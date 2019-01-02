Власти чуть не выдали частоты новому 4G-оператору в Москве

Московский WiMAX-оператор «Энлаин» был близок к исполнению своей давней мечты и получению разрешения на использование принадлежащих ему радиочастот для технологии LTE. Однако в последний момент соответствующий вопрос был снят с повестки Госкомиссии по радиочастотам.

Вопрос о переводе WiMAX-частот под LTE попал в повестку ГКРЧ

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании 24 декабря 2018 г. должна была рассмотреть вопрос о возможности работы операторов фиксированного беспроводного доступа стандарта WiMAX, использующих частоты в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц, в стандарте четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Это следует из повестки материалов ГКРЧ, имеющихся в распоряжении CNews.

Как «Энлаин» пытается получить LTE-частоты в столице

Заинтересованной в рассмотрении этого вопроса является компания «Энлаин», входящая в холдинг «Алло-Инкогнито». Эта компания владеет в Москве частотами для технологии WiMAX в диапазоне 2,3 - 2,4 ГГц и несколько лет добивается от ГКРЧ возможности перевода их в LTE.

«Энлаин» хочет вопспользоваться принципом технологической нейтральности, благодаря которому частоты для ряда технологий сотовой связи (GSM и UMTS) стало возможно использовать для технологии LTE.

Прежнее руководство Минкомсвязи, в частности, бывший замминистра Дмитрий Алхазов, выступали категорически против такого маневра. В министерстве считали, что принцип технологической нейтральности применим только внутри одного вида услуг связи. LTE – это подвижная (сотовая) связь.

Московский WiMAX-оператор «Энлаин» был близок к исполнению своей давней мечты,

разрешению на использование принадлежащих ему радиочастот для технологии LTE

А вот WiMAX, с формальной точки зрения, относится к фиксированной связи, хотя данная технология может работать и в мобильном режиме. На стороне «Энлаин» выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), указывавшая, что ранее другому WiMAX-оператору – «Скартел» (торговая марка Yota) – ГКРЧ разрешила перейти на технологию LTE.

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Минкомсвязи и обязала ГКРЧ рассмотреть вопрос о переводе принадлежащих «Энлаин» частот под технологию LTE. В 2016 г. ГКРЧ рассмотрела данный вопрос и большинством голосов приняла решение отказать компании в данной возможности.

Смена руководства Минкомсвязи дала новый шанс для «Энлаин»

Между тем, в мае 2018 г. в России сменилось Правительство, и министром связи вместо Николая Никифорова стал Константин Носков. Новым заместителем министра, курирующим телекоммуникации, стал Олег Иванов, до этого работавший заместителем главы Роскомнадзора.

После этого вопрос об «Энлаине» вновь появился в повестке ГКРЧ. Формально предлагалось принять решение, позволяющее всем операторам фиксированного беспроводного доступа, работающим в режиме TDD (разделение приема и передачи данных по времени) с топологией «точка – многоточие», перейти на технологию LTE.

Файл в рассылке ГКРЧ, в котором описывался данный вопрос, назывался «Энлаин 2300 - 2400».

На операторов связи при переходе на технологию LTE предлагалось наложить ряд ограничений. Предлагалось разрешить использовать радиочастоты в границах не более используемого действующей сетью участка полосы радиочастот на территории того субъекта федерации, в котором работает действующая сеть. Также оператор связи должен был исключить помехи для существующих сетей LTE, сетей Минобороны и МВД.

Заседанию ГКРЧ предшествует согласительное совещание, на котором формируется окончательная повестка для рассмотрения комиссией. В ходе согласительного совещания вопрос об «Энлаин» не рассматривался.

Как пояснил CNews источник, знакомый с работой ГКРЧ, «Энлаин» сама сняла с рассмотрения вопрос, так как не была уверена в положительном решение комиссии. Представитель «Энлаин» от комментариев отказался.