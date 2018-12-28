 

Mail.ru покупает библиотеку музыкальных прав за $97 млн

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, Текст: Игорь Королев
Mail.ru Group заключила опцион на выкуп 80% в компании UMA, владеющей библиотекой прав на музыкальные произведения и разработавшей мобильное приложение Boom. Реализация опциона обойдется в $97 млн.

Mail.ru Group договорилась о приобретении 80% в музыкальной библиотеке UMA

Mail.ru Group сообщила о заключении опционного соглашения на приобретение 80% в компании UMA, владеющей библиотекой прав на музыкальные произведения. Стоимость реализации опциона составит $97 млн.

Срок реализации опциона закончится 21 мая 2021 г. Mail.ru Group рассчитывает реализовать его в начале 2019 г.

Ранее Mail.ru Group уже имела опцион на приобретение 20% доли в UMA. Этот опцион был реализован в мае 2018 г. по цене 1,363 млрд руб. Соответственно, реализация нынешнего опциона позволит Mail.ru Group стать единоличным владельцем UMA.

Исходя из курса доллара к рублю на дату предыдущей сделки, 20% UMA обошлись Mail.ru Group в $22 млн, вся компания была оценена в $110 млн. При нынешней сделке UMA оценивается несколько дороже – в $121 млн. Ожидаемая по итогам 2018 г выручка UMA составит 1,4 млрд руб.

Кому принадлежит UMA

Из отчетности Mail.ru Group следует, что юридическим лицом UMA является кипрский оффшор Salerton Investments. Согласно данным базы «Контур-Фокус», этот оффшор является единоличным владельцем российского ООО «Объединенное Медиа Агентство» (ОМА). Эта структура позиционирует себя как партнер Mail.ru Group в области музыкальных сервисов.

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Mail.ru Group заключила опцион на выкуп 80% агрегатора музыкальных прав UMA

Согласно сообщению Mail.ru Group, продавцами UMA выступили оффшоры White Peak Investments, Crescent & Star Investment Company и другие. Председателем совета директоров UMA является Олег Бутенко.

UMA – разработчик мобильного приложения Boom

Принадлежащая Mail.ru Group социальная сеть «Вконтакте» несколько лет судилась с правообладателями, недовольными, что пользователи социальной сети без их разрешения загружают музыкальные произведения. Сотрудничество с UMA позволило снять противоречия.

UMA разработала платное мобильное приложение Boom, предназначенное для прослушивания музыки из «Вконтакте» в режимах онлайн и офлайн. После запуска Boom в 2016 г. прослушивание музыки в бесплатном мобильном приложении «Вконтакте» было ограничено. У UMA есть договоренности с крупными звукозаписывающими компаниями: Sony Music, Warner Music, «Первое музыкальное издательство», студии «Союз» и «Никитин».

Сейчас у Boom порядка 1 млн подписчиков. В библиотеке приложение находится около 35 млн треков. Всего, с учетом «Вконтакте» и другой принадлежащей Mail.ru Group социальной сети «Одноклассники» общее число музыкальных подписчиков Mail.ru Group составляет 2,1 млн человек.

Музыка продолжит быть одним из основных драйверов роста социальных сетей, считают в Mail.ru Group. В связи с этим компания будет рассматривать другие сделки по приобретению по приобретению музыкальных прав, которые позволят Boom укрепить свои позиции.

Аксаков Анатолий, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

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