Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система»

В составленном РВК рейтинге российских венчурных фондов среди посевных фондов самым активным является ФРИИ, среди классических — Runa Capital, среди новых — Day One Ventures, среди иностранных — GPS Ventures. Первое место в рейтинге корпораций-инвесторов занимает АФК «Система», на второй и третьей строчке находятся Сбербанк и Mail.ru Group. Большинство фондов инвестируют в ИТ.

Рейтинг венчурных инвесторов

Российский государственный фонд РВК и британская аудиторско-консалтинговая компания EY составили список наиболее активных в 2018 г. российских венчурных фондов. Места в рейтинге были распределены согласно количеству проектов, проинвестированных с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г.

По итогам 2018 г. российские фонды проинвестировали 441 проект. В предыдущем году количество сделок составляло 391. Кроме того, за год общее число активных фондов выросло с 55 до 95. Исследователи отмечают, что в целом активность российских фондов осталась на прежнем уровне. Количество иностранных фондов, вкладывающих средства в российские стартапы, выросло с 11 до 14.

По словам инвестиционного директора РВК Алексея Басова, в самом ближайшем будущем рынок венчурных инвестиций ожидает интенсивное расширение и развитие — об этом свидетельствуют данные рейтинга. Подобная динамика стала возможна «в том числе, и благодаря усилиям государства, реализующего системный и квалифицированный подход по стимулированию инновационной экономики, привлечению в нее новых игроков и ресурсов», говорит Басов. Он отмечает, что в этой сфере правительство нуждается в специальном инструменте, и выражает надежду, что им станет Стратегия развития венчурного рынка до 2030 г., представленная РВК.

Лидеры рейтинга

В рейтинге представлены фонды четырех категорий: классические, посевные и новые, а также иностранные инвесторы. Среди классических фондов больше всего сделок заключил Runa Capital — за год он инвестировал более $15 млн в 16 проектов. В списке также присутствует Da Vinci Capital, созданный с участием капитала РВК — в 2018 г. фонд вложил $100 млн в пять проектов, одним из которых стал сервис заказа такси Gett.

Лидером среди посевных фондов уже третий год является ФРИИ, в 2018 г. он вложил $12 млн в 100 проектов. Первую строчку в рейтинге новых фондов занимает Day One Ventures, лидерство в списке иностранных инвесторов досталось GPS Ventures. Наиболее активной управляющей компанией была признана Target Global, заключившая в 2018 г. 15 сделок. В первую десятку управляющих компаний также вошел «Инфрафонд» РВК, который вложился в два проекта.

Составлен рейтинг российских венчурных инвесторов за 2018 год

Исследователи отмечают, что ключевое место в рейтинге занимают ИТ-фонды, причем это тенденция унаследована с прошлого года. В тройке лидеров представлен лишь один фонд, инвестирующий не в ИТ — это I2BF Global Ventures, который вкладывает средства в альтернативную энергию. В течении 2018 г. фонд инвестировал в 15 проектов на общую сумму $8 млн.

Списки самых активных фондов

Список самых активных классических фондов возглавляет Runa Capital с 16 проинвестированными проектами. Тройку лидеров дополняют I2BF Global Ventures и Target Global с 15 сделками каждый. Далее идет Primer Capital с десятью проектами, за ним — Fort Ross Ventures и Gagarin Capital, на долю которых приходится по девять сделок.

Среди самых активных новых фондов лидирует Day One Ventures, который вложился в 11 проектов. Второе и третье места занимают Larix и NP Capital с четырьмя сделками каждый. Далее идут Target Global Fintech Opportunities Fund, Target Mobility 2.0 и Venture Bot, на долю каждого из них приходится по два проинвестированных проекта.

Лидером рейтинга самых активных посевных фондов стал ФРИИ, вложивший средства в 100 проектов. За ним идут Day One Ventures с 11 сделками и «Тилтех капитал» с десятью проектами. Далее следуют Finshi Capital, Moscow Seed Fund и The Untitled ventures с девятью проектами каждый.

Рейтинг самых активных иностранных фондов возглавляет GPS Ventures с тремя сделками. Vostok New Ventures, FJ Labs и Access Industries инвестировали в два проекта каждый.

