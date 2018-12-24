В России за квартал продано СХД почти на $100 миллионов

В III кв. 2018 г. российский рынок внешних СХД вырос на 23,6% по отношению к предыдущему кварталу. Основными драйверами роста аналитики считают госсектор, телеком и программы цифровой трансформации. Годовой рост составил 4,9% по емкости поставленных систем и 4,3% по их стоимости.

Итоги квартала

По итогам III квартала 2018 г. на российский рынок были поставлены внешние системы хранения данных общей емкостью 164836 ТБ, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом стоимость поставленных систем составила $94,05 млн, продемонстрировав годовой рост на 4,3%. К таким выводам пришли аналитики компании IDC, обнародовавшие результаты исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

Как отмечает Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ, рост рынка в денежном выражении составил 23,6% к предыдущему кварталу.

«Рынок в целом продемонстрировал увеличение спроса. Заказчики продолжают модернизировать инфраструктуру. Драйверами роста выступают государственный и телекоммуникационный секторы, в том числе благодаря программам цифровой трансформации», — поясняет Лебедев.

Результаты по сегментам

Лидером российского рынка внешних СХД осталась компания Dell EMC — ей принадлежит доля в 31,1%, если говорить о емкости поставленных систем. Также в тройку лидеров попали Huawei и HPE — как по емкости СХД, так и по их стоимости.

Положительную динамику рынку обеспечивают системы на базе флэш-памяти, которые показали годовой рост на 48,8% по емкости и на 16,9% по деньгам. Лидерами в этом сегменте являются Dell EMC и NetApp. Одновременно аналитики отмечают годовой спад поставок HDD-систем, причем это касается и суммарной емкости поставленных систем, и их стоимости.

Спрос на СХД растет благодаря госсектору и телекому

Лебедев также отмечает наличие спроса на системы среднего ценового сегмента — по деньгам они составляют 60% от всех поставленных СХД. В этом сегменте заказчики предпочитают вкладывать средства в гибридные системы.

Предыдущие периоды

По данным IDC, во II квартале 2018 г. на российский рынок были поставлены внешние СХД совокупной емкостью 138984 ТБ и стоимостью $76,08 млн. Годовой рост рынка по емкости составил тогда 3,5%, по деньгам — 7,2%.

Лидером рынка на тот момент также являлась Dell EMC, на которую приходилось 28% емкости поставленных систем. При этом по итогам квартала самый значительный рост емкости продемонстрировала компания IBM — он составил 63%. Hewlett Packard Enterprise и NetApp также удалось нарастить поставки.

Напомним, в первом полугодии 2017 г. был отмечен спад в поставках СХД на российский рынок на 22,9%, если говорить об их объеме, и на 32,4%, если говорить об их стоимости. Предыдущий 2016 г. в целом характеризовался как период роста рынка СХД: за год рынок вырос на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении. Однако уже в IV квартале 2016 г. емкость поставленных СХД увеличилась незначительно — всего на 2,3%, в то время как объем поставок в денежном выражении сократился на 19,1%.