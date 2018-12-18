В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете роуминга при путешествиях по России. Ранее сотовые операторы добровольно отменили внутрисетевой роуминг, но роуминговая составляющая остается при поездках в Крым.

Депутаты приняли закон об отмене роуминга при путешествиях по России

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о об отмене внутрисетевого и национального роуминга. Документ был внесен в парламент в 2017 г. рядом депутатов от фракции «Справедливая Россия» вместе с ее главой Сергеем Мироновым.

Документ представляет из себя поправки в Закон «О связи». Первая версия законопроекта была одобрена депутатами в первом чтении летом 2018 г. Тогда речь шла о внесении изменений в статью 54 закона, определяющую порядок оплаты услуг связи.

Согласно первой версии законопроекта, оплата телефонных соединений между абонентами внутри Российской Федерации должна была осуществляться по единому тарифу, не зависящему от местонахождения как вызываемого, так и вызывающего абонента.

Как законопроект изменили между первым и вторым чтением

Во втором чтении была одобрена поправка, предложенная главой комитета Госдумы по связи и информационной политике Леонидом Левиным. Новые изменения вносятся в другую статью Закона «О связи» - 46, устанавливающую обязанности операторов.

Теперь у сотовых операторов появится новая обязанность: условия обслуживания на территории Российской Федерации должны быть одинаковыми независимо от того, находится ли абонент на территории региона, указанной в решении о выделении данному оператору ресурса нумерации и включающей в себя номер абонента, или за его пределами.

Отмена платы за роуминг в России понравится сотовым абонентам, но больно ударит по региональным операторам

Кроме того, в вышеупомянутую статью 54 все-таки будет добавлена одна деталь. В ней статье есть пункт, устанавливающий исключения для взимания платы за входящие звонки. Одним из таких исключений является принятие вызовы абонентом, находящимся за пределами своего домашнего региона.

Теперь же предполагается, что плату за входящие звонки можно будет взимать только в случае нахождения абонента в международном роуминге. Также уточняется дата вступления закона в силу: с июня 2019 г.

Как власти боролись с отменой роуминга при путешествиях по России

Борьбу за отмену роуминга при путешествиях абонентов по России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала в 2017 г. К тому моменту существовало два вида роуминга.

Льготный внутрисетевой роуминг оказывался за пределами домашнего региона абонента в тех субъектах федерации, где работает его сотовый оператор. Более дорогой национальный роуминг оказывается в регионах, где отсутствует сеть оператора, обслуживающего абонента.

«Большая тройка» сотовых операторов - «Вымпелком», МТС и «Мегафон» - давно построили сети по всей территории России, кроме Крыма и Севастополя. Четвертый по величине сотовый оператор Tele2 в ряде регионов своих сетей не имеет. Но тарифы на национальный роуминг приравнены в льготным тарифам на внутрисетевой роуминг во всех регионов, кроме опять-таки Крыма и Севастополя.

Поскольку ФАС не удавалось договориться с сотовыми операторами об отмене роуминга, летом 2017 г. служба вынесла предписание в адрес «большой четверки» об отмене внутрисетевого роуминга. В связи с тем, что данное предписание не было выполнено, служба возбудила дело о завышении цен указанными операторами в национальном роуминге.

В конце 2017-2018 гг. сотовые операторы «большой четверки» значительно снизили цены на роуминг в Крыму. Также частично был отменен внутрисетевой роуминг: абонент при поездках по стране внутри сети оператора продолжал обслуживаться по своему домашнему тарифу, однако входящие звонки были бесплатными только в случае, если они исходили из региона пребывания.

ФАС такой подход не устроил, и начался новый этап разбирательств между службой и операторами. Наконец, в конце августа 2018 г. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 объявили о добровольном отказе от внутрисетевого роуминга.

Таким образом, нынешний законопроект, в случае его окончательного утверждения, на практике приведет к отмене национального роуминга. У сотовых операторов «большой четверки», как уже отмечалось, такого рода роуминг оказывается только на территории Крыма и Севастополя.

Негативные последствия для последних региональных операторов

В то же время в России продолжает работать некоторое количество региональных сотовых операторов, для абонентов которых национальный роуминг оказывается практически на всей территории России. Это, в частности, екатеринбургский «Мотив», «Таттелеком» из Татарстана, а также операторы из Крыма и Севастополя. Ранее они предупреждали правительство о негативных последствиях для них от запрета на национальный роуминг.

В «Вымпелкоме» не стали комментировать принятой Госдумой законопроект. В МТС, «Мегафоне» и Tele2 не ответили на запросы CNews по данному вопросу.