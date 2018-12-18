Власти хотят повысить пошлины на иностранное «железо» для телекома

В Совете Федерации разработали рекомендации правительству по повышению таможенных пошлин на ввоз в Россию иностранного телеком-оборудования до 20%. Нововведение затронет только ту технику, у которой есть российские аналоги.

Пересмотр пошлин

Совет Федерации предлагает повысить до 20% таможенные пошлины на ввоз в Россию зарубежного телеком-оборудования, у которого есть российские аналоги. Инициатива была выдвинута в ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект итогового решения совета.

Документ содержит рекомендации правительству разработать предложения по повышению пошлин до указанного уровня. Если у ввозимого оборудования нет российских аналогов, изменения его не коснутся.

Пояснения вице-спикера

По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, в России производится конкурентоспособное телеком-оборудование, которое тем не менее не может конкурировать с зарубежными аналогами, поскольку иностранные вендоры производят продукт в гораздо большем объеме.

«Ситуация, когда пошлины таможенные на компоненты и комплектующие высокие, а готовые изделия ввозятся в страну практически по нулевым ставкам, ненормальная, мы должны ее перевернуть, и пошлины на компоненты должны быть обнулены», — приводит слова Турчака ТАСС. Вице-спикер также добавил, что пошлины на готовые изделия при этом следует повысить.

Налоговые льготы

Турчак также полагает, что российские производители телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения баз данных, должны быть освобождены от налогов.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак

Текст решения совета гласит, что таким продуктам следует в установленном порядке присвоить статус отечественного оборудования. Производителей такого оборудования нужно включить список налогоплательщиков, которые платят страховые взносы по сниженным тарифам и пользуются налоговыми льготами. Документ содержит соответствующие рекомендации правительству.

Телеком-оборудование в госсекторе

Также Турчак выступил с инициативой, согласно которой правительство должно разработать план использования телеком-оборудования в госорганах и госкомпаниях. Соответствующие рекомендации правительству содержатся в итоговом решении второго заседания совета.

Совет предлагает кабмину разработать план использования отечественного телеком-оборудования и электроники вообще, и кроме того, установить нормы по использованию российского телеком-оборудования в госорганах, госучреждениях, госкорпорациях, госкомпаниях и акционерных обществах с государственной долей более 50%.

Помимо этого, Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает властям запустить пилот по созданию системы цифровых сервисов на отечественном оборудовании. Проект предлагается локализовать в одном из регионов России.

Ценные производители

Турчак подчеркнул ценность для страны конкурентоспособных производителей телеком-оборудования. «Мы должны им помогать, где требуется. Но, что более важно, — ориентируясь на такие технологические “локомотивы”, нужно создавать условия для появления новых проектов», — приводит слова вице-спикера ТАСС.

В настоящий момент доля отечественных производители на российском рынке телекоммуникационной техники находится на уровне 6-8%. В сентябре производители обратились в Минпромторг с просьбой помочь им нарастить эту долю. В качестве конкретной меры предлагалось ввести квоты на закупку отечественной техники как в государственном, так и в частном секторе.

Ранее в декабре СМИ писали, что Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономики разрабатывают директиву, адресованную представителям России в правлениях компаний с госучастием. Согласно директиве, при совершении закупок такие компании должны отдавать предпочтение российскому телеком-оборудованию.