Лидерами рейтинга самых активных управляющих компаний стали Target Global и I2BF Global Ventures, на счету каждой 15 проинвестированных проектов. По девять сделок заключили Gagarin Capital и УК Fort Ross Ventures, на долю iTech Family приходится семь проинвестированных проектов.

Рейтинг бизнес-ангелов

В рейтинг бизнес-ангелов, составленный в партнерстве с Национальной ассоциацией бизнес-ангелов (НАБА), вошли наиболее активные частные венчурные инвесторы России. В общей сложности в 2018 г. на этом рынке было заключено 167 сделок, причем 82 из них, то есть примерно половина, приходятся на долю первой десятки инвесторов. В этот же период частными инвесторами было совершено 13 выходов. Средняя сумма вложений в один проект находилась в диапазоне от 0,5 млн руб. до $1 млн.

По результатам рейтинга исследователи предупреждают, что на рынке бизнес-ангельского инвестирования следует ожидать новой смены поколений. Многие ангелы, активные в прежние годы, отошли от инвестиций и сейчас работают с уже проинвестированными проектами — помогают им или даже высаживаются в наиболее перспективную компанию.

Одновременно в рейтинге появляются новые лица — в 2018 г. таковыми стали бывшие топ-менеджеры «Альфа-групп» Игорь Барановский и Тимур Унароков. Они инвестировали более 100 млн руб. в стартап Heedbook Cloud.

Общая тенденция такова, что ангелы из рейтинга активно вкладывают дополнительные средства в свои же компании, и менее активно — в новые. Исследователи называют две причины такого поведения: веру в проинвестированные ранее проекты и нехватку привлекательных новых проектов на рынке.

Самым активным бизнес-ангелом стал Александр Румянцев, возглавлявший список и в прошлом году. В 2018 г. он проинвестировал 15 проектов. Второе место занял Богдан Яровой с 13 проектами, третье — Николай Белых с десятью подтвержденными сделками. Далее идет Сергей Дашков с девятью подтвержденными сделками, за ним следуют Игорь Рябенький и Дмитрий Бергельсон, у которых по восемь сделок. Алекс Кушнер инвестировал в шесть проектов, Виталий Полехин — в пять, у Игоря Шойфота и Вадима Куликова по четыре подтвержденных сделки.

Самые активные корпорации

В 2018 г. РВК в партнерстве с PwC впервые представила рейтинг российских корпораций с точки зрения их активности в сегменте венчурного инвестирования. В список вошли 27 корпорации, проинвестировавшие 77 проектов. Количество сделок в три раза превысило аналогичный показатель за предыдущий год, когда было заключено 23 сделки.

При этом компании, как правило, вкладывают средства в проект не напрямую, а через свои корпоративные фонды — подобных сделок было заключено в 1,5 раза больше, чем соглашений о прямых инвестициях. Свои венчурные фонды появляются у все новых и новых корпораций. Например, в 2018 г. ВЭБ.РФ объявил о создании инвестиционной платформы Viman Capital, через которую средства будут вкладываться в технологические стартапы. У S7 Group появился собственный фонд S7 Group Investment, который используется для финансирования проектов в сфере цифровых и промышленных технологий.

Самыми привлекательными с точки зрения корпораций являются стартапы, создающие решения для бизнеса. Интересными для них также выглядят проекты, связанные с транспортом и финансами. Список популярных направлений продолжают медицина и AI.

Примечательно, что в 2018 г. российские корпорации инвестировали в 42 российских же стартапа, в то время как с зарубежными стартапами было заключено всего 16 сделок. Но некоторые стартапы, получившие деньги в 2018 г., уже вышли на международный рынок — в пример составители рейтинга приводят WayRay и TraceAir.

Первое место в рейтинге корпораций-инвесторов занимает АФК «Система» с 15 сделками, на второй и третьей строчке находятся Сбербанк и Mail.ru Group с девятью подтвержденными инвестициями каждый. Далее следуют QIWI с семью проектами и ГК «ПИК» с пятью сделками. «Роснано», Softline и S7 Group заключили по три сделки, «Ростех» и «Фармстандарт» — по две.