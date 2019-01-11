На мировом рынке ПК сменился лидер

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, Текст: Валерия Шмырова

По данным Gartner, лидером на мировом рынке ПК по итогам 2018 г. стала Lenovo, оттеснившая HP Inc. на второе место. В целом на рынке был зафиксирован годовой спад на 1,3%. Аналитики объясняют его дефицитом CPU и вялыми продажами компьютеров в праздники.


Спад на рынке ПК

По итогам 2018 г. глобальные поставки персональных компьютеров немного не дотянули до 259,4 млн устройств, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Это седьмой год подряд, когда на мировом рынке ПК наблюдается спад, считают аналитики исследовательской компании Gartner. Отдельно в IV кв. 2018 г. на мировой рынок было поставлено чуть более 68,6 млн ПК — это на 4,3% меньше показателя за аналогичный период 2017 г.

В отчете Gartner учтены настольные ПК, ноутбуки и ультрамобильные премиальные устройства типа Microsoft Surface. При этом не учитываются Chromebook и iPad. Данные носят предварительный характер и относятся к тем ПК, которые поставляются по каналам дистрибуции.

Смена лидера

По итогам 2018 г. лидером мирового рынка ПК по версии Gartner стала китайская Lenovo с общим объемом поставок чуть менее 58,5 млн устройств и долей рынка 22,5%. Вендору удалось нарастить поставки на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Второе место занимает американская HP Inc. с объемом поставок свыше 56,3 млн ПК, долей рынка 21,7% и годовым ростом на 2,1%.

Эти две компании поменялись местами по сравнению с 2017 г., когда на первом месте была HP Inc. с объемом поставок почти 55,2 млн устройств и долей рынка 21%. Lenovo по итогам предыдущего года занимала второе место с объемом поставок на уровне 54,7 млн ПК и долей рынка 20,8%.

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Новым лидером мирового рынка ПК стала Lenovo

В том, что Lenovo удалось выйти на первое место, существенную роль сыграло совместное предприятие китайской компании с Fujitsu, созданное в мае 2018 г., отмечают в Gartner. Компании удалось продемонстрировать двузначный годовой рост на протяжении трех кварталов подряд, несмотря на общую стагнацию рынка.

Катастрофический квартал

Если говорить отдельно о IV кв. 2018 г., то здесь лидером также является Lenovo с объемом поставок более 16,6 млн ПК и долей рынка 24,2%. HP Inc. занимает вторую строчку — за квартал компания поставила на рынок почти 15,4 млн ПК, ее доля в глобальных поставках составила 22,4%. При этом Lenovo по итогам квартала показала годовой рост на 5,9%, а HP — спад на 4,4%.

Аналитики отмечают, что это был тяжелый квартал для HP Inc., которая до этого показывала рост четыре квартала подряд. Продажи компании пошли на спад в большинстве ключевых регионов, кроме Азиатско-Тихоокеанского и Японии. В США по итогам квартала вендор сумел сохранить за собой лидирующую позицию с долей в 33,4%, но годовой спад в поставках при этом составил 7,6%. Lenovo в США заняла по итогам IV кв. 2018 г. третье место с долей рынка 15,2%, но рост поставок при этом составил 23,4%.

Другие компании

На третьем месте по итогам всего 2018 г. находится Dell с объемом поставок 41,9 млн устройств, долей рынка 16,2% и годовым ростом на 5,3%. На четвертом месте находится Apple, которая за год поставила на мировой рынок 18 млн ПК. Доля компании составляет 6,9%, при этом в поставках был отмечен годовой спад на 5%. В 2017 г. Dell и Apple занимали те же строчки в рейтинге.

Пятое место по итогам 2018 г. занимает Acer с объемом поставок более 15,7 млн ПК, долей рынка 6,1% и спадом в поставках на 7,9%. На шестом месте находится Asus, которая поставила на рынок свыше 15,5 млн ПК, заняла долю в 6% и показала годовой спад на 13,5%. Эти компании также поменялись местами по сравнению с результатами 2017 г., когда на пятой строчке находилась Asus с долей рынка 6,8%, а Acer занималась шестую позицию с долей 6,5%.

Предварительные результаты поставок ПК

Отгрузки в IV кв. 2018 г., тыс. шт. Доля рынка в IV кв. 2018 г., % Отгрузки в IV кв. 2017 г., тыс. шт. Доля рынка в IV кв. 2017 г., % Рост IV кв. 2017 г. - IV кв. 2018 г., %
Lenovo 16 628 24,2 15 697 21,9 5,9
HP Inc. 15 380 22,4 16 092 22,4 -4,4
Dell 10 915 15,9 10 763 15,0 1,4
Apple 4 920 7,2 5 112 7,1 -3,8
ASUS 4 211 6,1 4 716 6,6 -10,7
Acer 3 861 5,6 4 726 6,6 -18,3
Другие 12 710 18,5 14 590 20,3 -12,9
Всего 68 626 100 71 696 100 -4,3

Источник: Gartner

Все остальные компании поставили на рынок за год в общей сложности почти 53,4 млн ПК. Их доля рынка сократилась с 22,5% до 20,6%, годовой спад в поставках составил 9,6%.

Тенденции на рынке

По словам старшего аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa) во втором и третьем квартале минувшего года на рынке наблюдалось оживление спроса, однако потом наметился спад в связи с дефицитом процессоров (CPU), который негативно отразился на цепочке поставок компонентов.

В результате производители ПК не смогли выполнить в полном объеме заказ бизнеса на обновление корпоративных компьютеров. Аналитики полагают, что спрос на корпоративные ПК будет отложен до 2019 г. — и он будет удовлетворен при условии, что дефицит CPU рассосется.

Также среди тенденций, актуальных для рынка в 2018 г., Китагава отмечает «экономическую неопределенность», сбившую спрос на ПК в некоторых странах. Эта неопределенность затронула в том числе США, где спад спроса на ПК продемонстрировал малый и средний бизнес.

Примечательно также, что перед новогодними праздниками не было ожидаемого скачка потребительского спроса. «Праздничные продажи больше не являются существенным фактором, подогревающим потребительский спрос на ПК», — делает вывод аналитик.

Основным фактором, которому рынок обязан падением, стало именно ослабление потребительского спроса. Если в 2014 г. на потребителей приходилось 49% продаж ПК, то в 2018 г — всего 40%. Стабилизирующим фактором для рынка сейчас является последовательный рост сегмента корпоративных ПК, продиктованный необходимостью менять устройства по мере обновления Windows 10.

Аксаков Анатолий, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

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