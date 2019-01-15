Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике»

Счетная палата выявила нарушения при использовании федерального имущества в трех крупных вузах, подведомственных Россвязи. Университеты не отражают объекты собственности в бухгалтерском учете, искажают цифры в бухгалтерии, некорректно ведут учет ценной недвижимости. Кроме того, они никак не задействованы в нацпрограмме «Цифровая экономика».

Нарушения в ИТ-вузах

Три крупных российских вуза, которые готовят специалистов в сфере телекома и ИТ, допускают нарушения при использовании госимущества и не участвуют в нацпрограмме «Цифровая экономика». Речь идет о Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

Все три университета являются подведомственными вузами Россвязи. Нарушения в использовании ими госимущества были обнаружены в ходе проверки Счетной палаты. Также аудиторы пришли к выводу, что подведомственные Россвязи университеты не задействованы ни в одном из мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика», хотя программа содержит профильное для них направление «Кадры для цифровой экономики».

Россвязь предлагала Минкомсвязи и Минэкономразвития задействовать подведомственные ей вузы в программе, но в министерствах эти предложения проигнорировали. Счетная палата считает, что компетенции университетов в данной сфере могут принести пользу в реализации нацпрограммы и рекомендует Минкомсвязи активнее вовлекать подобные организации в создание цифровой экономики в стране.

Список нарушений

Как пояснила заместитель председателя Счетной палаты Веры Чистова, в управлении у трех указанных вузов находится в общей сложности 227 объектов федеральной недвижимости. Совокупная площадь объектов достигает 415,5 тыс. кв. м. При этом 20 тыс. кв. метров из общей площади сдаются в аренду.

Обнаруженные нарушения связаны в том числе с оформлением использования недвижимости и прав на нее. Например, на объекты, которые находятся в Самаре и Новосибирске, отсутствует государственная регистрация права собственности. У шести договоров аренды длительностью больше года и 12 дополнительных соглашений к договорам тоже нет государственной регистрации.

Счетная палата проверила, как подведомственные Россвязи вузы используют имущество

Также проверкой были выявлены многочисленные нарушения при проведении вузами госзакупок. Сведения о заключении, исполнении и расторжении контрактов размещались на сайте госзакупок с опозданием или не размещались вообще. Кроме того, СибГУТИ совершал закупки, которых не было в его закупочном плане.

Нарушения в бухучете

Проверка показала, что СПбГУТ и СибГУТИ, где есть учебно-военные центры, не отражают должным образом в своей бухгалтерии основные средства, которые им предоставило для учебного процесса Минобороны. В случае СПбГУТ в бухгалтерском учете не были отражены 529 объектов общей стоимостью 36,2 млн руб., а в случае СибГУТИ — 201 объект стоимостью 23,5 млн руб.

Обязательная инвентаризация, которая проводилась в вузах в ходе подготовки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г., не выявила этих объектов. Из этого Счетная палата делает вывод, что инвентаризация проводилась для соблюдения формальности.

Кроме того, проверка надзорного органа обнаружила, что СибГУТИ исказил показатели 13 забалансовых счетов бухгалтерской отчетности за 2017 г. в размере 967,9 млн руб. Аудиторы палаты полагают, что это может сделать сводную бухгалтерскую отчетность Россвязи за 2018 г. недостоверной.

Учет недвижимости

СПбГУТ, СибГУТИ и ПГУТИ некорректно ведут учет особо ценной недвижимости. Например, ПГУТИ не передавал учредителю для занесения в перечень особо ценного имущества данные по 21 объекту. Каждый из объектов имеет балансовую стоимость больше 200 тыс руб, их общая стоимость достигает 6,3 млн руб.

СибГУТИ оказался в похожей ситуации: данные по объектам общей стоимостью 7,8 млн руб. были переданы с задержкой — через полгода после их постановки на учет. В свою очередь, Россвязь внесла эти объекты в соответствующий перечень еще через шесть месяцев, в связи с чем возникли риски утраты объектов федеральной собственности дороже 200 тыс. руб.

Счетная палата предлагает Россвязи утвердить документ, где будут регламентированы порядок и сроки передачи из подведомственных организаций данных в перечни особо ценного имущества. Это мера должна поспособствовать обеспечению сохранности федеральной собственности, поясняет Чистова.

Результаты проверки

По факту нарушениях бухгалтерского учета в университетах было составлено 6 протоколов об административном правонарушении. Протоколы составлены в отношении должностных лиц ПГУТИ, которые будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, Счетная палата направит представления ректорам СПбГУТ, СибГУТИ и ПГУТИ, и информационные письма в Минкомсвязи, Россвязь, ФАС и Федеральное казначейство. Отчет о проверке получит Федеральное Собрание.