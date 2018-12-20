Основатель и гендиректор «Техносерва» отстранен от должности

Гендиректор «Техносерва» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией. Решение было принято ВТБ, которому в системном интеграторе принадлежит 40%. Место Ананьева занял представитель ВТБ. В качестве причины отстранения банк указывает «грубые ошибки» Ананьева и его команды.

Отстранение Ананьева

ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который является основателем и гендиректором системного интегратора. Об этом CNews сообщили представители банка. Место Ананьева занял старший вице-президент ВТБ Дмитрий Трошенков.

Представители ВТБ рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело Техносерв до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

Группа «Техносерв» находится под управлением новой команды менеджеров, которая займется стабилизацией ситуации и вывода актива из пике, - заявили CNews представители банка.

Ананьев заявил «Ведомостям»: что «всегда строго соблюдал и соблюдаю все достигнутые с ВТБ договоренности и всегда открыт для диалога. Поэтому мне очень жаль, что ВТБ счел возможным без обсуждения и вразрез с нашими договоренностями отстранить меня от управления компанией».

Представители «Техносерва» отказались прокомментировать CNews ситуацию.

Перестановки в правлении

Напомним, в октябре группа «Техносерв» определилась с новым составом органов управления, в которые вошли трое выходцев из банков ВТБ и ВЭБ. Председателем совета директоров стал Сергей Баранов, старший вице-президент ВТБ с 2018 г., сместивший Ананьева с этой должности, которую он занимал с 2014 г.

Основатель «Техносерва» Алексей Ананьев

Ананьев же возглавил новый орган — правление. В его задачи вошло оперативное управление группой компаний, вопросы определения стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, формирование системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами компаний, надежностью и эффективностью систем управления рисками.

Кому принадлежит «Техносерв»

«Техносерв» является одним из ключевых игроков на рынке информационных технологий в России. В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. он занимает пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб.

Напомним, в июне 2018 г. группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% акций «Техносерва», для чего потребовалось одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое и было получено.

К началу апреля 2018 г. 50% ООО «Группа Техносерв», то есть субъекта купли-продажи, принадлежало Алексею Ананьеву, а оставшиеся 50% — самому ООО. Эта пятидесятипроцентная доля ООО до начала 2018 г. принадлежала брату Алексея — Дмитрию Ананьеву. Позже он передал их Алексею, а тот в свою очередь затем оформил их на «Группу Техносерв».

15 мая доля ООО в «Техносерве» сократилась до 10%, а 40% были записаны на ООО «ТС-холдинг» — созданную 10 апреля 2018 г. структуру, которая целиком была оформлена на Алексея Ананьева, а ее гендиректором был заявлен Николай Алексеевич Ананьев.

ВТБ досталась не эта 40-процентная доля интегратора, числящаяся за «ТС-холдингом». Вместо этого 40% были переданы ВТБ из личной доли Алексея Ананьева. При этом Ананьев продолжил владеть ООО «Группа Техносерв» на 60% через ООО «ТС-холдинг» (49,99%) и ООО «Ризус-проект» (10,01%).