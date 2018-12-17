CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM
CNews Analytics в рамках обзора «Рынок BPM 2018» подготовил первый рейтинг разработчиков и системных интеграторов, работающих в сегменте BPM. Их суммарная выручка по итогам 2017 г. составила p3,5 млрд. По сравнению с 2016 г. она увеличилась на 44%. В числе основных трендов российского рынка BPM low-code, искусственный интеллект, гибкие решения, позволяющие автоматизировать сквозные бизнес-процессы, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами организации.
Российский рынок BPM
Суммарная выручка 10 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2017 г. составила p1,8 млрд. Это на 32% больше, чем годом ранее. Число BPM-проектов за этот период выросло в 2 раза меньше – на 17,7%, а значит, проекты становились крупнее и дороже. В 2017 г. средний бюджет BPM-проекта составил p4,8 млн, а годом ранее – около p4,2 млн.
Больше всех заработали на российском рынке в 2017 г. компании Comindware с решением Comindware Business Application Platform (p437 млн), Naumen c решениями Naumen SMP, Naumen DMS (p328 млн), «ДоксВижн» с Docsvision (включая Workflow) (p249,9 млн), ELMA с пулом одноименных продуктов (p240 млн) и FIS с пулом одноименных продуктов (p136,5 млн).
Суммарная выручка участников рейтинга интеграторов, внедряющих BPM у заказчиков, в 2017 г. составила p1,7 млрд, что на 57,7% больше, чем в 2016 г. Число проектов увеличилось на 34%, что также говорит о том, что их объемы росли. Лидером рейтинга стала компания «Аплана», которой удалось в 2017 г. реализовать BPM-проектов на сумму p667,9 млн. На втором месте «Ланит» с p557 млн, на третьем – «Техносерв» (p345,7 млн), на четвертом – «Форс» (p119,2 млн).
|№
|Компания
|Город
|Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс.
|Выручка от BPM-направления в 2016 г. с НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2017/2016, %
|Число BPM-проектов в 2017 г.
|Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС)
|Продукты собственной разработки
|1
|Comindware
|Москва
|437 000
|349 000
|25,2%
|67
|6 537
|Comindware Business Application Platform
|2
|Naumen
|Москва
|328 200
|258 500
|27%
|59
|5 567
|Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), Naumen DMS
|3
|ДоксВижн
|Санкт-Петербург
|249 890
|254 222
|-1,7%
|34
|7 350
|Docsvision (включая Workflow)
|4
|ELMA
|Ижевск
|240 000
|180 000
|33,3%
|110
|3 000
|ELMA BPM, ELMA ECM+, ELMA CRM+, ELMA Проекты+, ELMA KPI
|5
|Финансовые информационные системы (FIS)*
|Новосибирск
|136 490
|38 451
|255,0%
|12
|4 500
|FIS Platform, FIS Кредитный конвейер, FIS DSS, FIS Factoring, FIS Front-office , FIS Retail, FIS CRM
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Куда движется рынок
Дальнейшее развитие рынка BPM в России будет происходить в нескольких направлениях. Во-первых, это все менее формализованная автоматизация специализированных процессов конкретных организаций.
Во-вторых, будет развиваться использование в типовых BPM-системах чат-ботов, нейронных сетей и других «умных» процессов. Управление бизнес-процессами будет применяться в сферах, требующих привлечения большого количества дефицитных специалистов, таких как разнообразные HR-процессы: адаптация, обучение, обеспечение доступа к корпоративным ресурсам и т.д.
|№
|Компания
|Город
|Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽ тыс
|Выручка от BPM-направления в 2016 г. с НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2017/2016, %
|Число BPM-проектов в 2017 г.
|Число BPM-проектов в 2016 г.
|Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС)
|Средний бюджет BPM-проекта в 2016 г., ₽тыс. (с НДС)
|Внедряемые продукты
|1
|Аплана
|Москва
|667 900
|320 000
|108,7%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Pega, Terrasoft, Metasonic + инструментарий ARIS
|2
|Ланит
|Москва
|557 000
|382 000
|45,8%
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|3
|Техносерв
|Москва
|345 753
|246 344
|40,4%
|23
|17
|н/д
|н/д
|IBM BPM; ELMA BPM; Oracle BPM; Pega BPM
|4
|Форс
|Москва
|119 245
|112 483
|6,0%
|11
|8
|н/д
|н/д
|н/д
|5
|РКИТ
|Иркутск
|29 884
|30 652
|-2,5%
|5
|5
|5 977
|6 130
|Пул решений RKIT
|6
|ЦМД-Софт
|Москва
|8 456
|4 409
|91,8%
|4
|2
|3 100
|2 500
|Решения на базе ELMA BPM
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
В-третьих, обилие всевозможных умных устройств, их взаимодействие с окружающей средой и людьми наверняка потребуют появления «дирижера» в этом разномастном оркестре. И место этого дирижера, скорее всего, займут BPM-системы.
В-четвертых, электронные коммуникации (порталы самообслуживания, личные кабинеты и т.д.), чей бурный рост и постоянное совершенствование ведет к необходимости использования специализированных CRM-систем, будут строиться на BPM-платформах.
Дальнейшее развитие получат low-code платформы. Технологии BPM позволят разбивать сложные работы на отдельные составляющие. В результате простые задачи будут передаваться малоквалифицированным специалистам, а сложная интеллектуальная деятельность будет подлежать нормированию на основе истории исполнения отдельных задач.