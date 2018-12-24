CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг

CNews Analytics в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2018» подготовил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2017 г. 45 крупнейших компаний – участников рейтинга заработали на ИТ-услугах более p285 млрд. Половину суммарной выручки участников рейтинга составляет выручка топ-5 его участников. Таким образом, именно они формируют российский рынок ИТ-услуг.

Российский рынок ИТ-услуг

45 компаний – участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2017 г. заработали на ИТ-услугах более p285 млрд. Половину суммарной выручки участников рейтинга составляет выручка топ-5 его участников. Таким образом, именно они формируют российский рынок ИТ-услуг.

Крупнейшим поставщиком ИТ-услуг на российском рынке стала компания «Ланит» – ее выручка от этого направления по итогам 2017 г. составила p50,9 млрд, что на 25,6%, чем в 2016 г. На втором месте «Техносерв» с показателем p42,2 млрд, на третьем – Inline Technologies Group, которая заработала путем оказания ИТ-услуг почти p18 млрд. Четвертое место в рейтинге занимает компания «Компьюлинк» (p15,6 млрд), а на пятом расположился «Крок», чья выручка от оказания ИТ-услуг в 2017 г. составила p14,7 млрд.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2018

№ 2017 Название Город Выручка от ИТ-услуг (договоры SLA, консалтинг, внедрение, обучение, аудит ), 2017 (₽тыс. с НДС) Выручка от ИТ-услуг (договоры SLA, консалтинг, внедрение, обучение, аудит ), 2016 (₽тыс. с НДС) Рост 2017/2016, % Доля выручки от ИТ-услуг в общем обороте, 2017 г. Ключевые клиенты 2017 г. 1 Ланит Москва 50 941 821 40 563 350 25,6% 37,2% Сбербанк, МОЭК, «Почта России», «Мосгорпарк», «Мосинжпроект» 2 Техносерв Москва 42 177 756 42 268 481 -0,2% 83,0% н/д 3 ITG (Inline Technologies Group) Москва 17 970 920 17 147 480 4,8% 47,0% Верховный суд, Минпромторг, ФССП, «Мосэнерго», ОЭК, «Транснефть», Росбанк, ВГТРК, «Ростелеком», ТВ Центр, Институт им. Н.Е. Жуковского, «ААК Прогресс им. Н. И. Сазыкина», «Редуктор-ПМ» 4 Компьюлинк Москва 15 550 498 15 953 341 -2,5% 77,3% н/д 5 Крок Москва 14 726 602 н/д н/д 65,3% н/д

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Какие ИТ-услуги нужны заказчикам

Среди наиболее востребованных ИТ-услуг опрошенные CNews эксперты называют хостинг обслуживания и администрирования ПО. Помимо классических ИТ-компаний на этот рынок активно выходят телекоммуникационные компании и банки – у них в портфеле появляются CRM-системы для малого бизнеса, аутсорсинг бухучета, кадров и другие ИТ-сервисы.

Растет спрос на услуги по созданию и модернизации ИТ-инфраструктуры общественных зданий, объектов транспортной инфраструктуры, офисных комплексов, а также по комплексной автоматизации производственных площадок в промышленности и сельском хозяйстве. Наиболее востребованы интернет вещей, видеоаналитика, беспроводные сети, платформы для хранения, обработки и анализа данных.

В свете общей тенденции к снижению зависимости от иностранного ПО многие заказчики начинают проекты по вендорозамещению, переводя свои корпоративные системы на продукты отечественной разработки. Это дает толчок к развитию рынка системной интеграции. Настоящий подъем переживает рынок CRM-систем.

В последние годы наметился рост спроса на сложные, комплексные услуги, подразумевающие решение целого блока задач, связанных с эксплуатацией ИТ-инфраструктуры. Сегодня в формате сервиса может быть реализовано все: от аренды оборудования и вычислительных ресурсов до предоставления и поддержки ПО.

По-прежнему востребованы решения, автоматизирующие производство, управление жизненным циклом, мобильные и фронтальные системы, прикладные решения по модели SaaS, поддержка проектирования инфраструктуры. Активно развиваются интеллектуальные системы, помогающие с автоматизацией большинства задач ручного труда.