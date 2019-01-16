Intel приписывают план поглотить AMD

Компания AMD может прекратить существование и стать частью Intel, о чем стало известно на CES 2019 от глав крупных корпораций. Стороны пока не комментируют эту информацию.

Сделка века

Компании Intel приписывают намерение купить и поглотить своего главного конкурента на рынке процессоров для настольных и мобильных ПК – компанию AMD. Информацию о планах Intel распространило издание EETimes, побеседовавшее на выставке CES c несколькими неназванными руководителями крупных компаний.

Как утверждается, Intel пока только рассматривает вероятность приобретения AMD со всеми ее активами, в том числе и графическое подразделение Radeon Group. Сами планы официально не озвучиваются, однако у Intel есть ряд причин, по которым поглощение AMD было бы выгодно ей на нынешнем этапе ее истории.

Монополия на рынке процессоров

Основная причина заинтересованности Intel в AMD как в активе – это, конечно, возможность избавиться от главного и, фактически, единственного конкурента в своей сфере. В 2017-2018 г. AMD, после нескольких лет застоя, проявила себя в качестве сильного игрока, в считанные месяцы захватив часть рынка процессоров, в том числе и серверных, благодаря новым линейкам Ryzen, EPYC и ThreadRipper.

В 2019 г. AMD продолжит теснить Intel, для чего она подготовила процессоры начального уровня Ryzen 3000, завеса тайны над которыми была приподнята на CES 2019. Если хотя бы половина того, что рассказала о Ryzen 3000 генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) окажется правдой, над бюджетными процессорами Intel нависнет серьезная угроза.

процессор AMD серии Ryzen 3000

Intel со своей стороны пока не в состоянии дать потребителям по-настоящему новые процессоры или хотя бы снизить цены на имеющиеся: пока AMD вовсю осваивает 7-нанометровые нормы, Intel уже второй год подряд не может перейти на 10 нанометров. Представители Intel на CES 2019 в красках рассказали обо всех преимуществах нового техпроцесса, но ответа на вопрос, когда именно весь модельный ряд Core и Xeon перейдет на него. В очередной раз прозвучало слово «скоро», что не очень обрадовало поклонников марки.

В итоге, Intel, на протяжении многих лет удерживавшая лидерство на рынке процессоров, начала сдавать позиции под сильным натиском AMD. Не имея возможности в кратчайшие сроки перейти на 10-нанометровую литографию, она действительно может видеть лишь один выход из ситуации – избавление от конкурента ценой его выкупа.

Intel и раньше предпринимала попытки убрать AMD со своего пути, и не всегда ее методы были законными. Так, проведенное Еврокомиссией в начале 2009 г. расследование показало, что с 2002 г. по 2009 г. Intel, пользуясь лидирующим положением в сегменте процессоров, заставляла производителей компьютеров и ноутбуков отказываться от продукции AMD в пользу ее разработок. Взамен она предлагала компаниям скидки на процессоры. Расследование показало, что по этой схеме Intel работала с HP, Acer, Dell, Lenovo и NEC. Еврокомиссия признала Intel виновной и наложила на нее штраф в размере $1,25 млрд. В октябре 2009 г. Intel обязалась выплатить AMD соответствующую сумму, а AMD со своей стороны отозвала все иски против Intel во всех странах мира.

Захват рынка видеокарт

Вторая причина заинтересованности Intel в активах AMD – это ее успехи в сегменте видеокарт для компьютеров и ноутбуков. Чипы Radeon последнего поколения не уступают по возможностям графическим процессорам лидера рынка, компании NVidia, и Intel не отказалась бы повторно открыть для себя рынок графических ускорителей.

Повторно – потому, что в конце XX века она уже предпринимала попытки (и притом очень успешные) по выпуску дискретных видеокарт, но свернула деятельность в начале XXI века, оставив себе лишь процессоры и интегрированную в них графику.

Референсная видеокарта Intel Xe

Intel, заметим, не скрывает своего стремления занять часть рынка ускорителей: в 2020 г. она анонсирует первые дискретные видеокарты новой линейки Xe, о существовании которой стало известно в декабре 2018 г. Наработки AMD пригодились бы ей, чтобы максимально быстро закрепиться на рынке и начать активно соперничать с NVidia.

Поиски СЕО

Третьей причиной интереса Intel к AMD, хоть более косвенной, можно считать отсутствие в компании генерального директора. В настоящее время компания уже более полугода «обезглавлена» и функционирует без СЕО (как когда-то AMD).

Предыдущий гендиректор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich), вступивший в должность в 2013 г. вместо ушедшего в отставку Пола Отеллини (Paul Otellini), был вынужден покинуть пост после выявления факта внебрачной связи с одной из подчиненных. Свои полномочия Кржанич сложил 21 июня 2018 г., и с тех пор Intel не может найти ему подходящую замену. Временным исполняющим обязанности генерального директора Intel назначен Роберт Свон (Robert Swan).

Свон с 2016 г. работал в Intel финансовым директором. До прихода в компанию он сотрудничал с eBay, Electronic Data Systems и Webvan Group.

Лиза Су, генеральный директор AMD

Лиза Су, CEO AMD с 2014 г., между тем, уверенно ведет свою компанию вперед, и она вполне могла бы взять на себя управление Intel, считают аналитики EETimes. У Intel, к слову, уже есть опыт по переманиваю ключевых сотрудников AMD в свой штат. К примеру, в конце 2017 г. к ней примкнул бывший глава Radeon Technology Group Раджа Кодури (Raja Koduri). В настоящее время подразделением управляет Майкл Рейфилд (Michael Rayfield).

Антимонопольный вопрос и конкуренция с Qualcomm

Но, какими бы ни были истинные мотивы Intel, приобретение ею AMD со стопроцентной вероятностью будет сопряжено со множеством препятствий, как финансовых, так и юридических. В первую очередь сделкой заинтересуются антимонопольные органы, поскольку поглощение AMD приведет к отсутствию конкуренции на рынке х86-совместимых процессоров. Монополия будет означать возможность для Intel устанавливать высокие цены на свою продукцию, что, в конечном счете, снова приведет к снижению спроса на Core и Xeon, который наблюдается сейчас.

К тому же, избавившись от основного конкурента, Intel столкнется с натиском производителей мобильных процессоров, проникновение которых в сегмент ноутбуков началось еще в 2018 г., когда Microsoft адаптировала свою ОС Windows 10 под процессор Qualcomm Snapdragon 845. В конце 2018 г. Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 8cx, который, в отличие от смартфонного 845, разрабатывался исключительно для использования в лэптопах.

процессор для ноутбуков Qualcomm Snapdragon 8cx

Другими словами, в краткосрочной перспективе поглощение AMD может пойти на пользу Intel, но в дальнейшем у нее вновь могут возникнуть затруднения.