«Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций

Как выяснил CNews, совместное предприятие SAP и «Интер РАО», о создании которого громко объявляли в 2017 г., не работает. На локализации западных ERP-систем пока поставлен крест из-за санкционной политики.

«Создание СП пока преждевременно»

Совместное предприятие энергетического госхолдинга «Интер РАО ЕЭС» и российской «дочки» немецкого разработчика бизнес-софта SAP «так и не было создано». Об этом CNews сообщил пресс-секретарь «Интер РАО» Николай Горелов.

«Деятельности юрлицо не ведёт. Было принято решение о том, что создание СП пока преждевременно. Решение было принято потому, что изменилась санкционная политика по отношению к России и появился риск того, что мы не сможем достигнуть результата, нужного нам», — сказал собеседник.

О создании совместного предприятия «Интер РАО ЕЭС» и SAP с помпой сообщили в октябре 2017 г., а само юрлицо с уставным капиталом 4 млрд руб. было учреждено в июне 2017 г.

Сообщалось, что в рамках реализации программы развития цифровой экономики России «Интер РАО» ведет работу по созданию собственных ИТ-продуктов, способных в перспективе заменить западные решения. Конечной целью было «создание инновационного продукта для управления энергетическими активами». Для этого было принято решение об открытии совместного с «SAP СНГ» предприятия на базе особой экономической зоны «Иннополис».

Совместное предприятие SAP и «Интер РАО» не работает

В 2015-2017 гг. шли разговоры о создании SAP совместных предприятий с «Ростехом», «Газпромом», «Ростелекомом» — по «Газпрому», в частности, озвучивались официальные планы.

Но SAP не желала раскрывать исходный код ПО и передавать права на него в обмен на гарантию допуска к госзаказам. Отношения с «Интер РАО» зашли дальше всего. ООО «Интер РАО — Платформа» учреждено в июне 2017 г., 81% долей у ООО «Интер РАО-ИТ» (3,25 млрд руб. из 4 млрд руб. уставного капитала), 19% у ООО «САП СНГ» (763 млн).

Успели потратить всего миллион

Летом 2018 г. компания перерегистрировалась из казанского Иннополиса в офисное здание «Интер РАО» в Москве и сменила гендиректора. Им стал руководитель департамента корпоративных сделок «Интер РАО» Евгений Шариков (с августа 2017 г. по июнь 2018 г. этот пост занимал Иван Шмыков). Причину этих перемен Горелов не пояснил, как и то, на что ООО потратило 873 тыс. руб. (по данным базы Kartoteka.ru).

Уставный капитал ООО «Интер РАО — Платформа», очевидно, не был оплачен, то есть никакие активы не внесены на баланс ИРП. По российскому законодательству срок оплаты уставного капитала не может превышать четыре месяца с момента госрегистрации компании.

Выручка «SAP СНГ»

Если этого не случилось, неоплаченная доля может перейти самой компании по требованию другого участника ООО; по другому сценарию развития событий ООО впоследствии может быть ликвидировано по требованию налоговиков.

Пресс-служба SAP CIS уклонились от ответов на вопросы насчет создания и функционирования совместного предприятия с «Интер РАО», а также по поводу сумм, которые структуры «Интер РАО» тратят на ERP-системы, в частности от SAP.

«У нас есть большой спектр инструментов для создания инновационных решений с клиентами — лаборатории совместных инноваций, design thinking сессии в Центре Цифрового лидерства, совместные с клиентами Neхt Gen Lab в крупнейших университетах. Условия контрактов с клиентами являются коммерческой тайной», — сказала PR-директор SAP CIS Татьяна Зверева.

Председатель правления «Интер РАО ЕЭС» — Борис Ковальчук, сын владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. В «Интер РАО» входят более 50 компаний, это третий по сумме мощностей энергоконцерн в России.

Выручка ООО «САП СНГ» в 2017 г. выросла более, чем на четверть до 32 млрд руб., и даже если искать слово «SAP» в госзакупках исключительно по названиям госконтрактов, в выдаче обнаружится контрактов с госкомпаниями более, чем на 10 млрд руб. за 2018 г. По данным комиссии по стратегическим информационным системам при комитете Госдумы по науке и наукоемким технологиям, опубликованным в 2014 г., 92% выручки SAP в России приносят госструктуры и компании с госучастием.