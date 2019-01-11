Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью

Фонд TMT Investments, созданный основателями РБК Германом Каплуном и Александром Моргульчиком, продал свою долю в интернет-сервисе Wrike за $22,6 млн. Это более чем в 20 раз превышает сумму первоначальных инвестиций TMT в данный сервис. Wrike создан россиянином Андреем Филевым, оценка всей компании после данной сделки составила $684 млн.

TMT Investments продал свою долю в Wrike за $22,6 млн

Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств в размере $22,3 млн за свою долю в американском интернет-сервисе Wrike. До этого фонд сообщал, что основным инвестором Wrike стал фонд Vista Equity Partners.

Данный фонд и выкупил долю TMT Investments во Wrike, которая составляла 3,3%. Первоначально сумма сделки должна была составить $22,9 млн. Затем стороны договорились о снижении данной суммы на $300 тыс. Еще $300 тыс. фонд получит позднее.

Wrike предоставляет ПО для управления социальными проектами и совместной работой в режиме онлайн. Сервис имеет более 1 млн пользователей, из которых 15 тыс. являются платными.

Исходя из суммы сделки TMT Investments с Vista Equity Partners, вся компания оценена в $684 млн.

Офис Wrike в Маунтин-Вью

Wrike создан российским программистом Андреем Филевым в 2006 г. Компания зарегистрирована в американском штате Делавэр, где регистрируются офшорные компании. Головной офис компании находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания также имеет офисы в Санкт-Петербурге, Маунтин-Вью, Сан-Диего (США), Дублине (столица Ирландии) и Мельбурне (Австралия).

Судя по описанию ваканский на сайте Wrike, разработчики компании работают в Санкт-Петербурге.

Как TMT инвестировал во Wrike

Wrike был одним из первых объектов инвестиций для TMT. В 2012 г. фонд предоставил компании конвертируемый вексель на сумму $1 млн. Через год фонд конвертировал этот вексель в 6,3% акций Wrike.

Далее Wrike привлекал несколько раундов инвестиций. После каждого из них доля TMT в компании размывалась, однако стоимость оставшейся доли значительно росла.

Так, в 2013 г. в Wrike инвестировала группа фондов во главе с Bain Capital. После этого доля TMT снизилась до 4,5%, а ее стоимость выросла почти в два раза. В 2015 г. группа фондов во главе с Scale Ventures Partners вложила во Wrike $15 млн. После этого доля TMT снизилась до 3,7%, а ее стоимость увеличилась более чем в два раза, составив $4,3 млн.

В 2017 г. TMT продала 0,3% акций Wrike за $800 тыс. После этого стоимость доли фонда в компании вновь выросла в два раза - до $8,4 млн. В ходе нынешней сделки стоимость принадлежащего TMT пакета акций Wrike выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущей сделкой.

В совокупности TMT получит от инвестиций в Wrike $23,4 млн при изначальной сумме вложений в компанию в размере $1 млн. Исполнительный директор фонда Александр Селгеев отметил, что это крупнейший для TMT выход в наличность из своих инвестиций.

Ранее крупнейшим выходом TMT Investments в наличность была продажа доли в фотобанке Depositphotos. В 2016 г. фонд продал 15% акций из принадлежащих ему 24% акций фотобанка за $5,85 млн.

Кому принадлежит и чем занимается TMT

Фонд TMT Investments создан в 2010 г. Тогда же фонд провел IPO на Лондонской фондовой бирже и занялся инвестированием в стартапы. Основателями фонда выступили основатели холдинга РБК - Александр Моргульчик и Герман Каплун.

Крупнейшими акционерами фонда TMT являются дочь Александра Моргульчика Нэли (ей через офшор Macmillan Trading Company принадлежит 25,5% акций), Герман Каплун (19% акций через Ramify Consulting), Андрей Кареев (18% через Wissey Trade & Invest), супруга президента группы Maxwell Capital Дмитрия Кирпиченко Ника (16,7% через Electric Capital) и Заур Ганиев (8,8%).