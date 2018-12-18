«Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую

«Яндекс» наконец-то нашел приемлемую площадку для своей штаб-квартиры в Москве, взамен арендуемых площадей. Компания намерена в ближайшиее время начать строительство нового кампуса на площади около 4 га на улице Косыгина, 15.

Канун грандиозной стройки

Компания «Яндекс» сообщила о подписании обязывающего соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. Об этом CNews сообщила сама компания. По данным «Яндекса», по завершению процесса согласования с правительством Москвы компания получит права на земельный участок площадью около 4 га на улице Косыгина, 15, который расположен недалеко от стадиона «Лужники» и в непосредственной близости к комплексу строений МГУ им. М. В. Ломоносова.

Стоимость покупки земельного участка оценивается компанией в $145 млн без учета НДС. Сейчас на этом участке находится здание бывшей гостиницы «Орленок», построенное в 1976 г. в преддверии летних Олимпийских игр в Москве 1980 года. Сейчас в этом 20-этажном здании располагается гостиничный комплекс «Корстон-Москва» (Korston Hotel Moscow), входящий в российскую сеть Korston Hotels & Malls.

«Мы очень рады, что у Яндекса появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы. Мы уверены, что это поможет нам и дальше привлекать талантливых людей, развивать и масштабировать бизнес, создавать новые продукты и сервисы для наших пользователей. В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе», — отметил руководитель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож.

Юридическим советником сделки выступает White & Case, финансовым советником — инвестиционно-банковский департамент банка «ВТБ Капитал». Консультант по недвижимости — компания Cushman & Wakefield.

Ближайшие планы «Яндекса»

По данным компании, закрытие сделки ожидается в ближайшее время, после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий.

После закрытия сделки «Яндекс» планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке.

Фрагмент карты Москвы с местом будущего кампуса «Яндекса»

Покупка повлияет на капитальные затраты группы компаний «Яндекса», отметили в компании. Единовременный эффект планируется отразить в финансовой отчетности в момент закрытия сделки.

В сентябре 2018 г. РИА «Новости» сообщало, что «Яндекс» рассматривает возможность строительства своей штаб-квартиры рядом с «Лужниками». Среди возможных вариантов компанией также рассматривались площади завода «Гелиймаш» и завода «Союз» на Лужнецкой набережной.

Вид с ул. Косыгина на комплекс «Лужники» и «Москва-Сити»

Тогда же сообщались планы компании строительству на первом этапе на площади 120 000–150 000 кв. м, с суммарными инвестициями порядка 12–15 млрд руб., или до 22 млрд руб. с учетом коммуникаций, отделки и наполнения офисов. К 2025 г., согласно плану, площадь строений может увеличиться до 250 000 кв. м за счет новых офисов и апартаментов для временного проживания сотрудников, сообщали «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Вид с ул. Косыгина на Воробьевский пруд и главное здание МГУ

Гагаринский район, по которому проходит улица Косыгина и в котором будет расположен новый офис компании — один из главных научных кластеров столицы. На его территории находятся президиум Российской академии наук и многочисленные институты РАН. От площадки, где появится кампус «Яндекса», открывается вид на главное здание МГУ, непосредственно к участку прилегает парк Дворца пионеров и школьников на Воробьевых горах.

С этим районом также связано историческое прошлое компании. В съемной квартире в «сталинке» на площади Гагарина размещалась основанная Аркадием Воложем компания «Аркадия». В Институте общей генетики на улице Губкина снимала помещение компания CompTek, из которой вырос «Яндекс». Вычислительный центр РАН на улице Вавилова, куда «Яндекс» в составе 60 человек въехал в 2001 году, стал первым настоящим офисом и первым дата-центром компании.

Свои площади на замену арендованных

В настоящее время в московских офисах «Яндекса» работает около 6500 сотрудников. Основная часть сотрудников располагается в штаб-квартире, расположенном в деловом квартале «Красная Роза» (ул. Льва Толстого и ул. Тимура Фрунзе». Здесь «Яндекс» арендует порядка 61 тыс. кв. м по договору, номинированному в долларах, еще с 2010 г.

Деловой квартал «Красная роза», где «Яндекс» сейчас арендует офис

Дополнительно 27 тыс. кв. м. компания арендует за рубли в бизнес-центре «Аврора» на Павелецкой. Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 г. За 9 месяцев с начала 2018 года расходы группы компаний Яндекса на аренду офисов в Москве составили около 340 базисных пунктов от рентабельности по скорректированному показателю EBITDA (adjusted EBITDA margin). Ранее CNews сообщал, что исходя курса 60,66 руб. за один доллар, «Яндекс» ожидает, что в 2017-2021 гг. (до конца срока аренды) за аренду офиса придется заплатить 17,9 млрд руб.

Как «Яндекс» пытался купить собственный офис

Ранее, пытаясь избежать дальнейшего роста трат за аренду своего офиса, «Яндекс» даже собирался купить бизнес-центр «Красная роза». В начале 2016 г. «Яндекс» договорился об этом с владельцем площадей - кипрской компанией Red Rose 1875.

«Яндекс» должен был получить 80 тыс. кв. м офисных площадей, расположенных на территории общей площадью 4 га. При этом сам «Яндекс» занимает только 65% этих площадей. На остальных площадях размещаются другие арендаторы, с которым «Яндекс» намеревался продолжить сотрудничество.

Предполагалось, что помимо зданий «Яндекс» получит финансовое обременение в виде долговых обязательств продавца перед Сбербанком на сумму $490 млн, а также передаст продавцу 12,9 млн собственных акций класса «А» (эквивалентно 4% от общего числа акций Yandex). Исходя из котировок акций Yandex на момент заключения данной сделки получалось, что стоимость передаваемого в рамках сделки пакета акций Yandex составляла $150 млн, а общая сумма сделки - $640 млн.

Однако к осени 2016 г. котировки акций Yandex выросли с $11,72 до $19,4 (на нынешний момент рыночная цена одной акции составляет $29,9). В результате рыночная стоимость пакета акций Yandex, который должен быть передан в рамках сделки по покупке «Красной розы», увеличилась бы до $250 млн, а общая стоимость сделки - до $740 млн.

В связи с этим «Яндекс» решил отказаться от покупки собственного бизнес-центра и выплатил продавцу компенсацию за несостоявшуюся сделку в размере $700 тыс.