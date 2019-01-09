Apple сокращает производство iPhone: Они слишком дорогие, чтобы их покупали

В первом квартале 2019 года Apple сократит производство новых моделей iPhone на 10%. С момента предыдущего урезания производственных планов по выпуску флагманских смартфонов не прошло и двух месяцев.

Спрос «крайне нестабильный и изменчивый»

Компания Apple сокращает и без того урезанные производственные планы по выпуску новых моделей iPhone на очередные 10% на ближайшие три месяца. Это второе сокращение производства флагманских смартфонов компании за последние два месяца, сообщило агентство Nikkei Asian Review со ссылкой на многочисленные индустриальные источники производственной цепочки на Тайване.

Резкое сокращение производственных планов по iPhone образца 2018 г. произошло практически за неделю до официального заявления Apple о невозможности достижения прогнозных уровней выручки за весь 2018 г., сделанного руководством компании 2 января 2019 г. В этот день был озвучен исправленный прогноз Apple по выручке за последние три месяца 2018 г. в размере $84 млрд, что значительно ниже предыдущего прогноза в рамках $89-$93 млрд.

По данным агентства Reuters, многие аналитики считают первопричиной сокращения поставок слишком завышенные цены на новые iPhone, однако по мнению руководства Apple, резкое снижение прогнозов по выручке является отражением слабого спроса на iPhone в Китае, вызванного замедлением экономики из-за торговой войны с США.

В настоящее время большинство продукции, выпускаемой Apple, еще не попало под ответные тарифные санкции в экономическом противостоянии между Китаем и США, однако в компании винят в снижении спроса на iPhone на китайском рынке собственно торговую войну между странами, а также слишком развитый рынок смартфонов.

Apple сокращает производство новых iPhone еще на 10%

«Мы не предвидели масштабов экономического замедления, в частности, в большом Китае, – отметил Apple CEO Тим Кук (Tim Cook) в своем письме инвесторам по поводу снижения прогноза по выручке. – Мы полагаем, что на нынешнюю экономическую ситуацию в Китае значительным образом повлияло увеличившееся напряжение в отношениях с Соединенными Штатами».

Аукнется по всей цепочке

В начале ноября CNews сообщил о том, что Apple поручила своим ключевым контрактным производителям смартфонов – компаниям Hon Hai Precision Industry и Pegatron, отменить планировавшееся ранее увеличение производства смартфонов iPhone XR.

Кроме того, Apple также уведомила еще одного тайваньского производителя, компанию Wistron, в том, что ранее запрошенные услуги в качестве «буферного» производителя самого доступного из трех новых iPhone не будут востребованы.

Тогда же аналитики The Wall Street Journal отмечали, что причиной сокращения производства стали неудовлетворительные продажи новых моделей, связанные, в свою очередь, с повышением цен. Так, в 2016 г. новейший iPhone можно было купить по цене от $649 до $769. Сейчас самая современная модель стоит в США от $749 до $1 тыс.

После этого ряд ключевых поставщиков компонентов для Apple iPhone, включая компании Cirrus Logic, AMS, Qorvo и Lumentum, также значительно снизили прогнозы по своей выручке за IV квартал 2018 г.

Последний пересмотр планов по выпуску смартфонов Apple в первом квартале 2019 г. коснется всех новых моделей iPhone – XS Max, XS и XR, утверждают источники Nikkei Asian Review, хотя в каждом конкретном случае убытки поставщиков компонентов будут разными, складываясь из степени вовлечения компании в производственную цепочку.

По данным еще одного источника, финальный пересмотренный план по выпуску новых и «старых» моделей iPhone за первый квартал 2019 г. снижен до 40-43 млн аппаратов. В предыдущем квартальном прогнозе фигурировало 47-48 млн смартфонов.

Пересмотренный прогноз отражает практически 20% сокращение производства по сравнению с первым кварталом 2018 года, когда Apple удалось продать 52,21 млн своих смартфонов. Достоверные данные по этим поставкам теперь будут недоступны, поскольку Apple в своем последнем финансовом отчете заявила о прекращении раскрытия объемов поставок iPhone начиная с октября-декабря 2018 г.

Помимо ведущих тайваньских партнеров Apple по выпуску смартфонов, сокращение производства также затронет компанию Largan Precision, производителя камер для iPhone. В ежемесячном отчете Largan за 5 января уже отмечено снижение выручки в декабре на 34% по сравнению с декабрем 2018 г. и на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. В компании отметили, что выручка в размере 3,22 млрд новых тайваньских долларов ($105 млн) является худшим декабрьским показателем с 2013 года.

Тайваньский поставщик металлических корпусов Catcher Technology объявил о том, что ожидает значительного снижения выручки в начавшемся квартале, при этом в декабре выручка компании уже упала на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для новых моделей iPhone компания Catcher изготавливает металлические рамки, а также тыльные стеклянные крышки для моделей XR, и небольшую часть металлических рамок для моделей XS Max.

Согласно официальному заявлению руководства Catcher инвесторам, в 2019 г. в компании ожидают продолжения сложной ситуации конца 2018 года. Дальнейшие перспективы спроса в компании описывают как «крайне неопределенные и изменчивые».

Спрос падает, цены растут?

На прошлой неделе CNews сообщил о резком подорожании всей продукции Apple в России после наступления Нового года. Рост цен по каждой позиции коррелирует с новым НДС 20%. Так, для смартфона iPhone Xs увеличение цены на 1491 руб. (до 89481 руб.) составило 1,69%, для ноутбука MacBook Pro 15 подорожание на 3 474 руб. (до 208 464 руб.) также вылилось в 1,69%, для ремешка под Apple Watch – в 1,70%.

Цена на iPhone Xs 512 ГБ после 1 января 2019 г.

Предыдущий взлет цен на продукцию Apple в России произошел в октябре 2018 г. Тогда CNews сообщал о том, что на следующий день после официальной презентации нового Macbook Air компания подняла в России цены практически на всю свою продукцию. Особенно скачок цен затронул ноутбуки Air – в среднем на 15–17 тыс. руб., компьютеры iMac — на 10–21 тыс. руб., на планшеты iPad — на 7 тыс. руб. Базовая версия смартфона iPhone XS тогда получила ценник 88 тыс. руб. вместо прежних 80 тыс. руб. хотя в большинстве других стран цена iPhone XS по-прежнему не превышает $1000.

Октябрьское подорожание в большей степени связывали с ослаблением рубля, поскольку последний раз до этого цены на ноутбуки и планшеты Apple корректировала в IV кв. 2017 г.