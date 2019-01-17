В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт

МВД задержало подозреваемого по делу о хищении 6 млн руб. с банковских карт 49 граждан. Злоумышленник рассылал жертвам сообщения, что их карты заблокированы, и указывал номер, куда нужно позвонить для разблокировки. Затем он выяснял у звонивших граждан данные карты, чтобы вывести с нее средства.

МВД поймало преступника

В Санкт-Петербурге полиция задержала интернет-мошенника, подозреваемого в краже 6 млн руб. с банковских карт граждан. Задержание было проведено сотрудниками УМВД России по Курской области, сообщает МВД на своем сайте. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, средства были похищены с карт 49 граждан.

Подозреваемому 41 год. Он был задержан на съемной квартире, где было найдено специальное оборудование, которое злоумышленник использовал для хищения средств. Также были обнаружены десятки SIM-карт, которые он использовал для реализации преступной схемы. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, его имущество арестовано. В порядке обеспечения иска от пострадавших у него был изъят автомобиль и крупная сумма денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную организованной группой или в особо крупном размере. Статья предлагает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Дополнительно может быть назначен штраф в размере до 1 млн. руб. или в размере дохода осужденного за период до пяти лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Как действовал грабитель

По версии следствия подозреваемый рассылал своим жертвам SMS-сообщения о том, что их банковские карты заблокированы. Телефонные номера, на которые отправлялись сообщения, он генерировал путем подбора цифр. В SMS злоумышленник указывал номер, на который нужно перезвонить якобы в банк для разблокировки карты.

Полиция задержала подозреваемого в хищении средств с банковских карт 49 граждан

В сообщении было указано название конкретного банка. Как правило, из ста человек, которые получили одинаковые SMS, несколько действительно обслуживались в данном банке. Они звонили по указанному номеру, и злоумышленник, представившись сотрудником банка, узнавал у них реквизиты карты и ее PIN-код, якобы необходимые для разблокировки. С помощью этих данных он затем переводил деньги с карт пользователей на свои счета.

Похожие случаи

Кража средств со счетов граждан с помощью различных схем является достаточно распространенным преступлением. Ранее CNews писал, что МВД задержало преступную группировку, которая подозревается в краже денег со счетов граждан с использованием троянской программы. За время работы группы от ее действий пострадало около 1 млн. пользователей мобильных устройств. Общий ущерб от действий преступников составил более 50 млн. руб.

Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам. Скрытые смс-команды давали возможность переводить средства пользователей на счета группировки. Следствие установило, что группа состояла из 20 участников — выходцев из Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Группировка была сформирована 30-летним злоумышленником, проживающим в Иваново.

До этого в Адыгее был задержан хакер, который выводил средства с кредитных карт граждан с помощью услуги «Мобильный банк». Преступник выбирал жертв, разместивших объявления в интернете. Когда они открывали присланный им файл, на телефон попадал вирус. Всего от действий хакера пострадало более 20 рядовых пользователей банка, некоторые потеряли десятки тысяч рублей.

Еще раньше сообщалось, что жительница Пермского края разработала эффективную методику массового хищения средств с банковских карт с помощью услуги «Мобильный банк». Через соцсети она приобретала у владельцев ненужные им SIM-карты различных операторов, от которых пользователи забывали «отвязать» эту услугу. Схема позволила преступнице вывести 9,5 млн руб. со счетов 44 человек.