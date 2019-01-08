ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию

Непризнанные республики ДНР и ЛНР получили полную независимость от Украины в области интернет-трафика и перешли на работу с магистральными каналами, проложенными до Ростовской области. Кто из российских операторов согласился сотрудничать с республиками, остается неизвестным.

ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России

Непризнанная Донецкая народная республика (ДНР) полностью перевела свои телекоммуникационные сети на работу с магистральными каналами, проложенными до России. Об этом CNews рассказал министр связи ДНР Виктор Яценко. Схожая ситуация и в другом непризнанном государстве, Луганской народной республике (ЛНР).

ДНР и ЛНР отсоединились от Украины в 2014 г.: они были образованы на части территорий Донецкой и Луганской областей соответственно. Обе республики граничат с Россией в районе Ростовской области, но на момент их самопровозглашения ни Донецкая, ни Луганская области не имели магистральных каналов до России.

Как ДНР и ЛНР создавали собственных телекоммуникационных операторов

После образования ДНР и ЛНР на территориях данных республик стала формироваться собственная телекоммуникационная инфраструктура. В 2015 г. в ДНР и ЛНР прекратил работу украинский сотовый оператор «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входящий в группу Veon).

На базе оборудования «Киевстара», принудительно взятого в управление властями новых республик, в ДНР заработал сотовый оператор «Феникс». Аналогичным образом в ЛНР появился собственный сотовый оператор «Лугаком».

Непризнанные республики ДНР и ЛНР получили полную независимость от Украины в части интернет-трафика









В 2017 г. в ДНР и ЛНР было конфисковано оборудование основного на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». На его базе в ДНР появился собственный оператор фиксированной связи «Комтел».

Таинственные магистральные каналы до России

В ДНР обзавелись собственным магистральным оператором и операторов ЦОД. Им стал компания «Углетелеком», до той поры обслуживавшая шахты. «Угтлетеком» проложил магистральные каналы до России.

Некоторое время ДНР и ЛНР потребляли трафик одновременно и из России, и из Украины. Но осенью 2017 г. Украина устроила «блэкаут» и отключила магистральные каналы до ДНР и ЛНР.

В работе интернета в непризнанных республиках начались перебои. Местные провайдеры стали срочно перестраиваться на работу с магистральными каналами, проложенными до России.

В настоящее время фиксированный интернет и в ДНР, и в ЛНР работает стабильно. В этом убедился корреспондент CNews, посетив обе непризнанные республики и воспользовавшись Wi-Fi в местных кафе и гостиницах.

По словам Яценко, суммарная пропускная способность магистральных каналов, проложенных от ДНР до Ростовской области, составляет 230 Гбит/с. Пропускная способность каналов между ЛНР и Ростовской области составляет 200 Гбит/с.

Кроме того, между ДНР и ЛНР существует собственное оптическое кольцо емкостью 40 Гбит/с. В Ростовской области каналы от ДНР и ЛНР доходят до города Аксай. С кем из российских операторов установлены стыки, Яценко не говорит.

Как «Ростелеком» обеспечивал магистральным интернетом Крым

Напомним, что в 2014 г. от Украины также отсоединился полуостров Крым. В отличие от ДНР и ЛНР, Крым не стал непризнанным государством и сразу был принят в состав России в виде двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополь.

В отличие от ДНР и ЛНР, Крым не имеет сухопутной границы с Россией: полуостров отделен от основной территории России Керченским проливом. Сразу же после воссоединения Крыма и России подконтрольный государству оператор «Ростелеком» провел подводный волоконно-оптический канал до полуострова общей пропускной способностью 8 Тбит/с.

Для работы на территории Крыма «Ростелеком» создал отдельное дочернее предприятие – «Миранда-Медиа». Впоследствии, опасаясь санкций, «Ростелеком» снизил свою долю в «Миранда-Медиа» до менее чем контрольной.

После строительства первого магистрального канала до Крыма правительство задумалось о строительстве второго подводного канала и даже согласилось выделить субсидии на данный проект. В федеральном бюджете на соответствующие мероприятия было заложено 430 млн руб.

В 2016 г. между Россией и Крымом был проложен подводный энергомост, обеспечивший полуостров электроэнергией.

Второй магистральный канал было решено строить вдоль данного энергомоста. Его операторов вновь стала «Миранда-Медиа», емкость канала составляет 4 Тбит/с. Несколько лет Крым, как и ДНР и ЛНР, потреблял трафик как с Украины, так и из России, но летом 2017 г. Украина отключила свои магистральные каналы, которые шли до полуострова.

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке сомневается, что магистральные каналы до ДНР и ЛНР, как и в случае с Крымом, поддерживает «Ростелеком» либо связанные с ним структуры. «Скорее всего, это делает кто-то из небольших операторов, который затем передает трафик кому-то из крупных игроков», - говорит собеседник CNews.