. Цюрихский трибунал при Международной торговой палате признал Реймана реальным владельцем IPOC.

Конфликт завершился в 2008 г. поражением «питерской группы связистов». Оставшаяся у группы доля в «Мегафоне» была продана холдингу USM Алишера Усманова. В тот же период времени Рейман ушел в отставку с поста министра связи. А Рожецкин без вести пропал в своем доме в латвийской Юрмале, его тело было найдено лишь через несколько лет.

В 2005 г. Маевский участвовал в конфликте компании АСВТ (один из основателей МТС) с АФК «Система» вокруг миноритарного пакета акций МТС. В 2009 г. Маевский включился в конфликт АФК «Система» с основателем поволжского сотового оператора СМАРСТ Геннадием Кирюшиным.

В 2010 г. после революции в Киргизии Леонид Маевский, по его собственному признанию, дал взятку в размере $1 млн занимавшему тогда пост вице-премьера во Временном правительстве республики Омурбеку Текебаеву. Предприниматель рассчитывал получить взамен контроль над крупнейшим в республике сотовым оператором «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom).

«Альфа-телеком» не досталась Маевскому. Из-за этого в 2017 г. Маевский рассказал данную историю киргизскому суду. После чего Текебаев, на тот момент видный деятельный киргизской оппозиции, был приговорен к тюремному заключению сроком на восемь лет.

Вспоминая борьбу за «Мегафон»

В последние годы Маевский занимался проектами за пределами телекоммуникационной отрасли. Он участвовал в конфликтах вокруг производителя плитки Unitile, «Сибирского агрохолдинга» и производителя минеральной вод «Архыз».

Кроме того он участвовал в попытках реанимации авиакомпании «Трансаэро», прекратившей полеты в 2015 г. Максим Букин в последнее время выступал в прессе как представитель «Трансаэро».

В истории с Unititle интересы Маевского пересеклись с бывшим партнером – компанией А1 из «Альфа-групп». Предприятие перешло под контроль А1, после чего Маевский начал тяжбы с А1 в Лондонском суде.

Пытаясь опротестовать санкцию на арест Маевского, его адвокаты указывали, что между их подзащитным и А1 идет гражданско-правовое разбирательство в иностранном суде. Сам Маевский незадолго до своего ареста говорил корреспонденту CNews, что он вспоминает историю конфликта за «Мегафон». Собеседник CNews, знакомый с деталями дела Маевского, также говорит, что тот пытался припомнить «Альфе-групп» обстоятельства борьбы за «Мегафон».