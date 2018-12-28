Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира по информатике, чиновники запретили учить программистов

Одному из ведущих вузов страны в сфере ИТ петербургскому ИТМО отказано в аккредитации факультета среднего профессионального образования по направлению информатики и вычислительной техники. Причиной стало отсутствие на стадионе вуза полосы препятствий.

Факультет среднего профессионального образования ИТМО остался без государственной аккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отказала Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в государственной аккредитации факультета среднего профессионального образования (ФСПО). Соответствующий приказ размещен на сайте Рособрнадзора.

ИТМО подавал заявку на аккредитацию по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в сфере среднего профессионального образования. Заявка на государственную аккредитацию подавалась по соответствующим образовательным программам.

Как отмечается в сообщении ИТМО, у экспертной группы Рособрнадзора не было замечаний по заявленным образовательным программам. Однако отказ в аккредитации был вызван отсутствием необходимой инфраструктуры: в частности, на арендованном вузом спортивном стадионе отсутствует полоса препятствий.

Что будет дальше с учащимися факультета ИТМО

ФСПО принимал на обучение выпускников девятых классов средней школы и готовил их по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Сейчас на ФСПО учится порядка 600 человек.

Петербургскому ИТМО отказано в аккредитации факультета СПО по направлению информатики и вычислительной техники

При желании они могут продолжить обучение, однако факультет не сможет выдать им по окончанию обучения дипломы государственного образца. Без такого диплома и при отсутствии результатов сданного ЕГЭ (единый государственный экзамен) выпускники ФСПО не смогут поступить в вузы, имеющие государственную аккредитацию.

Учащимся ФСПО предложено несколько вариантов решения ситуации. Есть возможность сдать ЕГЭ и на его основании в 2019 г. быть зачисленным в бакалавриат ИТМО. Также есть возможность со II полугодия перевестись в другую образовательную организацию, имеющую аналогичную специальность.

Список таких образовательных организаций будет подготовлен Минобрнауки до конца января 2019 г. Планируемые даты перевода - 18-22 февраля 2019 г. Прием новых учащихся на первый курс ФСПО прекращается с 2019 г.

В соответствии с утвержденным правительством Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности, ИТМО будет вправе подавать новое заявление на получение аккредитации по специальности «Программирование в компьютерных системах» не ранее чем через год после поулчения отказа в аккредитации, то есть новую заявку можно будет подавать не ранее 19 декабря 2019 г. За это время руководство ИТМО примет решение о дальнейшей судьбе ФСПО.

Отказ в аккредитации ИТМО касается только направления среднего профессионального образования. Остальные факультеты ИТМО, которые ведут подготовку специалистов, бакалавров и магистров, получили государственную аккредитацию от Рособрнадзора.

Чем известен ИТМО в ИТ-сфере



ИТМО считается одним из ведущих вузов России в сфере ИТ, а его студенты известны своими победами на международных олимпиадах по информатике. Команда ИТМО регулярно участвует в международном чемпионате мира по программированию ACM ICPC и с 1999 г. неоднократно занимала в нем призовые места.

В 2004 г. команда ИТМО впервые завоевала победу в чемпионате. К 2015 г. команда ИТМО стала первым в мире шестикратным чемпионом первенства. Тогда с победой команду вуза поздравил президент России Владимир Путин.

В 2017 г. команда ИТМО вновь стала чемпионом. В 2013 г. ИТМО стал первым российским вузом, принявшим у себя финал ACM-ICPC.