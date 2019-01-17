Сколько денег ИТ-компании тратят на охрану боссов? Спойлер: Цукерберг - чемпион

В 2017 г. безопасность Марка Цукерберга обошлась Facebook в $7,3 млн. Компания обещает увеличить эти расходы до $10 млн в год. Для сравнения, Apple в том же году потратила на безопасность Тима Кука всего $311 тыс. Безопасность Сундара Пичаи стоила Google $638 тыс.

Сколько стоит безопасность Цукерберга

В финансовом 2017 г. Facebook потратил $7,3 млн на обеспечение личной безопасности своего генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Еще около $2,7 млн компания заплатила за безопасность главного операционного директора Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg). В итоге Facebook стал лидером среди крупных технологических компаний по затратам на обеспечение безопасности главных лиц, пишет издание Wired со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

При этом летом 2017 г. Facebook сообщил инвестором, что намерен в будущем выделять на безопасность Цукерберга еще большую сумму — порядка $10 млн в год. Для сравнения, в 2013 г. жизнь и здоровье гендиректора обходились компании всего в $2,6 млн. Под затратами на обеспечение безопасности подразумевается в том числе оснащение резиденций Цукерберга соответствующими техническими средствами и содержание там охраны.

Почему Цукерберг подорожал

В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам, Facebook отмечает, что уверен в целесообразности затрат на подобную программу защиты гендиректора. Эксперты по безопасности связывают рост расходов Facebook по этой статье с волной общественной критики, обрушившейся на соцсеть после скандала с британской компанией Cambridge Analytica.

Напомним, Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей Facebook и использовала их для манипуляции настроениями избирателей во время президентской предвыборной гонки в США в 2016 г. В связи с этим Цукербергу пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей соцсети в парламенте США.

Безопасность руководства Facebook подорожала до $10 млн в год

В беседе с Wired директор консультационной фирмы по вопросам безопасности Hillard Heintze Арнетт Хайнц (Arnette Heintze) отметил, что $10 млн — это самые большие расходы на безопасность топ-менеджера не только в ИТ, но и среди американских компаний вообще. «Я бы поставил эти $10 млн в первую пятерку самых высоких затрат по стране. И судя по тому, что я читал в СМИ о Facebook, этот уровень затрат кажется оправданным. Когда Цукерберг готовился свидетельствовать перед Конгрессом, я могу представить возросшую опасность. Если у вас 2 млрд пользователей, и всего 1% из них разозлится, вы можете начать получать множество писем с угрозами. Люди, которые отвечают за безопасность, должны учитывать это», — поясняет Хайнц.

Расходы в других компаниях

Расходы на безопасность топ-менеджеров в других технологических компаниях в несколько раз ниже, чем в Facebook. Например, Oracle в последнем финансовом году потратила на безопасность своего основателя и председателя правления Ларри Эллисона (Larry Ellison) $1,6 млн. На $5 тыс. меньше заплатила Amazon за безопасность главы компании Джеффа Безоса (Jeff Bezos).

Затраты на безопасность ИТ-боссов по подсчетам Wired

Intel потратила за год на безопасность своего уже бывшего гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich) $1,15 млн. Жизнь и здоровье гендиректора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai) обошлись его компании всего в $638 тыс. Еще $296 тыс. Google заплатила за безопасность бывшего председателя совета директоров Эрика Шмидта (Eric Schmidt).

Wired отмечает скромность расходов Apple на безопасность гендиректора компании Тима Кука (Tim Cook) — за год на него было потрачено всего $311 тыс.