Dell вернулась на биржу пять лет спустя после ухода

Dell вернулась на Нью-Йоркскую биржу, выкупив отслеживающие акции VMware, которой она владеет на 81%. В 2013 г. Майкл Делл сделал Dell частной, чтобы превратить из производителя ПК в компанию более широкого профиля, поскольку продажи ПК падали. Достичь этой цели ему помогла покупка EMC в 2015 г.

Dell вернулась обратно

Компания Dell вернулась на биржу пять лет спустя после того, как основатель бизнеса Майкл Делл (Michael Dell) сделал ее частной, сообщает Reuters. Производитель ПК отныне торгуется на Нью-Йоркской бирже под маркировкой DELL. Для возвращения компании потребовалось выкупить акции DVMT, которые отслеживали деятельность разработчика ПО VMware, принадлежащего Dell на 81%.

Выкуп был осуществлен за наличные, стоимость сделки составила почти $24 млрд. Это позволило Dell избежать традиционного первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого инвесторы неизбежно начали бы критиковать компанию за долги в размере $52,7 млрд, пишет Reuters.

Акции Dell начали торговаться по цене около $46 за штуку, что определило капитализацию компании на уровне $34 млрд, пишет Forbes.

Выручка компании в финансовом 2018 г., который завершился в феврале календарного 2018 г., составила $78,66 млрд, показав годовой рост на 28%. Чистый убыток вырос на 3% и составил $3,86 млрд, что связано с продолжением выплат по сделке, в ходе которой Dell приобрела производителя систем хранения данных EMC за $67 млрд. По итогам 2019 г. ожидается выручка на уровне от $90,5 млрд до $92 млрд.

Зачем Dell уходила с биржи

Dell — второй по величине производитель серверного оборудования и третий по величине поставщик ПК в мире с долей рынка 17%. В октябре 2013 г. генеральный директор Dell Майкл Делл и фонд Silver Lake выкупили у акционеров ценные бумаги за $24,9 млрд, сняв акции с биржи и сделав компанию частным предприятием.

Основатель Dell Майкл Делл

Причиной выкупа акций стал спад продаж ПК, вызванный переходом пользователей на мобильные устройства. Делл намеревался трансформировать Dell из производителя ПК в компанию более широкого профиля, продающую в том числе хранилища и сервера.

Решение о том, чтобы сделать Dell непубличной компанией, было принято специальной комиссией при совете директоров. Она была создана после того, как в августе 2012 г. Делл обратился к правлению с просьбой рассмотреть этот вариант. После тщательного анализа предложения Майкла Делла и альтернативных вариантов комиссия пришла к выводу, что выкуп акций частными инвесторами является наиболее перспективным вариантом дальнейшего развития компании.

Покупка EMC и VMware



В октябре 2015 г. Dell объявила о намерении приобрести EMC, ведущего мирового производителя систем хранения данных, за $67 млрд. Сумма сделки стала рекордной для ИТ-индустрии. Покупка EMC сделала Dell владельцем 80% акций VMware, которая предлагает решения для виртуализации платформ. Как писал ресурс CNBC, это и была главная причина покупки EMC.

Покупка EMC позволила Dell занять одновременно большое количество перспективных рыночных сегментов, такие как программно-конфигурируемые дата-центры, гибридные облака, конвергентные инфраструктуры, корпоративные мобильные технологии и безопасность. То есть, она и обеспечила Dell ту трансформацию, которой добивался основатель компании.