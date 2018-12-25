Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России

Госкомиссия по радиочастотам продлила до 2020 г. возможность использования частот для аналогового ТВ. Это необходимо для сохранения в эфире региональных телекомпаний, которые пока не получили возможности вещать в цифровом формате.

ГКРЧ продлила срок разрешения на использования частот для аналогового ТВ

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменение в свое решение от 2009 г., разрешающее использовать частоты в диапазонах 174 – 320 МГц и 470 – 790 МГц для аналогового телевещания. Изначально данное решение действовало до 31 декабря 2014 г.

Затем его срок действия был продлен до 19 августа 2019 г. В этот раз срок действия был продлен снова – до 19 августа 2020 г.

В России отключают аналоговое телевидение в связи с переходом на «цифру»

Ранее Правительство России приняло решение, что аналоговое вещание федеральных телеканалов будет прекращено в период с февраля по июль 2019 г. В то же время в эфире остаются региональные телекомпании.

Отключение аналогового телевидения было заложено в федеральную целевую программу (ФЦП) развития телерадиовещания, принятую в 2009 г. Первоначально предполагалось, что к 2015 г. на всей территории России будут работать три мультиплекса цифрового эфирного телевидения, а в крупных городах – четвертый и пятый мультиплексы, а также телевидение высокой четкости (HDTV) и мобильное ТВ.

Первый мультиплекс из 10 каналов был запущен в 2009 г., его состав определен указом Президента России. Госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) обеспечило вещание каналов первого мультиплекса на территории, где живет 98% населения страны.

Власти продлили аналоговое вещание в России ради региональных телеканалов

В 2012 г. Роскомнадзор провел конкурс, на котором был определен состав второго мультиплекса из 10 других телеканалов. РТРС начало разворачивание второго мультиплекса, однако в 2014 г. было вынуждено свернуть уже запущенные передатчики в городах с числом населения менее 50 тыс.

Работы по созданию третьего мультиплекса так и не начались. Это было связано с неготовностью властей отключить аналоговое телевидение. Принятие же решения об отключении аналогового телевидения позволило возобновить строительство второго мультиплекса.

Почему региональным каналам необходимо аналоговое вещание

Между тем, и первый, и второй мультиплексы состоят только из федеральных каналов. Региональные телеканалы должны были войти в состав третьего мультиплекса, которые так и не был запущен.

Вместо этого был принят «закон о 21-й кнопке», в соответствии с которым Роскомнадзор в каждом регионе определил телеканал, который должен бесплатно транслироваться местным кабельными операторами. В то же время срок действия разрешения на использования частот для аналогового вещания для 6-12 метровых и всех дециметровых телеканалов заканчивается 19 августа 2019 г.

В материалах ГКРЧ (имеются в распоряжении CNews) указывается, что 2% российских домохозяйств могут принимать сигнал только аналогового телевидения. Еще 10,8% населения проживают в домохозяйствах, которые имеют тип приема как «смешанный» (аналоговый и цифровой) либо вообще как «неопределенный».

Кроме того, в материалах ГКРЧ указывается еще ряд причин, по которым к вопросу об отключении аналогового вещания надо подходить осторожнее. Программы адресной помощи социально незащищенным слоям населения на приобретение оборудования для приема цифрового ТВ приняты и реализуются менее чем в 20 регионах.

Жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов испытывают проблемы с доставкой и установкой приемного оборудования. Наконец, отключение аналогового вещания за короткий срок по всей стране вызовет «максимальную компрессию спроса на приемное оборудование и критически усложнит работу по предотвращению дефицита оборудования в торговых точках и спекулятивного роста цен на него», говорится в материалах ГКРЧ.

В связи с этим было предложено продлить возможность осуществления вещания в аналоговом формате для региональных вещателей. Также Роспечать совместно с Роскомнадзором должны будут представить перечень территорий, на которых аналоговое вещание следует сохранить и после новой даты – 19 августа 2020 г.

Гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких говорит, что вопрос о продлении срока действия разрешений на аналоговое вещание был инициирован его ассоциацией. Это необходимо для всех вещателей, которые не вошли в состав первых двух мультиплексов цифрового вещания, уточняет Широких.