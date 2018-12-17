Французы из-за «желтых жилетов» обложат ИТ-компании данью на 500 миллионов евро в год

Поскольку в Евросоюзе до сих пор не согласовали общеевропейский налог на деятельность крупных ИТ-компаний, французские власти решили ввести такой налог в своей стране самостоятельно. Предполагается, что уже в 2019 г. он принесет государственному бюджету 500 млн евро.

Налог для ИТ-компаний

С 2019 г. во Франции будет введен специальный налог для крупных ИТ-компаний, передает французское издание Echos со ссылкой на премьер-министра страны Эдуара Филиппа (Édouard Philippe). Филипп отмечает, что новый налог уже в следующем году принесет бюджету около 500 млн евро.

Кроме того, правительство планирует внести изменения в схему освобождения компаний от налогов по внутренним операциям, что должно принести бюджету еще 200 млн евро.

Одновременно во Франции будет происходить снижение налога на прибыль, который к 2022 г. должен уменьшиться до 25%. При этом уже в 2019 г. для компаний с оборотом 250 млн евро в год и менее налог на прибыль должен быть снижен с 33% до 31%. Премьер обратился к представителям крупного бизнеса, попросив их поспособствовать получению казной дополнительного дохода в размере 1,8 млрд евро.

По словам Филиппа, налоговая система во Франции представляет собой сложное сочетание множества механизмов и нуждается в упрощении. Правительство уже предприняло некоторые шаги в этом направлении, рассмотрев вопрос отмены налога на жилье.

Перечисленные изменения являются частью комплекса мер, которые намерены предпринять французские власти после беспорядков, устроенных в последние недели движением «желтых жилетов». Напомним, участники протестных акций добивались снижения цен на бензин и повышения качества жизни населения.

Предыдущие сообщения

О том, что во Франции может быть введен собственный, национальный налог на работу крупных ИТ-компаний, впервые заявил в начале декабря французский министр финансов Брюно Ле Мэр (Bruno Le Maire). Он сообщил, что это будет сделано только в том случае, если Евросоюз не выработает общую для стран-участниц законодательную норму налогообложения ИТ-компаний к весне 2019 г.

Ввести национальный ИТ-налог Францию подтолкнули протесты «желтых жилетов»

Заявление Ле Мэра прозвучала после того, как Ирландия, Швеция и другие страны сорвали рождественский дедлайн по согласованию данной нормы. Как пояснил министр финансов, крупные технологические компании платят во Франции налог на 14 пунктов меньше, чем средний и малый бизнес, зарабатывая при этом колоссальные прибыли на французских потребителях.

Налог на рекламу

Самыми горячими сторонниками специального налога для ИТ-компаний в Европе являются Франция и Германия. Для ускорения процесса введения налога они недавно представили к рассмотрению его смягченную версию — предлагалось облагать специальным налогам только те прибыли, которые компании получают от рекламы.

Эта полумера как раз и должна была примирить с новым законодательством Ирландию и Швецию. Данные страны полагают, что Евросоюз должен подождать с введением ИТ-налога до тех пор, пока не получит на международном уровне соответствующих пропозиций от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что должно произойти в 2020 г.

Однако у предложения облагать специальным налогам только прибыль от рекламы нашлось множество критиков, поскольку в этом случае новый налог практически не затронет компании типа Amazon или Apple. В результате Германия и Франция отозвали смягченную пропозицию.

В своем первоначальном варианте, до предложения ограничиться только рекламой, ИТ-налог должен был затронуть примерно 180 крупнейших технологических компаний и принести странам Европы около 5 млрд евро в год. При этом налог предлагалось исчислять как процент от выручки, а не от прибыли, против чего выступали Дания, Швеция и Ирландия.