В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта

Минэкономразвития подготовило законопроект о введении экспериментального правового режима для инновационных ИТ-проектов. Проекты будут работать в «песочницах», где нет риска нарушить законы. Каждый проект может потребовать, чтобы для него создали отдельную регуляторную модель, или же присоединиться к групповой «песочнице».

Особый правовой режим

В России будет создан экспериментальный правовой режим для проектов в сферах больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей и т. д. Режим будет реализован в так называемых «песочницах», где можно будет внедрять технологии, для которых еще нет законодательных регулировок. Напомним, похожая песочница для финтехпроектов есть у Центробанка.

Введение экспериментального режима предусмотрено законопроектом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», подготовленным Минэкономразвития при участии «Сколково» и Центра стратегических разработок, пишет РБК.

Документ предполагает создание координационного органа, уполномоченного по вопросам экспериментальных правовых режимов. Будет также назначен регулирующий орган, в случае финансового рынка это может быть Центробанк. Управлять режимами будет публично-правовая компания, также будет создан реестр с данными о «песочницах» и проектах.

Как это работает

Авторы документа поясняют, что новый режим должен помочь развитию инноваций, которое замедляется несовершенством законов. Благодаря эксперименту продукты можно будет быстрее выводить на рынок и быстрее определять неперспективные проекты, что должно привести к снижению расходов. В «песочнице» для проектов не будет риска случайно нарушить законодательство.

Как пояснил РБК замминистра экономического развития Савва Шипов, в «песочнице» будет действовать определенная регуляторная модель. После эксперимента власти примут решение о распространении тех моделей, которые оказались успешными, на всю страну. Чтобы понять, успешным ли был тот или иной эксперимент, его результаты будут сравниваться с теми, которые показывают проекты вне «песочницы», а также в других странах. Конкретные критерии оценки еще предстоит выработать.

Минэкономразвития предлагает установить экспериментальный правовой режим для инновационных проектов

Максимальный срок работы экспериментального режима может достигать трех лет. Если эксперимент успешный, уполномоченный орган должен принять решение о запуске процесса изменения законодательства. Если на эксперимент было подано 10 и более жалоб от партнеров, то такой эксперимент будет заморожен или отменен. Пострадавшие стороны смогут взыскать компенсацию через суд.

Кто сможет участвовать

Реализовать свой проект в «песочнице» смогут юрлица, индивидуальные предприниматели, госорганы и органы местного самоуправления. По желанию авторов проекта для него может быть организована отдельная «песочница», или же он будет включен в групповой эксперимент.

К участию в эксперименте не будут допускаться проекты, у которых есть задолженность по налогам, сборам и обязательным платежам. Также основанием для недопуска может послужить неснятая или непогашенная судимость руководителя или главного бухгалтера, судимость за экономические преступления в последние пять лет или лишение права занимать определенные должности на десять лет. С требованиями по страхованию ответственности для финрынка должен определиться Центробанк.

Проекты из ряда отраслей не смогут принять участие в эксперименте — речь идет о сферах обороны и безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвардии, судов и исполнения наказаний. Сделать исключение из этих правил или расширить их может президент.

Налоговый аспект

Налоговая нагрузка на экспериментальные проекты расти не будет, гласит законопроект. Вместе с тем в «песочницах» не будет никаких послаблений по налогам и обязательным платежам. Участником эксперимента придется также в полном объеме выполнять все требования по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма.

В беседе с РБК президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что самого по себе экспериментального правового режима мало — в «песочницах» следует ввести льготный налоговый режим и скорректировать порядок исчисления налоговой базы, именно этого хочет бизнес.