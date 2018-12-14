Российский стартап по управлению патентами через интернет привлек 22 миллиона

Российский проект «Онлайн патент» привлек 22 млн руб. инвестиций от Moscow Seed Fund и Starta Ventures. Стартап разрабатывает платформу, с помощью которой патентами можно управлять онлайн — продлевать, изменять, делать копии и т. д.

«Онлайн патент» получил деньги

Инвестиционные структуры Moscow Seed Fund и Starta Ventures вложили 22 млн. руб. в проект «Онлайн патент». Проект фокусируется на автоматизации управления объектами интеллектуальной собственности. Moscow Seed Fund инвестировал 12 млн. руб., Starta Ventures — 10 млн руб.

Деньги будут потрачены на развитие линейки продуктов для управления промышленной собственностью. Также компания планирует на полученные средства масштабировать бизнес, расширив функциональность основной платформы и создав новые сервисы для зарубежных рынков.

Что умеет платформа

«Онлайн патент» — это цифровая платформа, которая позволяет автоматизировать управление патентами и товарными знаками. Посредством платформы патенты и знаки можно продлевать, поддерживать в силе, вносить в них изменения и изготавливать дубликаты. Как поясняется на сайте компании, «Онлайн патент» представляет собой единое окно доступа в Роспатент и зарубежные патентные ведомства онлайн. К настоящему моменту в Роспатент через платформу было подано 2 тыс. заявок, 98% из них успешно прошли регистрацию.

Благодаря тому, что «Онлайн патент» интегрирован с государственными реестрами патентных ведомств, пользователь может массово импортировать и обновлять данные о портфеле прав компании. Как сообщают авторы проекта, «Онлайн патент» входит в тройку лидеров в сфере регистрации товарных знаков.

Российский стартап по управлению патентами онлайн получил 22 млн рублей

В дальнейшем разработчики намерены запустить на платформе модули по международной регистрации товарных знаков и оформлению патентных заявок на основании Договора о патентной кооперации. Также в 2019 г. компания собирается автоматизировать взаимодействие заявителей с Всемирной организацией интеллектуальной собственности, это расценивается как приоритетная задача.

Гендиректор «Онлайн патент» Алина Акиншина отмечает, что в стоимости компаний растет доля нематериальных активов, что способствует росту спроса на сервисы по защите и управлению интеллектуальными правами. Это в свою очередь приводит к необходимости расширять функциональность платформы.

Коротко об инвесторах

Moscow Seed Fund специализируется на венчурных инвестициях в небольшие компании в научно-технической сфере в Москве. Фонд был сформирован московским Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с ОАО «РВК». В октябре 2018 г. фонд вложил 8 млн руб. в российскую платформу для оцифровки бумажных документов Soica.

Также из последних инвестиций Moscow Seed Fund следует упомянуть 18 млн руб., которые фонд вложил в российского разработчика дронов UVL Robotics в сентябре 2018 г. На эти средства стартап планирует создать воздушного дрона для работ на складе и доставки грузов в труднодоступные районы.

В июле 2018 г. Moscow Seed Fund совместно с партнером вложил 7,8 млн руб. в российский сервис BestPlace, который специализируется на поиске подходящего места для открытия бизнеса с помощью искусственного интеллекта. В марте фонд, также совместно с партнером, инвестировал 9 млн руб. в стартап по созданию киосков самообслуживания «иНВенд».

Starta Ventures был основан в 2013 г. в России как фонд посевных инвестиций Starta Capital. Через два года вышел на международный рынок, к 2017 г. запустил три венчурных проекта в США уже под названием Starta Ventures. Один из проектов — трехмесячный акселератор Starta Accelerator, запущенный в Нью-Йорке в 2015 г. Кроме него у фонда есть акселератор Token Rockets, который специализируется на блокчейн-проектах, и образовательный коворкинг Sputnik Space — для стартапов, желающих выйти на американский рынок.