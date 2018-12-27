Microsoft поднимает цены в России

Microsoft последует примеру Apple и Facebook изменит стоимость своей продукции в сторону увеличения в связи с ростом НДС до 20%. В первую очередь это коснется ее корпоративных клиентов из России.

Office подорожает

Корпорация Microsoft распространила информацию о введении НДС на свою продукцию, распространяемую на территории России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на одного из партнеров софтверного гиганта. Изменения вступят в силу уже 1 января 2019 г., и связаны они с ожидаемым повышением НДС с 18% до 20%, а также с рядом других изменений в налоговом законодательстве России.

Microsoft станет включать НДС в счета на почве ввода налога на добавочную стоимость на все цифровые сервисы иностранных компаний, работающих на территории страны. На данный момент нет точного перечня программных продуктов компании, которых затронут изменения, но, известно, например, что онлайн-сервис Office 365 до сих пор не облагался НДС. Подстраиваясь под новые законы, Microsoft теперь будет продавать ряд своих разработок уже не как лицензии, а именно как цифровые сервисы, что в итоге и приведет к росту их стоимости.

В пресс-службе американской корпорации отказались от комментариев по поводу возможного перевода всех без исключения лицензионных продуктов на сервисную модель распространения на территории России.

Не исключено, что именно на фоне прогнозируемого роста цен на продукцию Microsoft госкомпании закупились ею впрок на несколько лет вперед. Суммарный объем 50 наиболее крупных государственных закупок лицензий компании за неполные 12 месяцев 2018 г. составил, по разным оценкам, от 7,5 до 8,5 млрд руб.

Microsoft и «налог на Google»

Изменения, подготавливаемые Microsoft, неразрывно связаны с так называемым «налогом на Google», вступившим в силу 1 января 2017 г. и обязывающим все иностранные компании, оказывающие цифровые услуги в сегменте B2C (Business to Client), самостоятельно вставать на учет в налоговых органах и самостоятельно же уплачивать НДС с каждой сделки.

Российский офис Microsoft в Москве

В 2019 г. вступают в силу поправки к этому документу, расширяющие его действие еще и на сегмент B2B (Business to Business). Другими словами, если раньше бремя взаимодействия с российскими налоговыми органами ложилось на отечественных бизнес-клиентов иностранных компаний, то с 1 января 2019 г. эти вопросы придется решать уже самим компаниям.

Добавим, что IV квартал 2018 г. обернулся для российского представительства Microsoft масштабным сокращением штата. По официальным данным, в представительстве работало 590 человек, а количество сотрудников, которым предстоит подыскать новое место работы, не разглашается.

Известно, что многим из них предлагают перевестись в офисы Microsoft в других странах с возможностью удаленной работы. Все это связано в первую очередь с изменениями в бизнес-процессах корпорации, в частности, с переводом всех продаж программного обеспечения в России на глобальный сайт Microsoft с оплатой исключительно долларах США.

Негативные последствия для россиян

Адаптация иностранных компаний под новые российские законы неизбежно отразится на самих россиянах, притом не самым лучшим образом. Помимо роста цен на всю без исключения продукцию и топливо в связи с ростом НДС, жители страны будут вынуждены переплачивать и за лицензионные товары зарубежных корпораций.

Пример с Microsoft не единственный: компания Facebook в конце ноября 2018 г. сообщила о готовящемся повышении стоимости услуг по размещению рекламы в одноименной социальной сети. С 1 января 2019 г. Facebook будет закладывать в стоимость еще и НДС, то есть, если раньше реклама стоила, к примеру, $100, то с нового года она будет стоить $120. Facebook подчеркнула, что новые правила распространяются на все виды рекламы – личную и коммерческую.

Еще один яркий пример – это реакция корпорации Apple. К новым российским налоговым реалиям она начала готовиться заблаговременно: еще в 2017 г. компания увеличила размер годовой подписки на iTunes Match на 16%, а 31 октября 2018 г. она резко повысила стоимость своих устройств на российском рынке – планшетов, смартфонов, ноутбуков и настольных компьютеров. В частности, профессиональный моноблок iMac Pro в одночасье подорожал на 43 тыс. руб., и нет гарантии, что после новогодних праздников цены вновь не поползут вверх.

Но на этом история с Apple и НДС не закончилась: 12 декабря 2018 г. компания закрыла доступ российским разработчикам к сервису Search Ads, через который она продает рекламу в поиске App Store. Это тоже цифровая услуга, действующая на территории России, и с нее Apple тоже пришлось бы платить налог.

Но, если рост цен на устройства Apple может привести к падению продаж и прибыли, то закрытие Search Ads финансовому состоянию компании не навредит – сервис не пользовался широким спросом в России. В этой ситуации пострадали лишь разработчики приложений, потерявшие возможность продвигать свою продукцию в App Store и вынужденные искать новые способы привлечения клиентов.